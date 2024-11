Vincent Orlandini rejoint le groupe Videlio au poste de Responsable RSE

Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, confirme son engagement à positionner la RSE au centre de sa stratégie de croissance en annonçant la nomination de Vincent Orlandini au poste de Responsable RSE Groupe.

Dans le cadre de sa mission, Vincent sera chargé de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et les programmes liés à la RSE. À ce titre, il prendra en charge l’animation du Comité RSE, une instance stratégique créée en 2020 et réunissant plusieurs membres issus des directions Groupe. Il sera également chargé de soutenir nos préconisations RSE dans le cadre des appels d’offres et projets de nos clients, et d’accompagner les collaborateurs du groupe dans la formalisation de leurs réponses sur cette thématique.

Vincent a acquis de solides compétences en QHSE et RSE dans l’automobile, l’aéronautique et l’aéraulique dans des environnements multisites. Il a conduit sa dernière entreprise dans l’obtention de la notation Ecovadis Platinium. Ces nombreuses expériences acquises dans des secteurs d’activités exigeants lui permettront de mener à bien sa mission chez Videlio et de positionner le groupe comme un précurseur et un leader en matière de RSE sur le marché de l’intégration et des services audiovisuels.

Xavier Renaud, Président du groupe Videlio : « Compte tenu de nos enjeux RSE et de la mise en place de la Corporate Sustainability Reporting Directive au niveau du groupe, la création d’une Direction RSE pilotée par un expert reconnu s’imposait comme une nécessité. Vincent bénéficie de toutes les qualités pour nous accompagner à long terme dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de notre gouvernance RSE. »

Vincent Orlandini, Responsable RSE du groupe Videlio « Le groupe Videlio conduit une politique RSE ayant pour objectif de répondre aux enjeux liés à son activité et plus précisément aux besoins de tous les acteurs susceptibles d’affecter ou d’être affectés par ses activités. Les actions menées par notre groupe s’inscrivent dans une démarche globale de cohésion et de dialogue avec l’ensemble des parties prenantes placées en orbite dans notre écosystème. Toutes nos initiatives ont pour ambition de répondre à une responsabilité sur 3 piliers : l’environnement, le social, la gouvernance & éthique de nos affaires. Je suis fier de pouvoir piloter ce projet d’envergure et présenterai sous peu notre nouvelle feuille de route. »

