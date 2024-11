Global Panda Partners souhaite une cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature

CHENGDU, Chine, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Panda Partners 2024 (GPP), une plateforme universitaire ouverte et internationale destinée au dialogue et aux échanges en vue de créer un consensus et de collaborer pour l’établissement d’une civilisation écologique mondiale, a été lancée mardi à Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine.

La conférence, intitulée « Harmonious Coexistence Between Man and Nature » (Une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature), rassemble des agences gouvernementales, des professionnels et des personnes du grand public, qui deviendront des « panda partners ». Au total, cet événement a attiré plus de 380 participants venus de plus de 30 pays et régions.

Les participants issus de divers secteurs ont discuté de sujets tels que la civilisation écologique, la culture autour des pandas et le tourisme culturel international. Cela leur a donné l’occasion d’évoquer ensemble une voie scientifique donnant la priorité à l’écologie et poursuivant le développement vert.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la publication d’un rapport par un groupe de réflexion sur la construction d’une civilisation écologique, co-écrit par un groupe de réflexion national éminent affilié à Xinhua, l’agence de presse de l’État chinois, ainsi qu’un autre institut de recherche.

L’événement est organisé par la branche sichuanaise de Xinhua News Agency, Xinhua News Agency News and Information Center, China Wildlife Conservation Association et Chengdu Media Group.

Source : Xinhua News Agency News and Information Center

Interlocutrice : Mme Hou, tél. : 86-10-63074558

