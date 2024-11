Valour, filiale de DeFi Technologies, introduit le premier produit négocié en bourse Dogecoin (DOGE) dans les pays nordiques sur le marché Spotlight

Négociation de l’ETP Valour Dogecoin (DOGE) SEK : Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, a introduit l’ETP Valour Dogecoin (DOGE) (ISIN : CH1108679320) sur le marché boursier suédois Spotlight au titre du tout premier ETP Dogecoin disponible dans les pays nordiques. Cette introduction permet d’élargir la gamme de produits d’actifs numériques de Valour, offrant aux investisseurs une exposition au Dogecoin, qui détient actuellement une capitalisation boursière d’environ 59,5 milliards de dollars, le classant ainsi au 7ème rang des actifs numériques les plus importants à l’échelle mondiale.

Valour Inc., filiale de DeFi Technologies, a introduit l’ETP Valour Dogecoin (DOGE) (ISIN : CH1108679320) sur le marché boursier suédois Spotlight au titre du tout premier ETP Dogecoin disponible dans les pays nordiques. Cette introduction permet d’élargir la gamme de produits d’actifs numériques de Valour, offrant aux investisseurs une exposition au Dogecoin, qui détient actuellement une capitalisation boursière d’environ 59,5 milliards de dollars, le classant ainsi au 7ème rang des actifs numériques les plus importants à l’échelle mondiale. Comprendre le Dogecoin (DOGE) : Le Dogecoin est une cryptomonnaie peer-to-peer, à code source ouvert, qui a vu le jour comme une alternative ludique au Bitcoin. Elle a été créée en décembre 2013 par les ingénieurs en logiciels Billy Markus et Jackson Palmer, et possède comme logo le chien Shiba Inu du mème « Doge ». Malgré ses débuts dans un cadre humoristique, le Dogecoin a développé une communauté solide et s’est imposé en puissance sur le marché des cryptomonnaies. Il fonctionne sur un réseau décentralisé, utilisant la technologie blockchain pour faciliter des transactions sécurisées et rapides. À l’instar du Bitcoin, la blockchain de Dogecoin utilise un mécanisme de consensus Proof-of-work, nécessitant que les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Les mineurs sont récompensés pour leurs efforts avec des Dogecoin, contribuant ainsi à la circulation et à la sécurité de la monnaie. Le Dogecoin est fréquemment utilisé pour verser des pourboires aux créateurs de contenu en ligne et a été employé dans le cadre de diverses initiatives caritatives, reflétant ainsi sa philosophie communautaire.

TORONTO, 27 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ), une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc. (ci-après « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, a lancé sur Spotlight le tout premier ETP Valour Dogecoin (DOGE) dans les pays nordiques. Cela marque la première introduction de l’ETP Dogecoin (DOGE) dans la région, offrant ainsi aux investisseurs un moyen simple et sécurisé de se familiariser avec le DOGE.

Cette introduction offre aux investisseurs un accès simplifié au Dogecoin, une cryptomonnaie de premier plan connue pour sa communauté active et son adhésion généralisée. Avec une capitalisation boursière d’environ 59,6 milliards de dollars américains, Dogecoin se classe au 7ème rang des actifs numériques mondiaux.

L’ETP Valour Dogecoin (DOGE) SEK (ISIN : CH1108679320) est le dernier ajout au portefeuille croissant de produits d’actifs de Valour. Cet ETP permet aux investisseurs de s’exposer à la performance du Dogecoin sans subir les complexités liées à la détention directe de cryptomonnaies. Doté de frais de gestions compétitifs de 1,9 %, cet ETP offre aux investisseurs un moyen simplifié et sécurisé d’intervenir sur le marché des cryptomonnaies.

Elaine Buehler, Responsable produit chez Valour a commenté dans ces termes : « L’introduction du tout premier ETP Dogecoin dans les pays nordiques représente une étape importante de notre mission de démocratisation de l’accès aux actifs numériques. » Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de proposer aux investisseurs un produit réglementé qui reflète la nature de la présence dynamique du Dogecoin sur le marché. »

Le Dogecoin utilise l’algorithme Scrypt, qui permet de passer des transactions sécurisées et peu coûteuses. Sa conception inflationniste, sans limite d’offre maximale, favorise une émission régulière de pièces, ce qui le rend adapté aux microtransactions et à une utilisation quotidienne. Le Dogecoin est couramment utilisé pour verser des pourboires aux créateurs de contenu, effectuer des dons caritatifs, financer des initiatives de crowdfunding et pour réaliser des paiements auprès de commerçants tels que SpaceX et les enseignes Mavericks implantées à Dallas.

Le Dogecoin, porté par une communauté active et fidèle, a conservé sa pertinence grâce à un développement continu et à une adoption généralisée. Un savant mélange d’accès facile, d’humour et d’utilité lui permet de poursuivre son rôle d’acteur majeur et durable dans l’écosystème des cryptomonnaies.

Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques chez Valour a ainsi déclaré : « À la lumière des récents résultats de l’élection présidentielle américaine et de l’augmentation de la demande de Dogecoin qui s’en est suivie, l’introduction de l’ETP Valour Dogecoin sur le marché boursier Spotlight s’aligne sur notre mission qui consiste à fournir aux investisseurs un accès rapide aux actifs numériques à forte demande ». Et de préciser : « La popularité croissante du Dogecoin, soutenue par des personnalités influentes telles qu’Elon Musk, souligne notre engagement à offrir des opportunités d’investissement innovantes et diversifiées dans les pays nordiques. »

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter , et pour en savoir plus, consultez https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme d’actifs numériques adossée à des actifs physiques, qui comprend les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral, 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking, Valour propose des ETP d’actifs numériques entièrement couverts moyennant des frais de gestion faibles à nuls, ainsi que des cotations de produits sur les bourses, les banques et les plateformes de courtage européennes. Le portefeuille de Valour intègre les ETP Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip, tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète avec Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com .

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de l’ETP Valour Dogecoin (DOGE) ; le développement du jeton DOGE ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

