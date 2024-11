The Econo-Rack Group (2015) Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Konstant) acquiert les actifs commerciaux de la société Cosme Inc.

OAKVILLE, Ontario, 27 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konstant, filiale en propriété exclusive d’Équipements G.N. Johnston Co. Ltée, a acquis les actifs commerciaux de la Compagnie d’organisation de systèmes de manutention et d’équipement (COSME) Inc. connue sous le nom de COSME Inc.

Cette acquisition renforce la position de Konstant en tant que fournisseur complet de solutions de rayonnage et d’entreposage au Canada et soutient son engagement continu à promouvoir l’innovation et la capacité de l’industrie.

Cosme, fondée en 1987, s’est forgé une solide réputation en matière de conception de solutions d’entreposage de haute qualité, grâce à ses palettiers à gravité inversée Microfriction™, ses palettiers en porte-à-faux Structa-Cant™ et ses plateformes de type mezzanine Structa-Mezz™. L'expertise de Cosme en matière de produits structuraux personnalisés s'aligne sur l'objectif de Konstant d'accroître et d'optimiser les solutions d’entreposage dans diverses industries, de la distribution de produits alimentaires et de boissons à l’entreposage industriel de charges lourdes. Grâce aux installations de 72 000 pieds carrés de Cosme à LaSalle, au Québec, et aux solides capacités de conception et de fabrication, Konstant bénéficie désormais d'une capacité de production accrue et d'une plus grande polyvalence pour répondre aux demandes croissantes de ses clients.

« Nous sommes heureux d’accroître notre présence manufacturière au Québec tout en améliorant notre offre de produits à nos clients actuels et futurs », a déclaré Randy Wronzberg, président et chef de la direction de Konstant.

Pour en savoir plus sur Cosme, visitez www.cosmeinc.com

Pour en savoir plus sur Équipements G.N. Johnston, visitez www.johnstonequipment.com

À propos de Konstant

Konstant est le principal fabricant et distributeur canadien pour les produits et les services d’entreposage et de manutention connexes. Grâce à notre vaste gamme de solutions d’entreposage, de manutention et d’automatisation, les entreprises peuvent optimiser leurs opérations et bénéficier de l’expertise de notre équipe de spécialistes qualifiés qui suivent de près les règlementations locales et les tendances mondiales.

De la conception, l'ingénierie et la gestion de projet à la fabrication, l'installation, l'inspection et la maintenance, les organisations, grandes et petites, comptent sur Konstant pour des solutions d'installations complètes qui répondent à leurs besoins immédiats et à leurs objectifs les plus ambitieux.

L’entreprise compte sept emplacements, dont une usine de fabrication de 250 000 pieds carrés à Brantford, en Ontario.

Pour en savoir plus à propos de Konstant et leurs produits et services, veuillez visiter le site web de l’entreprise ici : www.konstant.com.

Contact média :

Sarvy van Maris

Gestionnaire de marketing, Konstant

1303 North Service Road

Oakville, Ontario L6H 1A7

Téléphone : 905 337-5700 poste 57292

Courriel : sarvy.vanmaris@konstant.com

