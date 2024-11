Das ICPO Theranostics Virtual Summit 2024 präsentierte die heutige und zukünftige klinische Relevanz von Radiotheranostik in der Onkologie

Ein wissenschaftliches Weltklasse-Programm, präsentiert von 35 internationalen Experten



27. November 2024 – Wiesbaden, Deutschland. Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) veranstaltete am 14. und 15. November 2024 das ICPO Theranostics Virtual Summit 2024 mit dem Thema "A New Era of Alpha Emitters and Radiopharmaceuticals". Die zweite Ausgabe dieses virtuellen Events, live aus einem Studio in München übertragen, brachte über 400 Teilnehmer aus 37 Ländern aus Asien-Ozeanien, Afrika, dem Nahen Osten, Amerika und Europa zusammen. 35 Experten und Diskussionsteilnehmer präsentierten die neuesten Innovationen im Bereich der Alpha-Emitter und neuen Radiopharmazeutika wie FAP, CA9, CXCR4 und GPC3. Diese Innovationen zeigen transformative Möglichkeiten zur Behandlung von malignen Erkrankungen, die gegen traditionelle Therapien resistent sind, und geben Hoffnung auf effektivere und gezieltere Behandlungsoptionen für Krebspatienten weltweit, unabhängig von geografischer oder sozialer Herkunft.



Udo J. Vetter, Vorsitzender der ICPO-Stiftung, eröffnete das ICPO Summit und würdigte die bisherigen bemerkenswerten Errungenschaften der ICPO Foundation und betonte: "Ich spreche meinen herzlichen Dank an die Summit-Chairs Prof. Frederik L. Giesel, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin an der Universitätsklinik Düsseldorf, Deutschland, und Prof. Richard P. Baum, Präsident der ICPO Academy for Theranostics, sowie an Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, aus. Dank ihres außergewöhnlichen Engagements ist es gelungen, ein wissenschaftliches Programm auf Weltklasseniveau zu gestalten, das die Konturen einer neuen Ära in der Krebsbehandlung skizziert." Zudem hob er die hervorragende Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat des ICPO Summit 2024 hervor, zu dem Experten wie Frederik L. Giesel (Deutschland), Richard P. Baum (Deutschland), Cathy S. Cutler (USA), Ken Herrmann (Deutschland), Cristina Müller (Schweiz), Frank Rösch (Deutschland) und Elcin Zan (USA) gehörten.

Die virtuelle Veranstaltung, moderiert von Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, und Susanne Simon, Head of Communications, begann mit einer Keynote von Prof. Steven M. Larson, emeritiertem Mitglied des Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, mit seinem Vortrag „History of Alpha Therapy“. Am zweiten Tag präsentierte Prof. Andrew M. Scott, Direktor des Olivia Newton-John Cancer Research Institute in Australien, bahnbrechende Einblicke in die FAP-gerichtete Theranostik für die Onkologie und fibrosebezogene Erkrankungen mit seinem Vortrag „History of FAP till today“.



Prof. Frederik L. Giesel, Chair des ICPO Summit, zeigte sich begeistert von der globalen Wissensvermittlung: "Das Summit brachte Experten und Pioniere aus aller Welt zusammen und bot eine einzigartige Plattform für den Austausch bahnbrechender Daten sowie die Förderung von Forschung und klinischer Praxis. Es war mir eine Ehre, zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung beizutragen, die Fortschritt inspiriert und zweifellos die Zukunft der Theranostik prägt."



Prof. Richard P. Baum, Co-Chair des ICPO Summit, Präsident der ICPO Academy for Theranostics und Chair des ICPO Scientific Advisory Board, war tief beeindruckt von den Vorträgen der Sprecher: "Das ICPO Summit 2024 präsentierte eine außergewöhnliche Auswahl an renommierten Sprechern, die einige der fortschrittlichsten Innovationen vorstellten, die ich je in diesem Bereich gesehen habe. Dieses Summit ermöglichte es, diese unglaubliche Expertise mit KollegInnen aus aller Welt zu teilen und wird darüber hinaus von großem Nutzen für alle KrebspatientInnen sein."



Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, äußerte sich erfreut über den Erfolg des ICPO Summits und die breite Unterstützung: "Mein besonderer Dank gilt allen herausragenden ReferentInnen, die ihr Wissen geteilt haben, sowie den Sponsoren und Unterstützern, die es ermöglicht haben, ein außergewöhnliches Veranstaltungsniveau zu setzen. Ihr Engagement und ihre Großzügigkeit haben das Summit auf ein neues Level gehoben und das Engagement der ICPO Foundation zur Stärkung der Theranostik-Community weltweit bekräftigt."



Zur Website des ICPO Theranostics Virtual Summit 2024: www.icpovirtualsummit.com

Zum Whitepaper des ICPO Summit 2024, eine Zusammenfassung der einzelnen Talks: www.icpo.foundation/icpo-forum-summit/



Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size-fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die so genannte „ICPO Academy for Theranostics“ und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, die weltweit die beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht.

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und die ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

ICPO Theranostics Virtual Summit 2024 Prof. Richard P. Baum, President of the ICPO Academy for Theranostics; Udo J. Vetter, Chairman of the ICPO Board of Trustees; Odile Jaume, CEO of ICPO Foundation and Prof. Frederik L. Giesel, Director of the Department of Nuclear Medicine at the University Clinic Düsseldor, Germany.

