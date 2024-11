Kunst überwintert nie – 798·751 Kultur- und Technik-Events wärmen den Winter in Peking auf

PEKING, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Winter beginnt oft mit einer Leinwand aus Weiß und Stille. Dieses Jahr verspricht der 798·751 Park jedoch, einen Spritzer lebendiger Farbe nach Peking zu bringen. Von Kunst bis Technologie, von Skulpturen bis Graffiti braut sich ein beispielloses kulturelles Fest zusammen. Diese Veranstaltungen erhellen nicht nur die Winterlandschaft, sondern bringen auch Wärme und Vitalität in die kalte Jahreszeit der Stadt.

Plakat des 798 Public Sculpture Festival

Beim kommenden 798 Public Sculpture Festival unter dem Motto „Condensed Scenery“ werden zehn sorgfältig gefertigte öffentliche Skulpturen zu sehen sein. Diese Stücke sind nicht nur die Kristallisationspunkte künstlerischen Denkens und handwerklichen Könnens, sondern auch Plattformen für Interaktion und Dialog mit der Öffentlichkeit. Bei einem Spaziergang durch 798·751 tauchen die Besucher in ein öffentliches Kunstmuseum ein, in dem jedes Detail eine einzigartige Wintergeschichte erzählt.

In Fortsetzung des Street-Art-Trends des letzten Winters kehrt das 798 Graffiti Art Festival unter dem Motto „I Was Here“ zurück. Namhafte internationale Graffiti-Künstler verwandeln Wände und Ecken in lebendige Kreativbühnen. In diesem Winter wird 798·751 durch Farben und Formen zum Leben erwachen und die Gemeinde in eine sehenswerte Leinwand für Straßenkunst verwandeln.

Eine der mit größter Spannung erwarteten Ausstellungen dieses Winters, „Symptoms | Horizons“ im 798 CUBE, präsentiert über 20 renommierte Künstler, Musiker und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Die Ausstellung untersucht Medien aus einer philosophischen Perspektive, thematisiert die Krisen des Internetzeitalters und stellt traditionelle Vorstellungen von Zeit und Wahrnehmung in Frage. In Zusammenarbeit mit Botschaften, internationalen neuen Medienplattformen und führenden akademischen Institutionen veranstaltet 798 CUBE während der gesamten Ausstellungsdauer auch akademische Seminare und interdisziplinäre Livemusikdarbietungen.

In der 798·751 Community machen Besucher Fotos mit ihren Freunden.

Neben hochkarätigen Einzelausstellungen von Künstlern wie Luc Tuymans und Antony Gormley floriert die Fotokultur von 798 weiterhin. Von Fotoausstellungen bei UCCA, der Ying Gallery und Eslite Gallery bis hin zu den Flagship-Kamerageschäften von Fujifilm, Canon und Ricoh sowie der bevorstehenden Xiaohongshu Inspiring Photography Exhibition 2024 (Peking) fördert 798·751 eine neue Generation visueller Schöpfer – eine neue Möglichkeit, die aus der Community entsteht.

Indem sie das spirituelle Leben der Bürgerinnen und Bürger bereichern und eine Plattform für die Verschmelzung von Kunst und Technologie schaffen, wecken die vielfältigen Aktivitäten der 798·751 Community nicht nur die Begeisterung der Öffentlichkeit, sondern beleben auch das kulturelle Ökosystem im Pekinger Winter.

Kontaktinformationen: info@798-art.com.cn

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fdd3969-6446-4b42-a905-7ba91bc430c2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6498205a-76f8-4626-8e59-02901b665f8c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.