Réduire les inégalités liées aux femmes et à l’alcool : lancement de la plateforme Alcool au Féminin

MONTRÉAL, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances et dans le cadre des douze jours d’action contre les violences faites aux femmes, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) dévoile Alcool au Féminin. Cette nouvelle plateforme web vise à informer sur les effets et les risques associés à la consommation d’alcool chez les femmes et réduire les inégalités persistantes vécues par les femmes. Soutenue par les voix de femmes qui témoignent de leurs expériences, cette initiative met en lumière les enjeux sur les plans de la santé, de la stigmatisation, de la publicité et de la sécurité.

Les inégalités au cœur de la consommation d’alcool

L’ASPQ déplore les inégalités que subissent les femmes1 en lien avec l’alcool :

8 femmes sur 10 ne se sentent pas en sécurité dans les bars au Québec ;

ne se sentent pas en sécurité dans les bars au Québec ; 3 femmes sur 4 se sentent jugées plus sévèrement que les hommes lorsqu’elles sont intoxiquées ;

se sentent jugées plus sévèrement que les hommes lorsqu’elles sont intoxiquées ; Plus d’une femme sur 3 déclare boire plus rapidement ses consommations dans les lieux publics par peur que quelqu’un glisse une drogue dans son verre.



L’ASPQ rappelle que ces enjeux ne peuvent être ignorés et rappelle l’importance d’évoluer dans des environnements exempts de stigmatisation et de violence.

« Je n’ai jamais vraiment réussi à être à l’aise de boire de l’alcool dans les bars. C’est injuste que l’alcool rime avec prudence additionnelle, non pas pour les conséquences envers ma santé, mais pour la prudence face au potentiel risque », déclare un témoignage anonyme sur la plateforme.

1 Données d’un sondage de l’ASPQ mené par Léger





S’informer pour des choix éclairés

« L’alcool est une substance banalisée au Québec et pourtant, ses impacts sur la santé sont bien réels. Une grande proportion de la population au Québec ignore pourtant ses effets », explique Kim Brière-Charest, directrice de projets en substances psychoactives à l’ASPQ.

Un sondage mené par Léger pour le compte de l’ASPQ révèle que seulement 1 femme sur 4 déclare connaître les risques de cancer du sein et de maladies du foie associés à la consommation d’alcool. Pourtant, le risque de développer ces maladies est plus élevé chez les femmes.

« On doit rehausser la prévention en matière d’alcool au Québec. S’informer sur les dimensions de la consommation d’alcool chez les femmes est essentiel pour prendre des décisions éclairées quant à sa consommation », relève Kim Brière-Charest.

Une plateforme qui s’adresse à tout le monde

Bien qu‘Alcool au Féminin s’intéresse aux réalités que vivent les femmes, la plateforme en ligne concerne toute la population. « Chaque personne a un rôle à jouer. Ce projet met en lumière une foule de facteurs qui ont des impacts disproportionnés sur les femmes, bien au-delà de leur propre comportement », explique Mme Brière-Charest.

Prendre conscience des effets de la consommation d’alcool sur la santé, de la stigmatisation vécue par les femmes ainsi que des risques pour leur sécurité dans les milieux de consommation permet aux proches et aux personnes alliées à la cause de jouer un rôle actif pour l’égalité des femmes.

Les personnes travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux, le milieu du marketing et des communications ainsi que l’industrie de l'alcool ont des rôles clés à jouer pour éviter d’accentuer ces inégalités.

Avec 3,6 millions de femmes au Québec, chaque action compte.

À propos d’Alcool au Féminin

La plateforme Alcool au Féminin propose une variété de ressources éducatives et interactives sur divers sujets :

La santé physique, mentale, sexuelle et reproductive ;

L’impact des campagnes de publicité sur la consommation ;

L'impact de la stigmatisation ;

La sécurité des femmes dans les milieux de consommation.

La plateforme met en lumière la voix des femmes par l’entremise de témoignages et offre un répertoire de ressources utiles ainsi que des recommandations. Pour découvrir la plateforme et en savoir plus : alcoolaufeminin.ca.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org

