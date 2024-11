A EMGA garante US$ 210 milhões do EIB para o BTG Pactual do Brasil

LONDRES, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia hoje que garantiu US$ 210 milhões em financiamento de dívida para seu cliente de longa data no Brasil, o BTG Pactual.

A linha de crédito de US$ 210 milhões foi fornecida pelo EIB, dando continuidade às operações anteriores.

Sajeev Chakkalakal, Diretor Executivo e Presidente do Banco de Investimentos da EMGA, afirmou: "Mais uma vez estamos satisfeitos por termos organizado esta transação histórica, que busca financiar o portfólio de Empréstimos Verdes do BTG e os fortes benefícios líquidos positivos resultantes para a sustentabilidade climática. O EIB continua sendo um relacionamento importante para a EMGA, e estamos orgulhosos de tê-los ajudado a aumentar sua presença no Brasil como parte da sua estratégia mais ampla do EIB Global."

Jeremy Dobson, Diretor Executivo e Chefe de Operações da EMGA, acrescentou: "Foi um prazer trabalhar novamente com o BTG em um financiamento adicional com uma nova Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD). Esperamos dar continuar à nossa sólida trajetória na organização de financiamentos no Brasil e no restante da América Latina."

BTG Pactual: o BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina, o 6º maior banco do Brasil em termos de patrimônio líquido e um agente importante na concessão de empréstimos e garantias a um amplo conjunto de clientes, de SMEs a grandes corporações. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento climático no Brasil e desempenha um papel fundamental na canalização de recursos para projetos com impacto positivo na comunidade.

EIB: o EIB é o European Investment Bank (EIB), o banco de investimentos da União Europeia e a maior instituição financeira multilateral do mundo. O EIB financia e investe tanto por meio de soluções de patrimônio quanto de dívida, com foco nas áreas de clima, meio ambiente, PMEs, desenvolvimento, coesão e infraestrutura.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova Iorque, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos capitais privados ou de dívidas. A equipe multinacional da EMGA acumula décadas de experiência na conclusão de transações que somam mais de US$ 9 bilhões em dívida e capital privado para seus clientes em mercados emergentes e economias de fronteira em todo o mundo, incluindo o Brasil, que continua sendo um mercado estratégico. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e oferecendo uma variedade de serviços, consolidando sua posição no mercado como um banco de investimento de destaque, especializado em mercados emergentes.

