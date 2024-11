Calian annonce des résultats records pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens)

OTTAWA, Ontario, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX:CGY), une société de produits et services divers qui fournit des solutions novatrices dans les domaines des soins de santé, des communications, de l’apprentissage et de la cybersécurité, a publié aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2024 qui se sont terminés le 30 septembre 2024.

Faits saillants du quatrième trimestre de l’exercice 2024 :

Revenus en hausse de 3 %, à 181 millions de dollars

Marge brute de 35,3 %, en hausse par rapport aux 31,7 % de l’exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 23 millions de dollars (marge de 12,5 %), soit une augmentation de 11 % par rapport à l’exercice précédent

de 23 millions de dollars (marge de 12,5 %), soit une augmentation de 11 % par rapport à l’exercice précédent Collaborations annoncées avec Microsoft et Walmart Canada

Faits saillants des performances records de l’exercice 2024 :

Revenus en hausse de 13 %, à 747 millions de dollars

Marge brute de 34,0 %, en hausse par rapport aux 31,0 % de l’exercice précédent

BAIIA ajusté 1 de 86 millions de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l’exercice précédent

de 86 millions de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l’exercice précédent Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 58 millions de dollars en hausse par rapport à 45 millions de dollars

de 58 millions de dollars en hausse par rapport à 45 millions de dollars Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté 1 de 0,4x

de 0,4x Rachat de 115 248 actions pour un montant de 6 millions de dollars

Faits saillants financiers Trimestre se terminant le

30 septembre

Exercice se terminant

le 30 septembre

(en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) 2024 2023 % 2024 2023 % Revenus 181,2 175,9 3 % 746,6 658,6 13 % BAIIA ajusté1 22,7 20,4 11 % 85,5 66,0 30 % BAIIA ajusté1 en % 12,5 % 11,6 % 90 pb 11,5 % 10,0 % 150 pb Bénéfice net ajusté1 11,5 12,7 (10) % 51,7 40,5 28 % BPA ajusté dilué1 0,96 1,07 (11) % 4,33 3,45 26 % Flux de trésorerie opérationnel disponible1 16,3 10,7 52 % 58,2 44,8 30 %

1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse (anglais).

Accédez au rapport complet sur la page Web des Résultats de Calian.

Inscrivez-vous à la webdiffusion vidéo du mardi 26 novembre 2024 à 8 h 30, heure de l’Est.

« Nous avons terminé l’exercice 2024 avec un trimestre record », a déclaré Kevin Ford, président et chef de la direction de Calian. « Les revenus, la marge brute et le BAIIA ajusté ont tous atteint des sommets historiques pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice. Au cours de l’exercice, nous avons réalisé trois acquisitions stratégiques, signé et acquis des contrats d’une valeur de 785 millions de dollars et élargi notre offre de produits et de services sur de nouveaux marchés. Nous avons terminé l’exercice avec des revenus et un BAIIA ajusté en hausse de 13 % et de 30 %, respectivement, conformément à notre plan stratégique triennal visant à doubler notre BAIIA ajusté1 d’ici la fin de l’exercice 2026. Avec des vents favorables sur nos marchés de croissance, un bilan solide et un important éventail de projets d’acquisition, nous sommes sur la bonne voie pour connaître un autre exercice record en 2025 », a déclaré M. Ford.

Résultats de l’exercice 2024

Les revenus ont augmenté de 13 %, passant de 659 millions de dollars à 747 millions de dollars. Il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré par la société et de la septième année consécutive de croissance à deux chiffres. La croissance des acquisitions se situe à 11 % et cette dernière a été générée par les acquisitions de Hawaii Pacific Teleport (« HPT »), Decisive Group et des actifs nucléaires de MDA Ltd et de Mabway. La croissance interne a été de 2 %, grâce à une croissance à deux chiffres dans le secteur de la santé.

La marge brute a atteint 34,0 % et représente la marge brute annuelle la plus élevée jamais enregistrée par la société. Le BAIIA ajusté1 a atteint 86 millions de dollars, soit une hausse de 30 % par rapport aux 66 millions de dollars de l’exercice précédent, grâce à la contribution à marge plus élevée des acquisitions et à l’augmentation du chiffre d’affaires généré par les produits. La marge de BAIIA ajusté1 a atteint 11,5 %, contre 10,0 % à l’exercice précédent, en raison d’une répartition favorable et d’un volume accru des revenus.

Le bénéfice net a atteint 11 millions de dollars, soit 0,93 dollar par action diluée, contre 19 millions de dollars, soit 1,61 dollar par action diluée à l’exercice précédent. Cette baisse de la rentabilité est principalement due à un amortissement accru et à des charges d’intérêt liés aux acquisitions, partiellement compensée par l’augmentation du BAIIA ajusté1. Le bénéfice net ajusté1 a atteint 52 millions de dollars, soit 4,33 dollars par action diluée, contre 40 millions de dollars, soit 3,45 dollars par action diluée, à l’exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

« Au cours de l’exercice 2024, nous avons généré 58 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1, ce qui représente un taux de conversion de 68 % du BAIIA ajusté1 », a déclaré Patrick Houston, chef de la direction financière de Calian. « Nous avons utilisé notre trésorerie et une partie de notre facilité de crédit pour investir dans notre entreprise avec les acquisitions de Decisive Group, des actifs nucléaires de MDA et de Mabway, et effectuer des paiements de complément de prix sur des acquisitions antérieures pour un total de 88 millions de dollars et à des dépenses en immobilisations de 12 millions de dollars. Nous avons également fourni un rendement aux actionnaires sous la forme de dividendes de 13 millions de dollars et de rachats d’actions de 6 millions de dollars. Nous avons terminé l’exercice avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 0,4x, bien positionnés pour poursuivre nos objectifs de croissance », a conclu M. Houston.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 28 août 2024, la TSX a accepté l’avis d’intention de Calian de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») en vue de racheter à des fins d’annulation jusqu’à 995 904 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre 2024 et se terminant le 31 août 2025, ce qui représente environ 10 % du flottant de ses actions ordinaires en date du 16 août 2024.

Le 30 août 2023, la TSX a accepté l’avis d’intention de Calian de faire une OPRCNA en vue de racheter à des fins d’annulation jusqu’à 1 044 012 actions ordinaires au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre 2023 et se terminant le 31 août 2024, ce qui représente environ 10 % du flottant de ses actions ordinaires en date du 22 août 2023.

Au cours de la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a racheté 61 422 actions pour annulation en contrepartie de 3 millions de dollars. Au cours de la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a racheté 115 248 actions pour annulation en contrepartie de 6 millions de dollars.

Collaborations annoncées avec Microsoft et Walmart Canada

Le 1er octobre 2024, Calian a annoncé qu’elle avait accepté de collaborer avec Walmart Canada pour développer les capacités des pharmacies spécialisées du détaillant par l’octroi d’une licence pour la plateforme de santé numérique sur mesure de Calian, NexiMC.

Le 27 septembre 2024, Calian a annoncé une collaboration avec Microsoft pour offrir des solutions de cybersécurité évolutives et basées sur l’infonuagique grâce à l’adoption de Microsoft Sentinel.

Dividende trimestriel

Le 25 novembre 2024, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 23 décembre 2024 aux actionnaires inscrits au registre le 9 décembre 2024. Les dividendes versés par l’entreprise sont considérés comme des « dividendes admissibles » à des fins fiscales.

Prévisions

Conforme aux pratiques dans l’industrie, la société a décidé de modifier sa définition du BAIIA ajusté1 à compter de l’exercice 2025. Le tableau ci-dessous concilie la définition de BAIIA ajusté1 précédemment publiée pour les exercices 2023 et 2024 avec la nouvelle définition de BAIIA ajusté1 qui sera utilisée à l’avenir. La nouvelle définition de BAIIA ajusté1 ajoute les charges liées à la rémunération des actions ainsi que les coûts ponctuels d’intégration et de fusion et d’acquisition.

(en milliers de dollars) Exercice 2024 Exercice 2023 BAIIA ajusté (auparavant) 85 535 66 548 Charges liées à la rémunération des actions 4 373 3 870 Coûts d’intégration et de fusion et d’acquisition 2 251 545 BAIIA ajusté (à l’avenir) 92 159 70 963

Le tableau ci-dessous présente les prévisions pour l’exercice 2025 sur la base de la nouvelle définition du BAIIA ajusté.

Prévisions pour l’exercice se terminant le 30 septembre 2025 Résultats de l’exercice 2024 Croissance point milieu vs l’exercice 2024 (en milliers de dollars) Inférieur Point milieu Supérieur Revenus 800 000 840 000 880 000 746 611 12 % BAIIA ajusté1 96 000 101 000 106 000 92 159 10 %

Ces prévisions tiennent compte de la contribution annuelle totale de l’acquisition de Decisive Group conclue le 1er décembre 2023, de l’acquisition des actifs nucléaires de MDA Ltd conclue le 5 mars 2024 ainsi que de l’acquisition de Mabway conclue le 9 mai 2024. Elles n’incluent pas d’éventuelles autres acquisitions pouvant être conclues au cours de l’exercice. Ces prévisions reflètent une nouvelle année record pour l’entreprise et la placent en bonne position pour atteindre ses objectifs de croissance à long terme.

À la médiane de la fourchette, ces prévisions reflètent une croissance des revenus et du BAIIA ajusté1 de 12 % et de 10 %, respectivement, et une marge du BAIIA ajusté1 de 12 %. Il s’agirait du huitième exercice consécutif de croissance à deux chiffres des revenus et de niveaux records de revenus et de BAIIA ajusté1.

Calian adopte un règlement de préavis et modifie son règlement d’exploitation

Calian Group Ltd. (« Calian » ou la « Société ») annonce l’adoption par son conseil d’administration (le « Conseil ») d’un règlement de préavis (le « Règlement de préavis ») et d’un règlement d’exploitation (le « Règlement d’exploitation ») modifié et mis à jour.

Le Règlement de préavis établit des procédures permettant aux actionnaires d’aviser la Société des candidatures aux postes d’administrateurs lors de toute assemblée des actionnaires au cours de laquelle des administrateurs sont élus afin de faciliter le déroulement ordonné et efficace de l’assemblée et de donner à tous les actionnaires une possibilité raisonnable d’évaluer tous les candidats proposés et de prendre une décision de vote en connaissance de cause. Le Règlement de préavis est similaire aux règlements de préavis adoptés par de nombreuses autres entreprises canadiennes.

En vertu du Règlement de préavis, les actionnaires qui souhaitent proposer un candidat à un siège au Conseil sont généralement tenus d’informer la Société :

soit de toute assemblée annuelle des actionnaires, au moins 30 jours avant la date de l’assemblée, ou 40 jours avant si la Société utilise les dispositions d’avis et d’accès prévues par le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti pour la remise des documents rattachés aux procurations; soit toute assemblée extraordinaire au cours de laquelle des administrateurs sont élus, au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux le quinzième jour suivant l’annonce de l’assemblée.

Le Règlement d’exploitation ayant été initialement adopté en 2002, il a été modifié et mis à jour pour s’aligner sur les lois et les pratiques de gouvernance actuelles. Les modifications visent notamment à permettre au chef de la direction de déléguer son pouvoir de signature, de supprimer les dérogations à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’inspection des documents de l’entreprise, de supprimer le pouvoir discrétionnaire du conseil de réviser le quorum pour une réunion des administrateurs, de permettre au conseil de nommer son président parmi ses membres, à refléter les comités actuels, de supprimer la référence aux fonctions et pouvoirs spécifiques des dirigeants et de clarifier la durée du mandat, d’autoriser le paiement des dividendes par voie électronique, de permettre au conseil de convoquer une assemblée générale des actionnaires par des moyens entièrement électroniques uniquement s’il existe une raison impérieuse de ne pas tenir l’assemblée en personne, de permettre au conseil d’accepter des procurations après la date limite, et d’augmenter le quorum pour une assemblée des actionnaires à deux personnes présentes et détenant ou représentant par procuration au moins 25 % des votes attachés à toutes les actions conférant le droit de voter à l’assemblée.

Conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le Règlement d’exploitation et le Règlement de préavis sont actuellement en vigueur et la Société les soumettra aux actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle. Si les actionnaires confirment le Règlement d’exploitation et le Règlement de préavis lors de l’assemblée, chacun d’entre eux restera en vigueur dans la forme où il a été confirmé.

Les descriptions qui précèdent ne sont que des résumés, et des copies du Règlement d’exploitation et du Règlement de préavis ont été déposées sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Calian

www.calian.com

Nous faisons avancer le monde. CalianMD aide les gens à communiquer, innover, apprendre et mener des vies saines et sécuritaires. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui relèvent des défis complexes. Confiance. Savoir-faire. Notre entreprise stable est en croissance depuis 40 ans, notre siège social est situé à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains et internationaux. Visitez calian.com pour en savoir plus sur nos solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

pr@calian.com

613 599-8600

Demandes au service Relations avec les investisseurs :

ir@calian.com

-----------------------------------------------------------------------------

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », « estime », « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler

Siège social de Calian · 770 Palladium Drive · Ottawa · Ontario · Canada · K2V 1C8

Tél. : 613 599-8600 · Téléc. : 613 592-3664 · Courriel d’information générale : info@calian.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.