Nicolas Woirhaye lance à grande échelle Provence.ai

Après plusieurs années de R&D, Nicolas Woirhaye lance les opérations commerciales de Provence.ai, éditeur d’une plateforme d'IA permettant d’automatiser la reconnaissance de documents et l'extraction de données et la vérification de dossiers.

Dans le cadre de sa mission, il pilote la stratégie de l’éditeur afin de déployer son offre auprès des structures publiques et des grands comptes en quête de rapidité et de gain de productivité dans la gestion de leurs flux documentaires. Il constituera également un réseau de partenaires intégrateurs et distributeurs qui déploieront son offre sur de nouveaux marchés en France, et à l’international. Enfin, il veillera à recruter de nouveaux experts techniques pour accompagner la croissance de l’entreprise.

Nicolas Woirhaye, co-fondateur de Provence.ai : « Lorsqu’on veut traiter massivement des documents sensibles et des dossiers confidentiels, les nouveaux algorithmes d’IA apportent un vrai changement d’échelle. Leurs performances sont supérieures à celles des humains, pour classifier un flux documentaire, pour extraire des informations ou pour vérifier qu’un dossier est complet et n’a pas d’incohérences. Ces technologies répondent aux besoins de traiter les dossiers plus rapidement. »





