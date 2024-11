La réduction des taux d’intérêt commence à alléger le fardeau des consommateurs sur le plan du crédit, mais pas pour la totalité d’entre eux

– Les nouveaux arrivants au Canada et les consommateurs sans antécédent de crédit ou qui disposent d’antécédents de crédit limités continuent d’éprouver des problèmes d’abordabilité, tandis que les détenteurs de prêt hypothécaire commencent à connaître un certain répit. –

TORONTO, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le plus récent rapport Pouls du marché d’Equifax Canada sur les tendances du crédit liées aux consommateurs, bien que la réduction des taux d’intérêt ait atténué les pressions financières pour certains Canadiens et Canadiennes, d’autres groupes, tels que les nouveaux arrivants au Canada et les consommateurs sans antécédent de crédit ou qui disposent d’antécédents de crédit limités, restent confrontés à des difficultés.

Les nouveaux arrivants au Canada, les consommateurs sans antécédent de crédit ou qui disposent d’antécédents de crédit limités

À mesure que les niveaux d’arriérés commencent à se stabiliser pour certains segments de consommateurs, les nouveaux arrivants, les consommateurs sans antécédent de crédit ou qui disposent d’antécédents de crédit limités qui ont été actifs sur le plan du crédit pendant 12 à 36 mois ont affiché la plus forte hausse de paiements omis au T3 2024 par rapport au même groupe de consommateurs au T3 2023. Pour ces segments, 1 consommateur sur 22 a omis un paiement de crédit au T3 2024, comparativement à 1 sur 28 l’an dernier. Les nouveaux arrivants qui ont ouvert des dossiers de crédit à la fin de 2021 et au début de 2022, au sommet des niveaux d’immigration, montrent aujourd’hui de plus en plus de signes de difficultés financières : ils peinent à rembourser leur crédit dans un contexte d’inflation élevée et d’augmentation des taux de chômage.

« Les nouveaux arrivants établis au Canada depuis peu ont de la difficulté à s’orienter dans l’économie financière canadienne. Historiquement, les nouveaux arrivants ont fait preuve d’une bonne performance en matière de crédit au cours des premières années suivant leur arrivée », a dit Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées à Equifax Canada. « Toutefois, l’augmentation du niveau de chômage combinée à la forte inflation des dernières années a probablement représenté une pression financière additionnelle importante pour ce groupe. Equifax Canada s’engage à appuyer l’inclusion financière des nouveaux arrivants au Canada au moyen de solutions d’affaires telles que notre dossier de crédit international du consommateur . »

La baisse des taux d’intérêt aide de nombreux consommateurs

Plus de 1,3 million de consommateurs ont omis un paiement de crédit au T3 2024, soit une hausse de 10,6 % comparativement à il y a 12 mois. Quoique les taux d’arriérés restent élevés d’année en année, le rythme croissant des paiements omis a commencé à ralentir, en partie grâce aux récentes réductions des taux de la Banque du Canada. Cette amélioration a été plus évidente chez les détenteurs de prêt hypothécaire, où la variation en glissement annuel des consommateurs en défaut est passée d’une hausse de 11,7 % au T2 2024 à 9,5 % au T3 2024.

Les arriérés liés aux soldes étaient invariablement plus élevés pour tous les produits de crédit qu’en 2019. Le taux d’arriérés de 90 jours et plus liés aux soldes non hypothécaires est passé de 1,2 % au T3 2023 à 1,43 % au T3 2024. Cependant, les produits à taux variable tels que les marges de crédit et les marges de crédit hypothécaire ont connu des améliorations, le taux d’arriérés de 90 jours et plus liés aux soldes du dernier trimestre passant de 1,8 % et de 0,32 % à 1,77 % et à 0,3 % respectivement au T3 2024. Le taux global d’arriérés liés aux soldes hypothécaires a dépassé les niveaux d’avant la pandémie. Cette hausse n’a toutefois pas été observée dans toutes les provinces. Les provinces telles que l’Ontario et la Colombie-Britannique, où l’abordabilité reste un défi important, représentaient un facteur clé de l’augmentation des niveaux globaux.

La hausse des niveaux d’endettement est alimentée par la reprise de la croissance du secteur automobile

La dette à la consommation a atteint 2,54 billions de dollars au T3 2024, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période l’an dernier. La dette non hypothécaire par consommateur actif sur le plan du crédit a augmenté de 3,8 % par rapport au T3 2023, et la moyenne actuelle est de 21 810 $, soit une hausse de 796 $ comparativement à l’année dernière.

L’un des principaux facteurs ayant contribué à la hausse de l’endettement des consommateurs au T3 2024 est le secteur des prêts automobiles. L’endettement lié aux prêts automobiles non bancaires a augmenté de 12 % en glissement annuel, tandis que les prêts automobiles bancaires ont augmenté de 2,7 % d’une année à l’autre. Les prêts automobiles ont fait l’objet d’une forte croissance au T3 2024, en affichant une hausse de 13,6 % par rapport à l’année précédente sur le plan des octrois de prêts automobiles non bancaires.

« Nous commençons enfin à voir de petites améliorations sur le plan de l’abordabilité pour les consommateurs qui achètent et financent des véhicules », a déclaré Mme Oakes. « Les réductions du prix des voitures d’occasion ainsi que de meilleures offres de taux associés aux voitures neuves contribuent à faire croître la demande de prêts automobiles. »

L’endettement lié aux cartes de crédit continue d’augmenter pour certains



Au cours du T3, les consommateurs ont continué de montrer des signes de recul en matière de dépenses discrétionnaires. Ajustées en fonction de l’inflation, les dépenses moyennes par carte de crédit par consommateur sont demeurées inférieures aux niveaux de 2022 et de 2023, et les réductions des taux ont permis à un plus grand nombre de consommateurs de rembourser leur solde de carte de crédit en totalité.

Cette tendance a été observée plus particulièrement chez les détenteurs de marges de crédit hypothécaire disposant de soldes à taux variables élevés. La proportion de consommateurs qui ont payé leur solde en totalité au T3 2024 a augmenté de 65 points de base par rapport au T2 2024, tandis que celle dont le solde de marge de crédit hypothécaire était supérieur à 50 000 $ a connu une augmentation de 86 points de base.

L’endettement global lié aux cartes de crédit a continué d’augmenter en affichant une hausse de 9,4 % en glissement annuel, attribuable en partie à la croissance démographique et à l’augmentation du solde moyen des consommateurs qui ne sont pas en mesure de payer leur solde en totalité.

« Si la récente réduction des taux a permis d’alléger le fardeau pour certains, les pressions financières qui pèsent sur les Canadiens et Canadiennes restent importantes », a ajouté Mme Oakes. « Nous constatons que les gens qui s’endettent ont de la difficulté à s’en sortir. À l’approche de la période des fêtes, les consommateurs devraient tenir compte de leur situation financière personnelle en prenant des décisions en matière de dépenses visant à éviter des difficultés financières. »

Analyse par groupes d’âge – Taux d’arriérés et d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Dette

moyenne

(T3 2024) Variation de la dette moyenne

en glissement annuel

(T3 2024 vs T3 2023) Taux d’arriérés ($)

(T3 2024) Variation du taux d’arriérés ($)

en glissement annuel

(T3 2024 vs T3 2023) 18 à 25 8 267 $ 4,72 % 1,81 % 17,02 % 26 à 35 17 485 $ 1,90 % 2,04 % 19,33 % 36 à 45 26 984 $ 3,17 % 1,70 % 24,40 % 46 à 55 34 317 $ 4,75 % 1,25 % 21,43 % 56 à 65 28 410 $ 6,28 % 1,05 % 16,88 % 65 et + 14 575 $ 3,61 % 1,08 % 8,12 % Canada 21 810 $ 3,79 % 1,43 % 19,14 %



Analyse par grandes villes – Taux d’arriérés et d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Ville Dette

moyenne

(T3 2024) Variation de la dette moyenne

en glissement annuel

(T3 2024 vs T3 2023) Taux d’arriérés ($)

(T3 2024) Variation du taux d’arriérés ($)

en glissement annuel

(T3 2024 vs T3 2023) Calgary 23 999 $ 0,77% 1,59 % 17,23 % Edmonton 23 744 $ 0,71% 2,04 % 18,88 % Halifax 21 265 $ 2,37 % 1,38 % 11,60 % Montréal 16 894 $ 2,98 % 1,35 % 27,06 % Ottawa 19 570 $ 2,76 % 1,32 % 19,29 % Toronto 20 872 $ 4,66 % 1,90 % 24,16 % Vancouver 23 002 $ 4,53 % 1,16 % 19,00 % St-Jean 23 938 $ 2,41% 1,38 % 0,73 % Fort McMurray 37 915 $ 1,21% 2,25 % 6,60 %



Analyse par provinces – Taux d’arriérés et d’endettement (à l’exclusion des prêts hypothécaires)

Province Dette

moyenne

(T3 2024) Variation de la dette moyenne

en glissement annuel

(T3 2024 vs T3 2023) Taux d’arriérés ($)

(T3 2024) Variation du taux d’arriérés ($)

en glissement annuel

(T3 2024 vs T3 2023) Ontario 22 423 $ 4,38 % 1,50 % 23,78 % Québec 19 027 $ 2,68 % 1,04 % 24,16 % Nouvelle-Écosse 21 323 $ 3,85 % 1,54 % 6,65 % Nouveau-Brunswick 21 491 $ 3,24 % 1,53 % 0,42 % Î.-P.-É. 23 464 $ 5,47 % 1,08 % 5,94 % Terre-Neuve 24 771 $ 7,78 % 1,42 % -0,46 % Région de l’Est 22 216 $ 4,59 % 1,48 % 2,89 % Alberta 24 555 $ 1,44 % 1,81 % 17,39 % Manitoba 18 086 $ 4,45 % 1,63 % 11,69 % Saskatchewan 23 405 $ 5,92 % 1,69 % 12,44 % Colombie-Britannique 22 438 $ 4,26 % 1,27 % 15,33 % Région de l’Ouest 22 855 $ 3,36 % 1,55 % 15,57 % Canada 21 810 $ 3,79 % 1,43 % 19,14 %

* Selon les données Equifax du T3 2024.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

