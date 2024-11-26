Cloudera 先進人工智能解決方案有助 Mercy Corps 加快全球人道主義援助

透過與 Tech To The Rescue 攜手合作，Cloudera 為全球非牟利組織改善決策和資源部署

2024 年 12 月 3 日，Mercy Corps 將會聯同 Cloudera 於 AWS re:Invent 雲端科技發表會的 1376 號攤位作現場示範

聖塔克拉拉，加州, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的數據、分析和人工智能（AI）混合平台 Cloudera ，今天宣佈與全球頂尖組織 Mercy Corps 建立夥伴關係，該組織與 40 多個受到危機、災難、貧窮和氣候變遷影響國家的社區合作，解決迫切需求及制定實現持久變革的長遠解決方案。 該項合作是透過參與 Tech To The Rescue 的 AI for Changemakers 計劃而組成的，利用 Cloudera 全新的人工智能推論解決方案與 Amazon Web Services（AWS）上的 NVIDIA AI 來協助 Mercy Corps 提高其援助分配技術的準確性和有效性。

在中東及非洲等地區，農業危機可能會迅速演變成人道災難，威脅到數以百萬計人的生命。 儘管情況迫切，人道組織往往難以獲得及時、準確的數據，以有效預測和應對這些危機，並將其影響力減至最低。 為了協助收窄此差距，Cloudera 與 Mercy Corps 聯手開發了由 AI 驅動的 Methods Matcher 工具。

Methods Matcher 是由 AI 推動的解決方案，可以為全球人道主義援助專家總結、參考和推薦研究、最佳實踐方式，以及由數據驅動的危機應變措施。 這為 Mercy Corps 的現場隊伍提供了在其他地區成功執行的相關人工智能項目的例子，讓他們深入了解項目設計、實施和決策的分析。 這項工具由 Cloudera Professional Services 以端對端形式構建，可在最需要時人道主義團隊（及社區）減少研究時間及提高應變效率。 這套以雲端為基礎的應用程式在 AWS 上運行，具有完整堆疊的 NVIDIA AI 加速運算，為 Mercy Corps 團隊提供存取人工智能助理的權限。該助理可以查詢精選的關鍵資料儲存庫，當中包括研究論文、過往項目，以及改善決策和資源部署的最佳實踐方式。

助理可善用 Cloudera 新發佈，由 NVIDIA AI 加速運算平台所驅動的人工智能推論服務（包括 NVIDIA NIM 微服務，它是 NVIDIA AI Enterprise 軟件平台的一部分），將生成式人工智能（GenAI）應用程式開發速度提高達 36 倍。 這方面讓 Mercy Corps 能迅速擴展其人工智能解決方案，減少營運開銷，並且在壓力下更快作出以數據為本的決策，這一切都由雲端基礎設施提供支援，確保可擴展性、安全性及成本效益。

Cloudera 的首席人工智能架構師 Manasi Vartak 說道：「人工智能的力量是無限的，我們與 Mercy Corps 和 Tech To The Rescue 的 AI for Changemakers 計劃的合作，只是我們利用人工智能解決挑戰時，可能實現目標的冰山一角而已。 這不僅是利用科技為社會帶來影響，而是協助機構建立技術和能力，善用人工智能為現實世界帶來影響和創造持久變革。」

Mercy Corps 數據科學總監 Alicia Morrison 表示：「與 Cloudera 建立合作夥伴關係，讓我們得以前所未見的精準和速度來部署人工智能解決方案，令我們可以符合機構所作出的承諾，使用創新、以證據為本的方式提供可拯救生命的援助。 Cloudera 以人工智能力量支持我們團隊的承諾，將有助我們更迅速應對危機，並且在最重要時刻作出關鍵、以數據為本的決策。」

2024 年 12 月 2 日，Mercy Corps 將會參加在 AWS re:Invent 雲端科技發表會的顧問小組，討論如 Method Matcher 等人工智能解決方案，如何能為人道主義援助的部署帶來影響。 2024 年 12 月 3 日下午 3 時正（太平洋 / 美國西岸時間），Mercy Corps 亦將聯同 Cloudera 於 1376 號攤位作現場示範。

欲了解更多關於 Cloudera 與 AWS、Tech To The Rescue 及 Mercy Corps 之間的合作，請到 此處 註冊及與 AWS re:Invent 團隊聯絡。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 全球最大的金融服務、保險、媒體、製造品牌和政府機構透過 Cloudera 使用其自身數據，來解決現在及未來看似不可能的問題。

欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com ，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

關於 Mercy Corps

Mercy Corps 的團隊遍佈全球，共有近 6,000 名人道主義工作者，他們致力創造一個讓所有人都能活得繁榮昌盛的世界。 在 40 多個遭受危機、災難、貧窮及氣候變遷影響的國家，我們與相關社區、當地政府、具遠見的企業和社會企業家通力合作，以滿足迫切的需求，並且制定長遠的解決方案，藉此作出可行的持久變革。 Mercy Corps 的總營運預算超過 6.23 億美元，於 2023 年援助的人口逾 3 千萬。

關於 Tech To The Rescue Foundation

Tech To The Rescue 是一項由 2,000 多家科技公司所組成的全球運動，願意為有志向的非牟利組織，以公益服務的形式參與具有影響力的科技項目。 我們的旗艦計劃 AI for Changemakers 獲得 AWS 和 Google.org 的支持，這是一項為期 3 年、針對人工智能（AI）創新者及 110 家領先非牟利組織的加速計劃，旨在合作和建立公益社會的人工智能方案，以協助解決全球最迫切的問題，從氣候及災難管理，以至教育、健康和就業機會。 請立即加入行動！

聯絡人：

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com

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