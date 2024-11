Roquette réalise avec succès son émission obligataire inaugurale de

1,2 milliard d'euros en vue de l'acquisition stratégique de

IFF Pharma Solutions

Lille, 26 novembre 2024 – Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques pour les secteurs de la santé et de la nutrition, a réalisé avec succès son émission obligataire inaugurale en deux tranches, pour un montant total de 1,2 milliard d'euros. Les deux tranches font l’objet d’une cotation sur Euronext Paris.

L'émission de ces obligations a été très bien accueillie par des investisseurs de premier rang, avec un carnet d'ordres final surpassant les 3,1 milliard d'euros, soit une sursouscription de 2,6 fois. Les allocations reflètent une participation diversifiée d’investisseurs issus de multiples régions géographiques, témoignant de l’attractivité mondiale de Roquette.

Les produits nets de l'émission des obligations seront notamment utilisés pour refinancer l'acquisition annoncée d'IFF Pharma Solutions, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 20251.

Pierre Courduroux, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers du succès de cette émission obligataire inaugurale, une étape majeure dans l’histoire de création de valeur du Groupe pour toutes ses parties prenantes. La forte demande des investisseurs témoigne de leur confiance dans notre stratégie et notre capacité à innover et à croitre sur des marchés dynamiques. Une fois l'acquisition d'IFF Pharma Solutions finalisée, nous développerons nos capacités dans le secteur des excipients pharmaceutiques tout en renforçant l'équilibre de notre offre entre santé et nutrition, et en étendant notre présence mondiale ».

Après le succès de cette émission obligataire inaugurale, l'acquisition future d'IFF Pharma Solutions viendra enrichir l'expertise de Roquette. Elle permettra à l'entreprise d’étendre sa présence sur des marchés stratégiques et d'offrir à ses clients une gamme plus complète de produits innovants à forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur des excipients pharmaceutiques, qui est en pleine expansion. Roquette renforcera également ses capacités en recherche et développement, pour garder une longueur d’avance dans sa contribution à améliorer, soigner et sauver des vies.

Alors que Roquette se tourne pour la première fois vers le marché obligataire, l’entreprise reste familiale et indépendante. Son engagement de longue date en matière d’innovation et de croissance durable, allié à sa cohérence stratégique, lui ont permis de bâtir un profil financier solide, devenant ainsi un émetteur obligataire attractif. En accédant au marché réglementé de la dette cotée, Roquette diversifie et renforce sa stratégie de financement, pour pouvoir continuer à saisir de nouvelles opportunités de croissance et créer de valeur pour toutes ses parties prenantes.

À propos de Roquette - Offrir le meilleur de la nature

Roquette est un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et un fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques. Fondée en 1933, l’entreprise est actuellement présente dans plus de 100 pays, à travers plus de 30 sites de production. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros et emploie près de 10 000 personnes dans le monde.

La vie et la nature sont nos sources d'inspiration depuis des décennies. Toutes nos matières premières sont d’origine naturelle. Grâce à elles, nous permettons l'émergence d'une cuisine végétale totalement nouvelle, proposons des solutions pharmaceutiques essentielles aux traitements médicaux et développons des ingrédients innovants pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Nous libérons le potentiel de la nature pour améliorer, soigner et sauver des vies.

Grâce à une quête constante d'innovation et une vision à long terme, nous sommes engagés dans l’amélioration du bien-être des personnes dans le monde entier. Nous plaçons le développement durable au cœur de nos priorités, tout en préservant les ressources et les territoires. Nous sommes résolus à construire un avenir meilleur et plus sain pour toutes les générations.

Contacts presse :

Brunswick

Aurélia de Lapeyrouse

+33 (0) 6 21 06 40 33

adelapeyrouse@brunswickgroup.com

Roquette

Corporate Communications

Susannah Duquesne

+33 (0) 6 64 42 40 98

Susannah.duquesne@roquette.com

Financial Communications

Eloïse DE LA CHAUX

eloise.de-la-chaux@roquette.com

+33 0) 7 60 11 04 09

1 Roquette franchit une étape stratégique décisive en signant un accord en vue de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions

