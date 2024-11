L’Association nationale des retraités fédéraux réagit au nouveau rapport sur le pouvoir des pensions

OTTAWA, Ontario, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des retraités fédéraux accueille favorablement les conclusions d’un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives, intitulé « Le pouvoir des pensions : Retombées du revenu de pension sur l’économie canadienne » . Ce rapport souligne le soutien crucial des pensions par rapport aux communautés et à l’économie au sens large du Canada.

Voici les principales conclusions du rapport :

En 2021, les régimes de retraite en milieu de travail ont versé 84 milliards de dollars en paiements de pension, ce qui représente 5 % de tous les revenus reçus par les Canadien·ne·s cette année-là, soit plus que le revenu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec et de l’assurance-emploi.

Pour chaque dollar d’augmentation du revenu de pension, les gouvernements fédéral et provinciaux récupèrent un total de 41 cents de recettes fiscales et économisent sur les mesures de soutien aux personnes âgées.

En 2025, le revenu de pension versé par les régimes de retraite en milieu de travail — et les dépenses des personnes âgées qui en découlent — mettra 24,5 milliards de dollars dans les coffres du gouvernement fédéral.

Le revenu de pension contribue de manière considérable à de nombreuses économies locales, en particulier au sein des communautés où le revenu d’emploi est inférieur à la moyenne.

Le rapport concorde avec l’engagement de l’Association, qui remonte à plus de 60 ans, envers le principe voulant que les personnes âgées qui peuvent prendre leur retraite en bénéficiant d’un revenu sécuritaire contribuent à la force de l’économie. Cependant, nous sommes préoccupés par les données que révèle ce rapport, selon lesquelles la couverture des régimes de retraite a considérablement diminué. Dans les années 70, 90 % des travailleurs du secteur privé qui avaient un régime de retraite en milieu de travail au Canada avaient un régime à prestations déterminées. Aujourd’hui, ce chiffre a chuté à seulement 40 %.

« Ce rapport renforce l’une de nos priorités fondamentales en matière de défense des intérêts, à savoir que tous les Canadien·ne·s méritent la dignité et la sécurité à la retraite, a déclaré Anthony Pizzino, DG de l’Association. « Une meilleure sécurité de la retraite par l’intermédiaire des pensions bénéficie non seulement aux personnes sur le marché du travail et à la retraite, mais elle joue également un rôle crucial de soutien à l’économie canadienne, aux finances publiques, aux communautés locales et, dans le cas des groupes historiquement défavorisés, à l’équité. »

L’Association nationale des retraités fédéraux continue de revendiquer des politiques qui permettent à toutes les personnes âgées du Canada de prendre leur retraite dans la dignité. Nous réclamons un environnement politique qui :

encourage les régimes de retraite à prestations déterminées bien gérés et permette aux personnes à la retraite de continuer à contribuer à une économie dynamique;

rejette la législation qui permet aux employeurs de ne pas tenir leurs promesses en matière de pension;

s’engage à adopter une approche mesurée pour s’assurer que le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec continueront de répondre aux besoins et aux objectifs des Canadien·ne·s en matière de retraite.



Notre liste complète de recommandations pour améliorer la sécurité du revenu de retraite est disponible en ligne .

L’Association nationale des retraités fédéraux demeure résolue à travailler avec les décideurs, pour assurer une retraite sûre à tous les Canadien·ne·s.

Pour lire la version intégrale du rapport, consultez le site Web du Centre canadien de politiques alternatives.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :

Annette Goerner

Directrice des relations publiques, spark*advocacy annette@sparkadvocacy.ca

613-818-6941

