Ottawa accueille des dirigeant·e·s de la politique Internet lors d’une conférence canadienne majeure sur la gouvernance de l'Internet

OTTAWA, Ontario, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercredi, des dirigeant·e·s du secteur de la technologie, de la société civile, du gouvernement et du milieu universitaire se réuniront lors du Forum canadien sur la gouvernance de l’internet 2024.

Plus de 20 représentant·e·s d’organisations de premier plan comme Microsoft, le gouvernement du Canada et Bell Canada traiteront des questions urgentes de politique numérique, y compris l’intégrité des élections, la sécurité en ligne et l’intelligence artificielle. Cette édition présentera les discours d’ouverture de Frances Haugen, lanceuse d’alerte à l’égard de Facebook, et de Byron Holland, président et chef de la direction de CIRA, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet.

Détails

Contenu : Le forum canadien sur la gouvernance de l’Internet 2024 : Le Canada sur la scène mondiale. Une initiative nationale et régionale du Forum mondial sur la gouvernance de l’Internet des Nations Unies. L’ordre du jour complet se trouve ici .

Quand : 8 h 30 à 16 h 45 (HE) le mercredi 27 novembre.

Coût : L’inscription est gratuite pour la participation virtuelle ou en personne ici .

Où : The Collaboration Centre (150, rue Elgin, Ottawa, ON, 8e étage) et en ligne.

Qui : Parmi les conférences de l’événement, notons la présence de :

Michele Austin, Bell Canada

Marlene Floyd, Microsoft Canada

Byron Holland, CIRA

Frances Haugen, Centre des médias, de la technologie et de la démocratie de McGill

Mark Surman, Mozilla

Kelly Anderson, Affaires mondiales Canada

Andre Arbour, Innovation, Sciences et Développement économique

Cynthia Khoo, Citizen Lab

Anne Nguyen, Conseil de l’innovation du Québec

Kathryn Hill, MediaSmarts

Justin Ling, journaliste d’enquête





Contact avec les médias

Delphine Avomo Evouna

CIRA

613 315-1458

Delphine.avomoevouna@cira.ca

À propos du Forum canadien sur la gouvernance de l’Internet

Le Forum canadien sur la gouvernance de l’Internet (FCGI) est le forum multipartite de premier rang au Canada sur les questions de politiques numériques. Le FCGI 2024 se concentre sur les questions de politique publique les plus urgentes à l’intersection de la gouvernance Internet et des affaires mondiales. Le FCGI est une initiative nationale du Forum mondial sur la gouvernance de l’Internet mené par les Nations Unies. Le FCGI est organisé par une équipe multipartite qui vise à refléter la diversité de la communauté canadienne de l’Internet et ses divers groupes de parties prenantes : le secteur privé, les gouvernements, la société civile, le milieu universitaire et la communauté technique. Cette année, le FCGI est rendu possible grâce à CIRA, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet.

