Ressources Sirios : De l'or visible observé à plusieurs profondeurs dans le premier forage de l'automne 2024 à Cheechoo

MONTRÉAL, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la présence d'or visible à huit endroits différents dans le premier forage de son programme d’automne 2024 sur le projet aurifère Cheechoo à Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Plusieurs grains d’or ont été observés par les géologues de Sirios dans le forage CH24-317 (figure 1) aux profondeurs suivantes :

86,6m;

91,7m;

128,0m;

167,5m;

178,3m (figure 2);

189,0m (figure 3);

331,3m;

Entre 356,9m et 358,3m (figure 4).

Ces observations confirment la présence d’or à de multiples endroits le long du trou, mais seuls les résultats d’analyse en laboratoire préciseront la teneur en or. Le forage a été complété hier après avoir atteint la profondeur prévue de 399 mètres.





Figure 1: Localisation des forages CH24-317 (complété) et CH24-318 (en cours).





Figure 2: CH24-317, 178.3m: Or visible dans une veinule de quartz avec arsénopyrite et scheelite.





Figure 3: CH24-317, 189.0m: Or visible dans un stockwerk de quartz avec arsénopyrite.





Figure 4: CH24-317, 356.9-358.3m: Multiples grains d'or dans 3 veines décimétriques de quartz-feldspath-scheelite.

Programme de forage en cours

Sirios réalise présentement la première phase d'un programme de forage au diamant ciblant les zones à haute teneur du gisement aurifère Cheechoo. La phase 1 du programme comprendra environ 2 000 mètres de forage. La phase 2 sera de plus grande envergure et sera réalisée au cours de l'hiver 2025.

La phase 1 se concentre sur la délimitation et l'expansion de zones à haute teneur dans la partie est du gîte. La phase 2 étendra le forage à la partie ouest du gîte, y compris la zone à haute teneur Éclipse.

Cette campagne de forage marque une étape importante dans la nouvelle vision de la Société pour le projet, ciblant des zones à haute teneur avec un potentiel de développement à ciel ouvert et souterrain.

Objectifs stratégiques

Les principaux objectifs de ce programme de forage sont de :

Recueillir des données pour soutenir une prochaine mise-à-jour de l'estimation des ressources minérales (ERM); Tester des cibles prioritaires identifiées lors de l'examen complet des données effectué par Sirios au cours de l'été 2024.

Zones à haute teneur de Cheechoo

Le gîte aurifère Cheechoo est encaissé dans une intrusion de tonalite caractérisée par de multiples zones enrichies en or encaissées dans un halo de plus faible teneur (voir notre modèle 3D interactif à sirios.com/en/cheechoo). En plus de la zone Éclipse, de nombreux intervalles à haute teneur à travers le gîte suggèrent la présence de zones à haute teneur additionnelles. Ces zones peuvent se trouver à l'intérieur et au-delà des limites de la fosse conceptuelle de l'estimation des ressources minérales (ERM) de 2022.

À propos de la propriété Cheechoo

Située à moins de 15 km de la mine d'or Éléonore de Newmont sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec, la propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, contient un gîte aurifère inexploité avec un excellent potentiel d'expansion et de développement.

La plus récente estimation des ressources minérales (ERM) a rapporté, pour un modèle à ciel ouvert, en utilisant un prix de l'or de 1 650 USD :

Ressources indiquées : 1,4 million d'onces à une teneur moyenne de 0,94 g/t Au ;

à une teneur moyenne de ; Ressources présumées : 500 000 onces à une teneur moyenne de 0,73 g/t Au.

Source: BBA, Mineral Resource Estimate Update for the Cheechoo Project, 23/12/2022

Les scénarios d'exploitation minière souterraine n'ont pas été évalués dans l’ERM de 2022.

En savoir plus sur Cheechoo à sirios.com/en/cheechoo

Déclaration de la personne qualifiée et divulgation NI 43-101

L’estimation des ressources minérales divulguée dans le présent communiqué de presse est conforme aux exigences du Règlement NI 43-101 et a été préparée par Pierre-Luc Richard, géo, personne qualifiée indépendante, tel que défini dans le Règlement NI 43-101. La date effective de l’estimation est le 20 juillet 2022. Les ressources minérales mentionnées ci-dessus ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées divulguées sont de nature conceptuelle et sont estimées sur la base d’observations géologiques et d’échantillonnages limités. Les observations géologiques sont suffisantes pour présumer, mais non pour confirmer, la continuité de la géologie, de la teneur et de la qualité de la minéralisation.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Guillaume Doucet, géo. et Alexandra Blanchette, géo., personnes qualifiées selon la définition du Règlement NI 43-101.

À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) est une société d'exploration minière québécoise axée sur le développement de sa propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100%, située à Eeyou Istchee Baie-James, Canada.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Dominique Doucet, PDG

450-482-0603

info@sirios.com

www.sirios.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donné que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc7f9db6-0d3e-4714-b1e8-24f8d2193c36/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59cc4f18-ef54-4b38-bbbb-274480e83b1a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/272d8d3c-5909-4b7e-a886-e1577fbf5cb7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf91068f-439d-4106-827a-5c9eb65c8751/fr

Figure 1 N/A Figure 2 N/A Figure 3 N/A Figure 4 N/A

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.