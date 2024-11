L’importance de s’appuyer sur des connexions fibre professionnelles

S’appuyer sur une connexion rapide, sécurisée et fiable est un incontournable dans la sphère professionnelle. Cette quête constante de performance est notamment renforcée par la montée en puissance du Cloud, du travail hybride et des outils de communication de nouvelle génération. Dans ce contexte, la fibre optique est aujourd’hui le type de connexion le plus rapide. Mais quelles sont les spécificités d’une connexion fibre optique professionnelle ? Et quels sont ses principaux avantages ?

Qu'est-ce que la fibre optique professionnelle ?

Il existe une distinction claire entre la fibre optique grand public (FTTH, Fiber-To-The-Home) et la fibre optique professionnelle (FTTO, Fiber-To-The-Office). La différence réside principalement au niveau de la connexion qui est dédiée de bout en bout pour un client utilisant la fibre optique professionnelle. Cette architecture permet d’atteindre des débits jusqu’à 10 Gb/s et au-delà. La fibre optique professionnelle est donc adaptée aux exigences élevées des entreprises en matière de vitesse, de performances, de bande passante et de disponibilité.

Quels sont les avantages de la fibre optique professionnelle ?

Une connexion fibre optique professionnelle présente de nombreux avantages techniques et pratiques.

1. Haute vitesse

La vitesse de la fibre optique professionnelle dépasse celle de tout autre type de connexion Internet. Cette vitesse est particulièrement utile, que l’on envoie et reçoive de gros fichiers, que l’on travaille sur des applications « lourdes » ou que l’on utilise simultanément Internet sur plusieurs postes.

2. Meilleur accès aux services Cloud

De plus en plus d'entreprises dépendent fortement des services Cloud.Grâce à la haute vitesse et à une bande passante importante, une connexion Internet par fibre optique donne un accès plus rapide et sécurisé à toutes les données et applications stockées dans le Cloud pour permettre à des utilisateurs situés sur des sites distants d’accéder à celles-ci. Ce point est essentiel à une époque où les professionnels migrent de plus en plus leurs applications et infrastructures vers le Cloud.

3. Bénéficier de débits symétriques et garantis

La fibre optique professionnelle permet également d’accéder à des débits symétriques et garantis (dans le sens montant et descendant), quel que soit le nombre d’utilisateurs. Il s’agit d’un véritable plus, synonyme de performance et de confort de travail pour les collaborateurs.

4. Grande fiabilité

Les temps d'arrêt sont fatals à une époque où la haute disponibilité est une donnée clé, que ce soit pour les sites web ou les applications. Comme la fibre optique est plus robuste que le cuivre, elle est également plus stable. De plus, la fibre optique est peu sensible aux conditions météorologiques changeantes ou extrêmes et aux interférences électromagnétiques. Le résultat ? Une grande fiabilité au service de la continuité des activités, car les applications et les données sont toujours disponibles.

5. Technologie pérenne

La fibre optique professionnelle représente un investissement tourné vers l'avenir, grâce à sa capacité à répondre aux besoins croissants en bande passante et à supporter les innovations technologiques futures. Contrairement aux infrastructures en cuivre, sujettes à des limitations de vitesse et de qualité de connexion, la fibre offre une fiabilité et une longévité accrues, sans dégradation significative au fil du temps. De plus, elle est moins vulnérable aux interférences et aux conditions climatiques, garantissant une performance stable. En termes de pérennité, choisir la fibre optique, c’est assurer à son entreprise une infrastructure qui répondra aux exigences de demain, tout en offrant des possibilités d'évolutivité pratiquement illimitées.

6. Latence faible

De plus en plus d'entreprises traitent leurs opérations en exploitant des données en temps réel. Ces données sont nécessaires pour obtenir des informations précises pour prendre des décisions clés. Il est donc important que les collaborateurs puissent travailler sans latence lors de leur utilisation d'Internet et de leurs applications dans le Cloud.

La fibre optique offre une latence basse. On peut notamment le remarquer lors de l'utilisation de la téléphonie sur IP, du téléchargement de contenus HD ou de la tenue d'une visioconférence. La qualité audio et vidéo est excellente, et personne ne « reste figé » pendant la conversation.

7. Un réseau Très Haut Débit

Pour veiller constamment à la qualité de la connexion internet des infrastructures, la performance et la fiabilité de la connexion sont garanties grâce à des points de peering et des accords de transit aux principaux IXP en France capables de gérer l'intégralité du trafic internet. Grâce à cela, les besoins en interconnexions à Très Haut Débit des clients sont rendus possibles de manière efficace.

8. Modulaire et évolutive

Les services souscrits en tant qu'utilisateur de fibre optique professionnelle sont modulaires et évolutifs. Cela signifie que le fournisseur peut proposer plusieurs services sur le même accès et que le client peut indiquer la vitesse souhaitée pour chaque service.

9. Perte de signal réduite

Une connexion fibre optique se caractérise par une perte de signal réduite. Cela est particulièrement pertinent dans des entreprises situées dans de grands bâtiments et réparties sur plusieurs étages. Avec la fibre optique, le signal est uniformément réparti, ce qui offre un réel confort de travail dans les grands espaces de travail.

10. Sécurisez vos échanges et vos données

Les entreprises opérant dans des secteurs où la sécurité des données est primordiale, comme le e-commerce ou les services financiers peuvent nécessiter une connexion Internet nomade sécurisée, permettant aux équipes de travailler de manière flexible, que ce soit au bureau ou en déplacement. Les fonctionnalités de sécurité, telles que le firewall mutualisé ou dédié, l’antivirus IPS et le filtrage web avancé, protègent les échanges et données sensibles grâce à une infrastructure stratégiquement implantée sur plusieurs sites interconnectés par des liaisons en fibre optique.

Par Franck Séveno, Responsable Produits chez Eurofiber France

