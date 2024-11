Bitget trở thành sàn giao dịch đầu tiên hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng bằng VND qua VietQR

SINGAPORE, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và công ty Web3 hàng đầu, đã công bố việc tích hợp chức năng chuyển khoản bằng Đồng Việt Nam (VND) thông qua VietQR, trở thành sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đầu tiên áp dụng phương thức thanh toán đột phá này. Việc tích hợp này giúp đơn giản hóa cách tiếp cận thị trường tiền kỹ thuật số, loại bỏ các rào cản truyền thống và đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

VietQR là một hệ thống mã QR tiêu chuẩn hóa được thiết kế nhằm hỗ trợ cho phương thức thanh toán kỹ thuật số an toàn và tức thì trên khắp Việt Nam, cho phép chuyển tiền theo thời gian thực bằng cách quét mã QR. Hệ thống này đã trở thành nền tảng cho sự chuyển dịch của Việt Nam sang nền kinh tế không tiền mặt, mang lại sự tiện lợi và bảo mật ở mức độ rất cao. Bằng việc tích hợp VietQR, Bitget đang tận dụng cơ sở hạ tầng tiên tiến này để giúp người dùng hàng ngày dễ tiếp cận tiền kỹ thuật số hơn.

Với việc triển khai tính năng này, người dùng Bitget tại Việt Nam hiện có thể nạp tiền VND thông qua VietQR và rút tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng. Người dùng có thể sử dụng tiền VND đã nạp để mua các loại tiền kỹ thuật số phổ biến như BTC, ETH, USDT, SOL và BGB thông qua tính năng chuyển đổi tiền mặt của Bitget. Sàn giao dịch đã triển khai các biện pháp bảo mật hàng đầu để bảo vệ tiền đã nạp đồng thời đảm bảo trải nghiệm giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

"Chúng tôi đang nỗ lực liên tục để giảm các rào cản gia nhập nhằm giúp người dùng tiếp cận tiền kỹ thuật số. Cho dù là thông qua tiền pháp định hay các ứng dụng thanh toán chung, chúng tôi muốn tạo ra khả năng tiếp cận liền mạch trên toàn thế giới. Nhờ có VietQR, chúng tôi có thể mang lại khả năng tiếp cận dễ dàng cho tất cả người dùng trong khu vực. Đông Nam Á có tiềm năng mạnh mẽ trở thành trung tâm tiền kỹ thuật số thay cho phương Tây, với việc tích hợp tiền kỹ thuật số vào các ứng dụng mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với việc áp dụng cho số đông người dùng," phát biểu của Gracy Chen, CEO tại Bitget.

Để chào mừng sự kiện ra mắt tính năng mới này, Bitget đã giới thiệu một chiến dịch độc quyền cung cấp cho người dùng ưu đãi giảm phí giao dịch cho các khoản tiền nạp bằng VND thông qua chức năng chuyển đổi tiền mặt, giới hạn ở mức 100 USDT cho mỗi người dùng. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể nhận được tiền thưởng 5 USDT khi hoàn thành các giao dịch ít nhất 200 USDT trên cả thị trường Giao dịch ngay và Hợp đồng tương lai. Chiến dịch giới hạn cho 1.000 người dùng đầu tiên, thưởng cho những người dùng tham gia nền tảng sớm.

Sự tích hợp này cho thấy những nỗ lực không ngừng của Bitget trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng với việc thúc đẩy sự hội nhập tài chính ở các khu vực khác nhau. Bằng việc kết nối với các công nghệ thanh toán tại địa phương như VietQR, Bitget tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tiền kỹ thuật số.

Để biết thêm chi tiết và bắt đầu giao dịch bằng VND, vui lòng truy cập www.bitget.com.

Giới thiệu về Bitget

Được thành lập vào năm 2018, Bitget là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và công ty Web3 hàng đầu thế giới. Phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại +150 quốc gia và khu vực, sàn giao dịch Bitget cam kết giúp người dùng giao dịch thông minh hơn với tính năng tiên phong về sao chép giao dịch và các giải pháp giao dịch khác, đồng thời cung cấp khả năng truy cập theo thời gian thực vào giá Bitcoin, giá Ethereum và giá của các loại tiền kỹ thuật số khác. Với tên gọi trước đây là BitKeep, Bitget Wallet là một ví tiền kỹ thuật số đa chuỗi đẳng cấp thế giới cung cấp rất nhiều giải pháp và tính năng Web3 toàn diện bao gồm chức năng ví, hoán đổi token, NFT Marketplace, trình duyệt DApp, v.v.

Bitget đi đầu trong việc thúc đẩy áp dụng tiền kỹ thuật số thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như vai trò là Đối tác tiền kỹ thuật số chính thức của Giải bóng đá hàng đầu thế giới LALIGA, tại thị trường Miền Đông, Đông Nam Á và Châu Mỹ Latinh cũng như đối tác toàn cầu của các vận động viên quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Buse Tosun Çavuşoğlu (nhà vô địch thế giới môn đấu vật), Samet Gümüş (huy chương vàng quyền anh) vàİlkin Aydın (Đội tuyển quốc gia bóng chuyền), để truyền cảm hứng cho cộng đồng toàn cầu nắm bắt tương lai của tiền kỹ thuật số.

