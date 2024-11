Bourse Direct vous donne rendez-vous au salon Investir Day le 26 novembre 2024 au Carrousel du Louvre !

Bourse Direct est présent cette année à Investir Day, le salon incontournable pour tous les investisseurs et qui réunit l’ensemble des acteurs de l’investissement individuel et de la gestion d’épargne, autour de stands, conférences et ateliers.

Un salon pour éclairer les investisseurs, mission prioritaire de Bourse Direct

A l’aune de la mission que s’est donnée Bourse Direct depuis l’origine, Investir Day 2024 entend

Informer les investisseurs individuels sur les fondamentaux économiques et les nouvelles tendances

Œuvrer à la démocratisation de l'ensemble des produits d'investissements

Former les particuliers à l'investissement responsable.





Venez rencontrer Bourse Direct sur le stand n°154

Au cœur de cet évènement qui réunit l’écosystème de la gestion de patrimoine et de l’épargne, les équipes de Bourse Direct vous attendent tout au long de la journée sur le stand n°154, où elles présenteront les services dédiés et les offres de Bourse Direct, pensés pour accompagner les particuliers dans leurs décisions d’investissement.

Participez à la conférence de Bourse Direct « ETF sous les feux des projecteurs »

À 16h55, Clotilde Sall, conseiller clientèle à la salle des marchés de Bourse Direct, animera une conférence sur le thème « ETF sous les feux des projecteurs : de quoi s'agit-il ? ». Cette présentation, prévue dans l’espace « Main Stage », abordera les évolutions récentes du marché des ETF, leur démocratisation et les différentes classes d’actifs de demain.

Une offre spéciale Bourse Direct pour les visiteurs d'Investir Day

Bourse Direct réserve une offre exclusive pour toute première ouverture de compte effectuée sur le stand lors de l’événement. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Bourse Direct de faciliter l’accès à l’investissement pour tous.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel d’Investir Day.



A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

