VALLOUREC CEDE SA FILIALE LOGISTICS GROUP (INDONESIE)

POUR 20 MILLIONS D’EUROS

Meudon (France), le 25 novembre 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de cession de sa participation d’environ 99% de PT CPPI et PT SCN (« Logistics Group ») auprès de CKB Logistics, filiale d'ABM Investama Tbk, pour un montant total d'environ 20 millions d'euros, dont un complément de prix de 2,9 millions d'euros.

Localisé à Batam en Indonésie, Logistics Group fournit des services portuaires et logistiques intégrés à un nombre croissant de clients variés dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de la construction et de la logistique, parmi lesquels Vallourec. Logistics Group est détenu majoritairement par PT Citra Tubindo, l'entité indonésienne de Vallourec spécialisée dans le traitement thermique et le filetage premium. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives habituelles y compris l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. A l'issue de la transaction, Logistics Group continuera de fournir ses services à Vallourec dans des conditions contractuelles similaires.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré « La cession de Logistics Group s’inscrit dans notre stratégie de nous recentrer sur notre cœur de métier et d’optimiser nos capitaux employés. Cette cession répond à notre objectif de rationaliser notre base d’actifs pour gagner en agilité. Je tiens à remercier les employés de Logistics Group pour leur engagement. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre cette collaboration. »

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29 romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74 nicolas.escoulan@taddeo.fr

