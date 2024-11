Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence, Parks Franklyn Mpho Tau, visite le parc industriel de Hisense en Afrique du Sud pour renforcer les liens économiques

La visite du ministre Tau a mis en évidence la contribution importante des activités de Hisense à la création d'emplois et à la croissance économique en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 22 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils électroniques grand public et d'appareils électroménagers, a eu l'honneur d'accueillir le nouveau ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, Parcs Franklyn Mpho Tau. Cette visite a mis en évidence les relations étroites entre Hisense et le gouvernement sud-africain, ainsi que leur engagement commun en faveur de la croissance économique, de la création d'emplois et du développement communautaire.

Au cours de sa visite, le ministre Tau s’est entretenu avec des cadres et des employés de Hisense au sujet d’initiatives stratégiques qui cadrent avec les objectifs du gouvernement visant à stimuler l’économie et à soutenir les collectivités locales. Le ministre Tau a souligné l'importance des partenariats public-privé pour atteindre les objectifs économiques et favoriser un environnement où les entreprises peuvent prospérer.

La visite comprenait également une promenade à travers l'usine de fabrication Hisense en Afrique du Sud à Atlantis, Cap-occidental. Hisense, une entreprise de produits blancs et d'électronique grand public, a établi une présence manufacturière en Afrique du Sud en 2013 et a depuis augmenté la capacité de l'usine de fabrication d'Atlantis à 1 million de téléviseurs et 500 000 réfrigérateurs par an. Avec la fabrication d'appareils électroniques grand public, Hisense a créé plus de 1000 emplois directs, en plus de soutenir un réseau de plus de 25 000 travailleurs supplémentaires dans toute la chaîne de valeur.

Les produits fabriqués à Atlantis pour Hisense Afrique du Sud ont été exportés dans plus de 10 pays à travers le continent africain. Après la pandémie de COVID-19, Hisense a franchi une étape importante en exportant des réfrigérateurs fabriqués en Afrique du Sud vers le Royaume-Uni au début de 2024.

Le ministre Tau a exprimé son admiration pour les produits et a suggéré : « Nous devrions viser à agrandir le parc industriel Hisense pour accueillir plus de fournisseurs. Cette expansion favoriserait la croissance industrielle en Afrique du Sud, créerait plus d'emplois et améliorerait les capacités de fabrication, contribuant ainsi de manière significative à l'économie locale. »

Vivi Liu, directrice générale d'Hisense, a exprimé son enthousiasme pour cette visite, déclarant : « Nous sommes fiers d'accueillir le ministre Parks Franklyn Mpho Tau dans notre usine, où il a pu constater de ses propres yeux l'impact significatif de nos activités sur la création d'emplois et la croissance économique. Le parc industriel témoigne de l’engagement de Hisense envers l’innovation et l’excellence dans la fabrication, en fournissant des produits de haute qualité tout en créant des possibilités d’emploi pour la main-d’œuvre locale. En tant qu'acteur clé dans le secteur de l'électronique, Hisense continue d'explorer les moyens de collaborer avec le gouvernement sud-africain pour identifier et maximiser des nouvelles opportunités de croissance. »

Contact: colee.weldon1@hisense.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c9c7d55-bc30-46e2-ab84-c58b3c209c03

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.