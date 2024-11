Nokia Oyj

Pörssitiedote

22.11.2024 klo 12.15

Nokia käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman kompensoidakseen Infinera-hankinnan aiheuttamaa laimennusvaikutusta

Espoo – 27.6.2024 ilmoitetun mukaisesti Nokia Oyj ("Nokia" tai "Yhtiö") on tänään päättänyt käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman kompensoidakseen laimennusvaikutusta, joka syntyy uusien osakkeiden antamisesta Infinera Corporationin osakkeenomistajille ja Infineran nykyisistä osakepohjaisista kannustimista. Päivittäisten takaisinostojen määrän odotetaan kasvavan Infinera-kaupan toteuttamispäivän jälkeen ja ohjelma lopetetaan, jos hankinta ei toteudu.

Takaisinosto-ohjelman keskeinen sisältö:

• Ohjelman tavoitteena on ostaa 150 miljoonaa osaketta, ja hankintaan käytettävä kokonaissumma on korkeintaan 900 miljoonaa euroa.

• Takaisinostot alkavat aikaisintaan 25.11.2024 ja päättyvät viimeistään 31.12.2025.

• Takaisinostojen tarkoituksena on alentaa Nokian omaa pääomaa uusien osakkeiden antamisesta aiheutuvan laimennusvaikutuksen kompensoimiseksi. Takaisinostetut osakkeet tullaan mitätöimään tämän mukaisesti. Takaisinostoihin käytetään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa ja takaisinostot vähentävät Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

• Takaisinostot toteutetaan Nokian yhtiökokouksen 3.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti. Nokian osakkeita voidaan ostaa takaisinosto-ohjelman mukaan enintään 150 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin kolmea prosenttia kaikista Nokian osakkeista.

• Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinapaikalla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Omia osakkeita ei hankita Yhdysvalloissa. Nokia on nimittänyt ulkopuolisen välittäjän osakkeiden takaisinosto-ohjelman järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Nokiasta riippumatta. Takaisinostot toteutetaan ns. turvasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) 5 artiklan mukaisesti.

• Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä kullakin markkinapaikalla vallitsevan hintatason mukaisesti, noudattaen turvasatamamenettelyn mukaisia hinta- ja volyymirajoja.

Takaisinosto-ohjelma voidaan lopettaa ennen sen suunniteltua loppumisajankohtaa. Nokia julkaisee tällöin asiasta pörssitiedotteen.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.