Nokia Oyj

Pörssitiedote

22.11.2024 klo 11.45



Nokian hallitus päätti maksuttomasta osakeannista yhtiölle ja myöhemmin toteutettavasta suunnatusta osakeannista liittyen Infineran hankinnan suunniteltuun loppuunsaattamiseen

Espoo – Nokian hallitus on päättänyt uusilla osakkeilla toteutettavasta 150 000 000 osakkeen suunnatusta maksuttomasta osakeannista Nokia Oyj:lle. Uudet osakkeet tullaan käyttämään myöhemmin 27.6.2024 Nokia Oyj:n, Neptune of America Corporationin ja Infinera Corporationin solmiman sulautumissopimuksen ja -suunnitelman (“Sulautumissopimus”) mukaisten yhtiön velvoitteiden täyttämiseksi.

Nokia odottaa, että uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 25.11.2024 ja liitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 25.11.2024. Nokian osakkeiden kokonaismäärä rekisteröinnin jälkeen on 5 763 496 565. Uudet osakkeet jäävät Nokia Oyj:n haltuun Sulautumissopimuksen mukaiseen suunniteltuun sulautumisen toteutumiseen saakka ja niiden odotetaan tulevan hyväksytyiksi kaupankäynnin kohteeksi muiden Nokian osakkeiden (NOKIA) kanssa Nasdaq Helsingissä arviolta 26.11.2024 ja Euronext Pariisissa arviolta 27.11.2024. Euronext Pariisi julkistaa erillisen tiedotteen, kun se on hyväksynyt uusien osakkeiden ottamisen kaupankäynnin kohteeksi Euronext Pariisissa.

Lisäksi Nokian hallitus on päättänyt yhtiön hallussa edellä mainitun annin seurauksena olevilla omilla osakkeilla toteutettavasta, enintään 150 000 000 Nokian osakkeen (NOKIA) suunnatusta osakeannista kattaakseen Sulautumissopimuksen mukaiset velvoitteensa osakkeiden toimittamisesta osakkeisiin oikeutetuille Infinera Corporationin osakkeenomistajille sulautumisen toteutumisen yhteydessä Sulautumissopimuksen mukaisesti. Sulautumisen toteutumisen odotetaan tapahtuvan vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Suunnattu osakeanti on ehdollinen Sulautumissopimuksen mukaiselle sulautumisen toteuttamiselle ja Nokian osakkeen (NOKIA) merkintähinta tulee olemaan Nokian osakkeen (NOKIA) päätöskurssi Nasdaq Helsingissä Sulautumissopimuksen mukaisena sulautumisen toteutumispäivänä. Nokian osakkeet (NOKIA) toimitetaan Infinera Corporationin Nokian osakkeisiin (NOKIA) oikeutetuille osakkeenomistajille Nokian vaihtoagentin (eng. Exchange Agent) toimesta American Depositary Shares -osaketalletustodistusten muodossa.

Siltä osin kuin uusia liikkeeseen laskettuja osakkeita ei tarvittaisi Nokian Sulautumissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen, hallitus on päättänyt suunnatusta, enintään edellä mainittujen yhtiön itselleen liikkeelle laskemien uusien osakkeiden määrän mukaisesta maksuttomasta osakeannista Nokian ja Infineran osakepalkkio-ohjelmien osallistujille. Näihin palkkio-ohjelmiin sisältyvät Nokian pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmat 2021‒2023 ja 2024‒2026, Nokian henkilöstön osakesäästöohjelma 2024–2026 sekä Infinera Corporationin vuoden 2016 osakepalkkio-ohjelma, jonka Nokia ottaa vastatakseen Sulautumissopimuksen mukaisen sulautumisen jälkeen (”Osakepalkkio-ohjelmat”). Sulautumisen saaminen päätökseen Sulautumissopimuksen mukaisesti on edellytys sille, että Nokia ottaa Infineran osakepalkkio-ohjelman vastattavakseen.

Jokainen osaketoimitus ja vastaava muutos omien osakkeiden määrässä julkistetaan erikseen pörssitiedotteena.

Osakeantipäätökset perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

