Lancement de Luzmo IQ : des informations sur les données et des analyses hyper-personnalisées par l’IA désormais disponibles pour toute application ou tout flux de travail

LOUVAIN, Belgique, 22 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luzmo, la société à la pointe de l’innovation en matière de produits de données, annonce ce jour le lancement de Luzmo IQ, une puissante plateforme permettant aux équipes de développement d’intégrer rapidement et facilement des analyses accélérées par l’IA à n’importe quelle application ou flux de travail. Grâce à l’automatisation des raisonnements, requêtes, résumés et contrôles de pertinence, Luzmo IQ dépasse de loin le concept de simples invites en délivrant la possibilité de créer et d’intégrer des produits de données capables de déterminer comment répondre à la question d’un utilisateur de manière à ce que les réponses soient à la fois très contextuelles et hyper-personnalisées.

Les demandes des utilisateurs finaux devancent la vitesse à laquelle les équipes de développement peuvent créer et déployer des produits de données. En l’absence de précodage, les utilisateurs sont contraints de travailler avec des langages de requête complexes pour pouvoir interagir avec les données et les applications concernées, ce qui perturbe leur flux de travail. Consciente de cette problématique, Luzmo s’adresse aux entreprises qui souhaitent donner à leurs utilisateurs la possibilité d’interagir avec les données de manière indépendante, soit dans leurs propres applications, soit à l’aide de logiciels tiers. Grâce au filtrage des ensembles de données, à la composition des requêtes et à l’interprétation des résultats en langage naturel, Luzmo IQ donne désormais aux utilisateurs la capacité accélérée par l’IA de poser des questions directes sur leurs données et d’obtenir des réponses tout aussi directes.

« Luzmo IQ nous aidera à intégrer une interface de chat intuitive et pilotée par l’IA qui permettra à nos utilisateurs d’obtenir des informations exploitables en posant simplement des questions » indique la société Katana, développeur de logiciels d’inventaire hébergés dans le cloud. « Ils obtiendront des réponses rapides et visuelles à n’importe quelle requête de données sans avoir à jongler avec des tableaux de bord ni créer de rapports personnalisés. Cette innovation les aidera également à prendre des décisions commerciales éclairées et à rester concentrés sur l’optimisation de leur inventaire. »

À l’appui de la sortie récente de Luzmo Flex, son kit de développement logiciel (ou SDK, de l’anglais Software Development Kit) qui permet aux développeurs de coder en à peine quelques jours des produits d’analyse de données personnalisés directement dans des applications, la plateforme Luzmo IQ prend la forme d’une bibliothèque de composants d’interfaces utilisateurs et de points de terminaison d’API qui donnent aux utilisateurs finaux la possibilité, grâce à l’IA, de transformer rapidement leurs expériences envers les données. Luzmo IQ gère la création, le stockage et la synchronisation des intégrations vectorielles dans une base de données ClickHouse, ce qui simplifie la mise en œuvre des fonctionnalités avancées de l’IA RAG (technique de génération augmentée par récupération). Par exemple, lorsque les utilisateurs cherchent à établir une liste mondiale de clients européens, il leur suffit désormais de rechercher le terme « clients européens » au lieu d’étiqueter manuellement chaque client ou de créer de nouvelles colonnes, l’IA identifiant ensuite tous les pays européens de la liste pour composer un aperçu des données.

Connecté à OpenAI par défaut, Luzmo IQ est compatible avec tous les grands modèles de langage (ou LLM pour Large Language Models). La plateforme apporte tout un éventail de personnalisations et d’intégrations différentes en langage naturel aux entreprises qui exploitent des LLM propriétaires. Il est possible de se reposer sur son architecture API-first pour créer des composants d’IA, notamment des chatbots, des fonctionnalités de recherche et des flux de travail permettant aux utilisateurs de référencer des données clés dans d’autres applications telles que Slack, sans avoir à changer d’outil. L’intégration automatique des fonctionnalités aux produits de données dispense également les équipes informatiques de toute maintenance continue.

« Luzmo se donne pour objectif de fournir des solutions d’analyse de données intégrées aux applications orientées client d’une manière qui reste fluide et naturelle pour les utilisateurs finaux, car nous sommes convaincus que c’est la seule façon de véritablement démocratiser l’accès aux données » explique Karel Callens, PDG et fondateur de Luzmo. « Après la centralisation de notre gamme de produits grâce à la récente sortie de Luzmo Flex, Luzmo IQ représente la prochaine étape logique vers la réalisation de cet objectif. Avec Luzmo IQ, nous permettons aux équipes de développement d’anticiper les demandes des utilisateurs finaux et de se concentrer sur la création et l’intégration d’expériences de données pilotées par l’IA en les libérant de la charge de travail considérable que représente la gestion de la maintenance et du pilotage du back-end. »

Afin de protéger la propriété intellectuelle et la confidentialité, Luzmo IQ a été conçue à l’aide du moteur de requête propriétaire de Luzmo, lui-même créé de manière à s’interfacer avec différents LLM et à réduire la variance des réponses. Ce dispositif permet ainsi d’améliorer la fiabilité des données tout en minimisant la quantité de données exposées au LLM. Grâce à Luzmo IQ, le LLM interprète uniquement les réponses aux requêtes agrégées, ce qui apporte aux clients une couche de protection supplémentaire des données. De même, le LLM ne peut accéder qu’aux lignes et aux ensembles de données spécifiés par une couche de contrôle d’accès, ce qui renforce d’autant plus la protection des données commerciales critiques des utilisateurs.

Luzmo IQ est disponible dès aujourd’hui, et vous trouverez des informations détaillées à son sujet ici : https://www.luzmo.com/iq

Parce qu’il comprend le contexte, Luzmo IQ permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel.

À propos de Luzmo

Luzmo est une société à la pointe de l’innovation en matière de produits de données. Elle fournit aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour la création de produits d’analyse efficaces et intégrés directement dans les plateformes existantes. Grâce à des outils répartis du low code au pro-code, Luzmo propose des solutions adaptées à tous les niveaux de compétence technique. Il y a 7 ans, les cofondateurs Karel Callens, Haroen Vermylen et Thomas De Clerck ont fondé Luzmo dans le but d’aider les utilisateurs professionnels du monde entier à prendre rapidement et en toute confiance des décisions fondées sur les données, en permettant à n’importe quelle application logicielle d’exploiter des informations perspicaces et interactives en un temps record.

Contact :

Stevie Harding

+442031288100

stevie.harding@mhpgroup.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b5b6e96-e6ef-41b3-90c3-417478d3ca07

