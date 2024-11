Abcourt annonce ses résultats du premier trimestre clos le 30 septembre 2024

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) annonce ses résultats du premier trimestre clos le 30 septembre 2024. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les états financiers et rapport de gestion sont disponibles sur SEDAR+.

Faits saillants du trimestre clos le 30 septembre 2024

Exploration :

Travaux d’exploration totalisant 2 603 486 $ pour le trimestre, soit principalement des dépenses de prospection et d’évaluation engagées sur la propriété Géant Dormant pour la campagne de forage sous-terrain pour un montant d’environ 2 386 014 $.





Au cours du trimestre, la Société a réalisé 1 127 mètres de forage de définition et d’exploration à la mine Géant Dormant sur les 4 niveaux supérieurs, afin de peaufiner le modèle géologique sur ces niveaux et de supporter la planification de l’ingénierie vers une étude économique de préfaisabilité. Du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024, la Société a réalisé 4 270 mètres de forage de définition et d’exploration à Géant Dormant.





Les faits saillants des résultats obtenus lors de la campagne de de forage sur la propriété Géant Dormant dans le secteur de la zone 20 Ouest au niveau 235 sont les suivants:



125,67 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 23-489. 46,08 g/t Au sur 1 mètre dans le forage 23-485





Au cours du trimestre, des ventes d’environ 189 onces ont été réalisées à un prix moyen de 3 181 $ (2 322 $ US) l’once. Les ventes d’or proviennent de la récupération aurifère de la propriété Géant Dormant et le résiduel de l’échantillonnage en vrac de 5 000 tonnes de la propriété Courville (Pershing Manitou).





Au cours du trimestre, la Société a effectué des travaux de décapage sur la propriété Flordin dans le secteur Cartwright. Les travaux de décapage sur 3 zones ont permis d’exposer la zone minéralisée à haute teneur en or, et subséquemment sur plus de 200 mètres de distance, lors d’une deuxième série de décapage à la fin du trimestre, et procéder à l’échantillonnage en rainure de la zone minéralisée nouvellement exposée. Les travaux réalisés au cours du trimestre et les résultats obtenus lors des forages en novembre 2023, permettent de soutenir l’hypothèse de la Société à l’effet que la minéralisation à haute teneur en or associée à des bandes de pyrite serait continue sur plus de 2 km entre le gîte Cartwright et la zone Sud découverte par Cambior en 1988.





Le 17 juin 2024, la Société a conclu une entente d'option avec Québec Lafleur Minerals Inc. (« LaFleur ») en vertu de laquelle Abcourt accordait à LaFleur le droit d'acquérir un intérêt de 100% dans 141 claims miniers détenus par la Société et couvrant environ 5 579 hectares. La propriété optionnée comprend des portions des projets Courville et Abcourt Barvue, soit les secteurs Jolin (Courville) et Bartec (Abcourt-Barvue) et contigus à la propriété Swanson.





Le 8 juillet 2024, LaFleur a choisi d’accélérer l’exercice des conditions restantes de l’entente d’option en procédant au paiement par l’émission d’actions de son capital-actions pour un montant totalisant 1 500 000 $, lui permettant d’acquérir l’intérêt de 75 % restant dans la propriété. LaFleur a émis 4 299 211 actions à Abcourt à un prix réputé de 0,3489 $ par action. Le montant de 1 500 000 $ a été constaté au résultat net dans les frais de prospection et d’évaluation sous la rubrique cession d’une propriété.



Financier :

Le 24 juillet 2024, la Société a clôturé un placement privé sans courtier, composé de 112 500 000 unités au prix de 0,04 $ l’unité pour un produit brut total de 4 500 000 $.





Perte nette de 1 839 901 $, ou une perte par action de 0,00 $, comparativement à une perte nette de 2 449 243 $ ou une perte par action de 0,01 $, pour la même période en 2023.





Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement était négatif de 2 358 485 $, comparé à un fonds de roulement négatif 4 947 411 $ au 30 juin 2024. Au cours du trimestre, la Société a amélioré son fonds de roulement de 2 588 926 $.



Corporatif :

Le 1 er août 2024, la Société a octroyé un total de 3 500 000 options d’achat d’actions en faveur d’un administrateur et de certains employés de la Société.





août 2024, la Société a octroyé un total de 3 500 000 options d’achat d’actions en faveur d’un administrateur et de certains employés de la Société. Le placement privé clôturé le 24 juillet 2024 a entraîné la création d’un nouvel actionnaire dominant (tel que cette expression est définie dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) en raison de l'émission de 100 000 000 unités à Noureddine Mokaddem, pour une contrepartie de 4 000 000 $. Ce dernier a participé au placement privé afin de soutenir la croissance à court et moyen terme de la Société. Il a l'intention de détenir ses titres à des fins d'investissement et pourrait, selon certaines circonstances, notamment les conditions du marché, augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son contrôle sur les actions ordinaires, les bons de souscription ou autres titres de la Société.





Le 24 juillet 2024, Noureddine Mokaddem est nommé administrateur de la Société. M. Mokaddem est un ingénieur minier qui compte environ 40 ans d'expérience professionnelle en Afrique et en Amérique du Nord. Il a dirigé avec succès toutes les étapes de la mise en œuvre de plusieurs projets, allant d’études de faisabilité jusqu'au démarrage d'unités de production de différentes tailles, y compris la gestion d'unités complexes, de départements fonctionnels et de réseaux de distribution.





Le 24 juillet 2024, M. Daniel Adam a démissionné comme administrateur de la Société, laissant un poste vacant pour M. Mokaddem.



À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 800 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.