OTC Markets Group Mengumumkan Pelancaran MOON ATS, Platform Perdagangan Semalaman Baharu untuk Sekuriti National Market System (NMS)

OTC Markets kini menawarkan sesi semalaman untuk kedua-dua sekuriti NMS tersenarai bursa dan sekuriti ekuiti OTC melalui OTC Link

NEW YORK, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), pengendali pasaran kewangan yang dikawal selia untuk lebih 12,000 sekuriti A.S. dan global, mengumumkan pelancaran rasmi MOON ATS™, berikutan penyelesaian proses pemfailan SEC. MOON akan menawarkan akses kepada sekuriti National Market System (NMS) yang disenaraikan di bursa utama semasa sesi semalaman, menjadikan OTC Markets Group salah satu pengendali ATS pertama yang menawarkan pelanggan broker-pedagang keupayaan untuk memperdagangkan kedua-dua ekuiti OTC dan sekuriti NMS yang disenaraikan di bursa semalaman.

MOON akan memberikan pelabur APAC akses kepada sekuriti NMS A.S. pada waktu siang tempatan mereka. Ia juga akan menyediakan pelabur A.S. dengan keupayaan untuk berdagang pada waktu lewat petang dan awal pagi. Sekuriti NMS yang layak akan tersedia untuk perdagangan dari 8 malam hingga 4 pagi Waktu Timur, Ahad hingga Khamis. Waktu pasaran Rantau APAC adalah dari 8 pagi hingga 4 petang UTC+8, Isnin hingga Jumaat.

OTC Overnight™ dan MOON ATS tiba pada masa peningkatan permintaan untuk sekuriti global berharga dalam dolar A.S. dan semasa sesi semalaman. Platform ini menawarkan keupayaan yang akan meluaskan kebolehcapaian pasaran, ketelusan dan liputan data dengan ketara di seluruh dunia. OTC Overnight dan MOON ATS menandakan evolusi perkhidmatan Syarikat dan pencapaian baharu dalam perdagangan semalaman yang dilancarkan pada saat genting pada waktu broker-pedagang berusaha untuk mempertingkatkan pengalaman untuk pelabur A.S. dan global.

Matt Fuchs, Naib Presiden Eksekutif Data Pasaran di OTC Markets, mengulas, “Pasaran modal Amerika adalah pusat dunia kewangan. Kami teruja untuk melancarkan lebih banyak peluang bagi pelabur global untuk berdagang pelbagai saham melalui broker-pedagang A.S. Kami percaya kami membawa cadangan nilai yang unik dengan menggunakan infrastruktur kritikal misi kami untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dalam pasaran baharu yang bersedia untuk pertumbuhan yang ketara.”

Untuk maklumat lanjut, layari https://www.otcmarkets.com/otc-link/moon-overnight dan https://www.otcmarkets.com/market-data/moon-overnight .

Perihal OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengendalikan pasaran yang dikawal selia untuk perdagangan 12,000 sekuriti A.S. dan antarabangsa. Piawaian pendedahan terdorong data kami membentuk asas kepada tiga pasaran awam kami: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market dan Pink® Open Market. Sistem Dagangan Alternatif OTC Link® (ATS) kami menyediakan infrastruktur pasaran kritikal yang diperlukan oleh broker-pedagang untuk memudahkan perdagangan. Model inovatif kami menawarkan kepada syarikat-syarikat akses yang lebih cekap kepada pasaran kewangan A.S. OTC Link ATS, OTC Link ECN dan OTC Link NQB setiap satunya adalah ATS yang dikawal selia oleh SEC, dikendalikan oleh OTC Link LLC, peniaga broker yang berdaftar FINRA dan SEC serta ahli SIPC.

Pertanyaan Media:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.