Rackspace Technology lanciert Adaptive Cloud Manager zur Unterstützung des schnellen Wachstums hybrider Cloud-Bereitstellungen

Dank der zentralen Integration hybrider Cloud-Informationen verbessert sich die Beobachtbarkeit, Effizienz der Lizenzierung und Sicherheitsüberwachung in allen Workloads

SAN ANTONIO, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute die Einführung von Rackspace Technology Adaptive Cloud Manager bekanntgegeben, einer proprietären, mithilfe der Microsoft Azure Arc-Technologie und der Automatisierung von Rackspace-Diensten entwickelten Lösung, die Kunden bei der Implementierung hybrider Cloud-Architekturen mit Microsoft Azure unterstützt.

Durch die Integration hybrider Cloud-Informationen in ein zentrales Dashboard verbessert Rackspace Adaptive Cloud Manager die Beobachtbarkeit, Effizienz der Lizenzierung und Sicherheitsüberwachung in allen Workloads in private und öffentliche Cloud-Umgebungen und erleichtert Kunden gleichzeitig die Implementierung hybrider Architekturen. Die proprietäre Technologie optimiert und unterstützt hybride Cloud-Workloads, indem sie Rackspace bei der erfolgreichen Bereitstellung und Verwaltung von Cloud-Diensten für On-Premises-Kunden auf Microsoft Azure mit Automatisierungstechnologien für eine erfolgreiche Migration auf Microsoft Azure unterstützt.

„Rackspace Adaptive Cloud Manager ermöglicht uns die nahtlose Erstellung hybrider Cloud-Umgebungen für unsere Kunden über private und öffentliche Cloud-Architekturen hinweg“, erklärt D K Sinha, President Public Cloud, Rackspace Technology. „Dieses neue Angebot ist weltweit verfügbar und unterstützt hybride Cloud-Bereitstellungen auf Microsoft Azure.“

Als Teil der Rechenzentrumsstrategie für Kunden von Rackspace Technology können der Fußabdruck von Rechenzentren und die Betriebskosten (OpEx) durch die Verlagerung von Workloads auf Azure für hybride Architekturen optimiert werden.

„Als führender Anbieter privater und öffentlicher Clouds unterstreicht diese Initiative unser Engagement für Innovation und die Unterstützung von Kunden bei der Erstellung und Optimierung hybrider Cloud-Architekturen, während Workloads gleichzeitig zentralisiert vereinfacht und verwaltet werden“, erklärt David Smith, Microsoft Global Partner Manager, Microsoft.

Klicken Sie hier , um mehr über Rackspace Adaptive Cloud Manager zu erfahren.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von Hybrid-, End-to-End-, Multicloud- und KI-Lösungen Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.