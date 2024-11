Géoméga annonce les résultats de l’assemblée annuelle et l’octroi d’incitatifs à base d’actions

MONTRÉAL, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX-V : GMA) est heureuse d’annoncer l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des résolutions énoncées lors de l’assemblée annuelle des actionnaires (« l’Assemblée ») et l'attribution de certaines attributions basées sur des actions dans le cadre de son plan d'incitation omnibus.

Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée du 20 novembre 2024 ont été approuvées par les actionnaires. Ces résolutions comprennent la nomination des administrateurs et des auditeurs ainsi que la reconduction du régime incitatif omnibus. M. Gilles Gingras, M. Kiril Mugerman, M. Kosta Kostic, M. Matt Silvestro et M. Nick Nickoletopoulos ont été réélus au conseil d'administration (le « Conseil »). Géoméga tient à remercier tous les actionnaires qui ont assisté à l'assemblée.

Les actionnaires intéressés qui n’ont pu assister à l’Assemblée peuvent consulter la plus récente présentation corporative de la Société en cliquant sur le lien suivant : Presentation corporative – AGM2024.

De plus, lors de la réunion du Conseil tenue après l'Assemblée, Matt Silvestro a été reconduit à titre de président du comité de gouvernance et Gilles Gingras à titre de président du comité d'audit. M. Nickoletopoulos et M. Silvestro complèteront le comité d’audit.

Le Conseil a également reconduit M. Kiril Mugerman à titre de président et chef de la direction, M. Pouya Hajiani à titre de chef de la technologie et M. Mathieu Bourdeau à titre de chef de la direction financière.

« Géoméga poursuit le développement de ses technologies clés et leur application à divers projets. Au cours de la dernière année, l'usine de démonstration de recyclage d'aimants a connu une transition technique majeure passant d’un procédé par lots à un procédé en continu et est maintenant rendue à la phase d’exécution des travaux de génie civil afin que l'assemblage de l'usine puisse commencer. Le projet sur les résidus de bauxite a vu d'innombrables heures de pilotage réalisées cette année afin de valider et démontrer la technologie et ses aspects économiques. Enfin, notre technologie a été sélectionnée par Vale Base Metals dans le cadre du Pyrrhotite Resource Recovery Innovation Challenge, un concours visant à améliorer la récupération des métaux et minéraux précieux contenus dans les résidus de pyrrhotite. Géoméga est impatient de commencer à travailler sur la démonstration de sa technologie pour cette opportunité passionnante qui a des implications importantes pour les mines de métaux de base et précieux partout dans le monde. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga.

Émission d’incitatifs à base d’actions

Le Conseil a procédé à l’octroi annuel d’incitatifs à base d’actions à ses employés, administrateurs et dirigeants. Les incitatifs suivants ont été octroyés :

Options d'achat d'actions (« Options ») : un total de 2 200 000 Options a été émis aux employés à un prix d'exercice de 0,10 $ et expirant après 5 ans. Les Options sont acquises sur une période de 3 ans par tranches de 25 % les deux premières années et 50% la dernière année.

Unités d’actions différées (« UAD ») : un total de 900 000 UADs a été émis aux membres du conseil d'administration. Les UADs sont acquises un an après la date d'attribution, sous réserve de certaines exceptions.

Unités d'actions restreintes (« UAR ») : un total de 1 200 000 UARs a été émis aux dirigeants de la Société. Les UARs sont acquises sur une période de 2 ans par tranches de 50 % chaque année et pourront être réglées après 3 ans.

À propos de Geomega ( www.geomega.ca )

Geomega développe des technologies innovantes pour l'extraction et la séparation des éléments des terres rares et d'autres métaux critiques essentiels pour un avenir durable. Axés sur les énergies renouvelables, l'électrification des véhicules, l'automatisation et la réduction de la consommation d'énergie, les aimants de terres rares ou néo-aimants (NdFeB) sont au centre de toutes ces technologies. La stratégie de Geomega consiste à réduire progressivement les risques liés à sa technologie innovante et à générer des flux de trésorerie et un retour de valeur aux actionnaires tout en travaillant directement avec les principaux acteurs de ces industries pour recycler les aimants qui alimentent toutes ces technologies.

Alors que ses technologies sont démontrées à plus grande échelle, Geomega s'est engagé à travailler avec des partenaires majeurs pour aider à extraire de la valeur des produits provenant de l’extraction minière, des résidus miniers et d'autres résidus industriels qui contiennent des terres rares et d'autres métaux critiques. Indépendamment du métal ou de la source, Geomega adopte une approche cohérente pour réduire l'impact environnemental et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre en recyclant les principaux réactifs du processus.

Le projet principal de Geomega est basé sur la technologie ISR (Innord’s Separation of Rare Earths), un moyen exclusif, peu coûteux et respectueux de l’environnement, d’exploiter un marché mondial de 1,5 milliard de dollars canadiens pour recycler les rebuts de production d’aimants et les aimants en fin de vie de manière rentable et sécuritaire.

Geomega est également propriétaire du gisement de terres rares de la Carbonatite de Montviel, la plus grande estimation des ressources de bastnaésite 43-101 en Amérique du Nord et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 13% des actions émises et en circulation, de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui développe des projets cuprifères au Québec, Canada.

Pour plus de détails, contactez:

Kiril Mugerman

Président & CEO

Geomega

450-641-5119 ext.5653

kmugerman@Geomega.ca



Nancy Thompson

Vorticom Public Relations

212-532-2208

nancyt@vorticom.com

Twitter: @Geomega_REE

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris la commercialisation des technologies mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l’exercice terminé le 31 mai 2024, y compris la disponibilité de matières premières provenant de tierces parties raisonnablement disponibles pour l’usine de démonstration, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.

