Minière O3 débute le forage sur les propriétés à redevance de Globex Florence et Cameron

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Minière O3 (OIII-TSXV, OIIIF-OTCQX) a débuté un campagne de forage de 8 000 mètres avec deux foreuses dans les secteurs de Florence et de Cameron de leur projet Kinebik lequel couvre une étendue latérale de plus de 55 kilomètres le long du couloir aurifère de Casa Berardi au nord-ouest de Lebel-sur-Quévillon, au Québec. Le couloir de Casa Berardi est l’hôte de plusieurs dépôts aurifères incluant le gisement Casa Berardi de calibre mondial, avec +5,0 Moz Au.

Hier, dans un communiqué de presse, Minière O3 a mentionné que le programme de forage allait se concentrer principalement sur les secteurs de Cameron et Florence lesquels, en majeure partie, ont été acheté de Globex (voir le communiqué de presse de Globex datant du 22 décembre 2023). Globex a vendu 156 titres miniers à Minière O3 pour une somme de 2 000 000 $, 150 000 $ en argent comptant et 1 185 897 actions ordinaires de Minière O3. Globex retient 2,5% de redevance brute sur les métaux (GMR) sur 104 titres miniers et 1% de redevance brute sur les métaux (GMR) sur 52 titres miniers. Minière O3 assumera une redevance nette de fonderie de 2% sous-jacente sur les 52 titres miniers achetés de Globex.

Entreprises minières Globex Inc. Propriétés hachurés en rouge vendues à Minière O3





Carte actuelle du projet Kinebik appartenant à Minière O3 -

Titres miniers à redevance de Globex hachurés en bleu et endroits prioritaire des forages en rouge





Les 8 blocs de titres miniers que Globex a vendus à Minière O3 contiennent plusieurs intersections aurifères en forage que plusieurs indices en surface. Les travaux de géophysiques, de cartographie, de prospection et de forage historiques n’ont su adéquatement démontrer tout le potentiel de découvertes des secteurs. Globex a une grande confiance que l’équipe d’exploration expérimentée de Minière O3 pourra faire avancer le projet.

Le secteur de Cameron, choisi comme cible initiale dans ce programme, couvre l’extension vers l’est de l’horizon hôte du dépôt aurifère Flordin (pour Abcourt Mines, rapport NC-43-101 par Oliver Vadnais-Leblanc P.Geo. Carl Pelletier P.Geo., Eric Lecomte P.Eng, et Simon Boudreau P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté mai 2023; 1 530 000 tonnes à une teneur de 2,18 g/t Au mesurées et indiquées et 244 000 tonnes à une teneur de 2,38 g/t Au inférées) et la zone aurifère Cartright (rainurage récent titrant jusqu’à 10,4 g/t Au sur 12 m) près de la limite ouest du bloc de titres miniers de Cameron. Le bloc de titres miniers couvre une série d’unités géologiques parallèles montrant des valeurs aurifères. Localisées est-nord-est de la zone aurifère Discovery (Ressources mesurées et indiquées de 1 186 000 tonnes à une teneur de 4,66 g/t Au et ressources inférées de 1 970 000 tonnes à une teneur de 4,80 g/t Au, 28 Mars 2023, NC 43-101, par Olivier Vadnais-Leblanc, P.Geo., Simon Boudreau, P.Eng., et Eric Lecomte, P.Eng. d’InnovExplo Inc. pour Abcourt Mines).

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

