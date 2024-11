Gildan annonce un placement privé de billets non garantis de premier rang de 700 millions de dollars canadiens

MONTRÉAL, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’un premier placement de deux séries de billets non garantis de premier rang d’un capital total de 700 millions de dollars canadiens (les « billets »), soit des billets non garantis de premier rang à 4,362 %, série 1, échéant en 2029, d’un capital total de 500 millions de dollars canadiens (les « billets de 2029 ») et des billets non garantis de premier rang à 4,711 %, série 2, échéant en 2031, d’un capital total de 200 millions de dollars canadiens (les « billets de 2031 »).

Les billets de 2029 seront émis à leur valeur nominale et porteront intérêt au taux de 4,362 % par année, payable semestriellement jusqu’à l’échéance le 22 mai et le 22 novembre de chaque année à compter du 22 mai 2025. Les billets de 2031 seront émis à leur valeur nominale et porteront intérêt au taux de 4,711 % par année, payable semestriellement jusqu’à l’échéance le 22 mai et le 22 novembre de chaque année à compter du 22 mai 2025.

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au remboursement de l’encours de la dette aux termes de ses facilités de crédit et à d’autres fins générales de l’entreprise.

Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte constitué de BMO Marchés des capitaux, de Marchés des capitaux CIBC et de la Banque Scotia, à titre de co-chefs de file et de teneurs de livres conjoints, et de J.P. Morgan, de Valeurs Mobilières TD, de BofA Securities et de RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-courtiers gérants. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 22 novembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront des obligations non garanties de premier rang de la Société et ils prendront rang à égalité avec toutes les dettes non garanties et non subordonnées de premier rang actuelles et futures de la Société. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense des obligations de prospectus prévue par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les billets n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des billets au Canada sera faite aux termes d’une dispense des obligations de prospectus prévue par ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un autre territoire, de sorte qu’ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné à U.S. Person dans le règlement S pris en application de la Loi de 1933), pour leur compte ou à leur profit.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat de billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information sur le moment et la réalisation du placement proposé de billets, l’emploi prévu du produit net du placement, les notes de crédit attribuées et les autres événements ou faits futurs décrits aux présentes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », ou « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Voir les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion le plus récent de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (le « rapport de gestion de 2023 ») pour une analyse des facteurs pouvant influencer ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion, d’une prévision ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques, financières et géopolitiques générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que Gildan dessert, notamment le contexte des prix et de l’inflation, la capacité de Gildan à mettre en œuvre ses stratégies et plans de croissance ainsi que les facteurs énumérés aux rubriques « Risques et incertitudes » et « Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs » du rapport de gestion de 2023. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère sensiblement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse. Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs de la Société se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement au placement proposé de billets et à d’autres événements futurs et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse ont été établis en date de ce dernier et Gildan ne s’engage nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des renseignements supplémentaires sur la Société et ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.

Pour de plus amples renseignements :

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Première vice-présidente et chef des relations avec les investisseurs et des communications mondiales

514 744-8511

jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, communications mondiales et marketing d’entreprise

514 343-8814

communications@gildan.com

