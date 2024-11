CSL OWL SRI commande deux nouveaux navires d’installation de roches sous-marines destinés au secteur de l’éolien en mer

Rotterdam, Pays-Bas, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Issue d’un partenariat récent entre le Groupe CSL (CSL) et Offshore Wind Logistics (OWL), CSL OWL Subsea Rock Installation (CSL OWL SRI) est heureux d’annoncer la construction de deux navires d’installation de roches sous-marines conçus pour le secteur des énergies renouvelables en mer.

Chacun des navires offrira une capacité de port de 17 500 tonnes métriques et sera équipé d’un système de positionnement dynamique (DP2). Les navires pourront être alimentés en gasoil marin (MGO) et/ou en méthanol, ce qui ouvre la voie à un fonctionnement à zéro émission. Spécifiquement conçus dans une optique de souplesse optimale, ces navires permettront d’assurer des services d’installation de roches sous-marines à la fois efficaces et rentables dans des eaux d’une profondeur pouvant atteindre 100 mètres.

Principales caractéristiques des navires

Capacité d’installation de matériaux rocheux d’une granulométrie de 60/300 kg et possibilité de manutention de roches d’un poids allant jusqu’à 450 kg.

Tuyau de trémie avec compensation active des mouvements permettant un positionnement précis dans des eaux d’une profondeur de 30 à 100 mètres.

Courroies transporteuses permettant le transfert de roches d’un poids pouvant atteindre 1 500 kg et goulotte latérale pour la prise en charge de roches de protection de forte granulométrie.

Possibilité d’utiliser des excavatrices pour le transfert de roches de protection de grandes dimensions.

Entrepreneur maritime indépendant spécialisé en services d’installation de roches sous-marines, CSL OWL SRI propose des solutions sûres, durables et rentables en matière de mise en place et de maintenance de roches sous-marines. Basée à Rotterdam, l’entreprise conjugue la vaste expérience d’OWL dans le secteur de la construction maritime en mer au savoir-faire de CSL à titre de fournisseur de premier plan de solutions maritimes complexes.

« Nous sommes déterminés à offrir des capacités sur mesure au secteur en rapide expansion des énergies renouvelables en mer. Nous soutenons ainsi ses objectifs d’augmenter la capacité installée et de réduire le coût actualisé de l’énergie ainsi que les émissions, a déclaré Maarten van der Giessen, chef de la direction de CSL OWL SRI.

« Nos solutions d’installation de roches sous-marines visent précisément à accroître la souplesse et la rentabilité des opérations rattachées aux parcs éoliens à fond fixe et au câblage connexe. Nous croyons à l’opportunité de rendre abordables les énergies vertes et sommes résolus à contribuer à l’optimisation de la logistique des énergies renouvelables en mer. »

Il est prévu que le premier navire d’installation de roches sous-marines sortira du chantier naval en août 2026 et le second quelques mois plus tard, en novembre 2026.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise exerce ses activités aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

OWL est réputé pour les solutions logistiques de premier ordre qu’il destine au secteur de l’éolien en mer, ainsi que pour les capacités de pointe qui appuient son offre. L’entreprise a pour vocation d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la logistique éolienne en mer, tant sur le plan opérationnel que financier.

Contacts médias :

Brigitte Hébert, directrice, Communications

+1 514-653-3854 | brigitte.hebert@cslships.com

