Eine wirkungsvolle Öl- und Gasexploration könnte die globalen Emissionen der Kategorien 1 und 2 bis 2030 um 6 % senken

Ohne neue Nachfrage zu schaffen, können neue Erschließungen dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren und den Wert für die Industrie zu steigern

LONDON und HOUSTON und SINGAPUR, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Investitionen in die Öl- und Gasexploration sind in den letzten zehn Jahren um zwei Drittel eingebrochen, aber die Branche spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen zur Dekarbonisierung und der Bereitstellung von begünstigten Barrel bei der Energiewende, so der neueste Horizons-Bericht von Wood Mackenzie.

Dem Bericht „No country for old fields: Why high-impact oil and gas exploration is still needed“ zufolge verfügt die Welt mit einem Bestand von etwa 3 Billionen Barrel Öläquivalent (boe) über reichlich Ressourcen, um die Nachfrage zu decken. Dies entspricht Ressourcen für mehr als 45 Jahre für Öl und über 60 Jahre für Gas.

„Bei so vielen vorhandenen Ressourcen stellt sich die Frage: Warum ist noch weitere Erschließung notwendig?“, so Andrew Latham. „Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass neu entdeckte Felder die Nachfrage nicht erhöhen würden, da die Nachfrage weder wächst, wenn die Erschließung erfolgreich ist, noch schrumpft, wenn sie scheitert. Man kann sagen, dass eine erfolgreiche Exploration die Kohlenstoffintensität senkt, die Kosten für Öl und Gas für die Verbraucher senkt und sowohl für die Ressourceninhaber als auch für die Explorationsunternehmen einen Mehrwert schafft. Da die Nachfrage stabil ist, sind Investitionen in neue Versorgungsquellen erforderlich, um schmutzigere Alternativen zu verdrängen.“

Kohlenstoff reduzieren

Dem Bericht zufolge ist es besser, neue Felder zu erschließen, als alte zu „säubern“, um die Emissionen der Bereiche 1 und 2 zu senken, d. h. die Emissionen, die bei der Förderung und Raffination entstehen. Neue Felder sind sauberer, dank moderner Entkarbonisierungstechnologien und höherer Durchsatzleistung der Anlagen.

Wood Mackenzies Lens Upstream zeigt, dass neue Felder, die in den nächsten Jahren in Produktion gehen werden, im Zeitraum 2025–30 eine durchschnittliche Emissionsintensität der Kategorien 1 und 2 von 17 kg CO 2 e/boe aufweisen werden. Im Vergleich dazu liegt die vorhandene Förderung aus älteren Feldern bei durchschnittlich 28 kg CO 2 e/boe.

„Die potenziellen Gewinne sind nicht unbedeutend“, so Latham. „Die Erschließung in diesem Jahrzehnt ist auf dem besten Weg, 12 % der weltweiten Öl- und Gasversorgung zu decken. Wenn wir davon ausgehen, dass diese neuen Felder bestehende Versorgungsoptionen mit einer Emissionsintensität verdrängen, die für ältere Felder typisch ist, würden die globalen Emissionen der Kategorie 1 und 2 im Jahr 2030 um etwa 6 % oder 100 Mtpa CO 2 e gesenkt werden.“

Hohe Leistung

Auch die Wirtschaft hat die Aktivitäten vorangetrieben. Die Explorationsleistung der Branche ist attraktiv, seit die vorgelagerten Kosten vor einem Jahrzehnt neu festgelegt wurden.

„Exploration ist das wirtschaftlichste Mittel, um ein Portfolio mit neuen Feldern zu verjüngen, insbesondere für Unternehmen, die nach vorteilhaften Ressourcen suchen, oder solche, die kohlenstoffarm und hochwertig sind“, kommentierte Latham. „Solche wertvollen Assets sind schwer zu einem guten Preis zu kaufen; es ist viel besser, sie zu erschließen.“

Dem Bericht zufolge liegen die Renditen seit 2015 jedes Jahr konstant im zweistelligen Bereich, im Durchschnitt bei 15 %. Neue Explorationsfelder sind viel mehr wert, als sie zu finden kosten, mit einer Nettowertschöpfung von über 160 Milliarden US-Dollar seit 2015, wobei ein langfristiger Branchenplanungspreis von 65 US-Dollar/Barrel Brent angenommen wird (fast das Doppelte des aktuellen Marktwerts des Supermajor BP).

In den letzten fünf Jahren berechnete Wood Mackenzie den Branchendurchschnitt der Gewinnschwellenpreise für die Exploration auf etwa 45 US-Dollar pro Barrel Öleinheiten (Brent, NPV10 %) gegenüber 65 US-Dollar pro Barrel Öleinheiten für Fusionen und Übernahmen. Die Kluft bei den begünstigten Ressourcen ist sogar noch größer, weil es auf dem Markt einen Mangel an solchen Vermögenswerten gibt.

Frontier- und Tiefseeerkundung sind am effektivsten

Frontier-Projekte, die keine Produktion aus ähnlichen Lagerstätten im selben Becken aufweisen, zeichnen sich durch ihren Ressourcenumfang aus. Noch mehr gilt, dass die Tiefseeexploration in Frontier-Becken die effektivsten Möglichkeiten bieten kann. Durch Bohrungen in Grenzgebieten kamen über 80 Millionen boe pro Bohrung hinzu, mehr als siebenmal so viel wie in ausgereiften Vorkommen, wobei die meisten in der tiefen Offshore-Zone liegen. Tiefseeprojekte zeichnen sich durch eine hohe Fördermenge pro Bohrung aus und weisen in der Regel eine geringere Emissionsintensität (<15 t CO 2 -Äquivalent pro Barrel Öleinheit) auf als Schelf- und Onshore-Projekte.

Dem Bericht zufolge wird die Tiefsee die meisten neuen Möglichkeiten für die Exploration bieten, da in den meisten Tiefseebecken der Welt, in Gewässern von 400 Metern bis über 3.000 Metern, kaum gebohrt wurde.

Ressourcen pro Erkundungsbohrung nach Wassertiefe

„Die Majors sind auf den Zug der Tiefseeexploration aufgesprungen, begierig darauf, die nächsten Frontiers zu erschließen“, so Latham weiter. „Sie halten jetzt fast 70 % ihrer Nettofläche in Tiefwasser und widmen einen ähnlichen Anteil ihrer Ausgaben für Exploration und Bewertung diesem Sektor.

Immer mehr nationale Ölgesellschaften folgen diesem Beispiel, da die Regierungen die Erhöhung der Produktion und die Gewährleistung der nationalen Energiesicherheit vorschreiben.“

In diesen unerschlossenen Ressourcen gibt es noch viel Öl und Gas zu finden. Zwar hat die Branche in den letzten Jahren im Vergleich zu früheren Jahrzehnten weniger gefunden, dies liegt jedoch daran, dass weniger Bohrungen durchgeführt wurden.

Die globale Kurve der Ölkonzentration zeigt einen nahezu geradlinigen Verlauf mit einer konstanten Steigung von etwa 30 Millionen boe, die pro Bohrung entdeckt wurden, einschließlich der trockenen Bohrlöcher. Dieser Trend hat sich in den letzten vier Jahrzehnten nicht geändert und es wurden mehr als 50.000 Quellen gebohrt. Ein abrupter Rückgang eines so lange bestehenden Trends scheint unwahrscheinlich.





„Es gibt noch riesige Explorationsmöglichkeiten, aber die Exploration leidet unter einem ernsthaften Imageproblem“, kommentierte Latham. „Die weit verbreitete Auffassung, dass Explorationen schlecht für das Klima sind, bedroht alles, vom Zugang zu Chancen und der gesellschaftlichen Akzeptanz bis hin zur Gewinnung und Bindung von Talenten. Dass es in dieser Hinsicht viele Missverständnisse gibt, bedeutet nicht, dass sie leicht zu überwinden sind. Die Exploration spielt eine Rolle bei der Dekarbonisierung der Öl- und Gasversorgung.“

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Medien-Team von Wood Mackenzie:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership (im Vereinigten Königreich ansässige PR-Agentur)

woodmac@bigpartnership.co.uk

Sie haben diese Pressemitteilung von Wood Mackenzie aufgrund der von uns über Sie gespeicherten Daten erhalten. Wenn die uns vorliegenden Informationen nicht korrekt sind, können Sie Ihre aktualisierten Präferenzen angeben, indem Sie sich an unser Media Relations Team wenden. Wenn Sie diese Art von E-Mail in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte mit „Abmelden“ in der Betreffzeile.

Über Wood Mackenzie

Wood Mackenzie ist ein globales Marktforschungsunternehmen für erneuerbare Energien, Energie und natürliche Ressourcen. Gestützt auf Daten. Angetrieben von Menschen. Mitten in der Energiewende sind Unternehmen und Regierungen für den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft auf zuverlässige und umsetzbare Erkenntnisse angewiesen. Deshalb decken wir die gesamte Versorgungskette in unvergleichlicher Breite und Tiefe ab und stützen uns dabei auf über 50 Jahre Erfahrung im Bereich der natürlichen Ressourcen. Heute ist unser Team von über 2.000 Expertinnen und Experten an 30 Standorten weltweit tätig und inspiriert die Entscheidungen unserer Kunden durch Echtzeit-Analysen, Beratung, Veranstaltungen und Vordenkerschaft. Gemeinsam liefern wir den Einblick, den sie brauchen, um Risiken von Chancen zu unterscheiden und mutige Entscheidungen zu treffen, wenn es darauf ankommt. Weitere Informationen finden Sie unter woodmac.com.

Bilder zu dieser Ankündigung finden Sie unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7064c0-062c-45f3-90d0-3ba1d994fa69

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759be251-f538-4398-a340-74dacfdfa04e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.