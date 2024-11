798·751 On SIte Music Project: Festival für elektronische Musik in postindustriellem Umfeld

PEKING, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 8. bis 10. November 2024 hat das On Site Music Project das 798 Art Center in Beschlag genommen und einem begeisterten Publikum Asiens größtes modulares Synthesizer-Musik-Event dargeboten.





On Site Music Project 1

Das On Site Music Project ist ein neu ins Leben gerufenes genreübergreifendes Musikfestival von 798·751. Auf einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern gibt es acht verschiedene Bereiche, in denen man sich austauschen, entdecken und die elektronische Musik feiern kann. Außerdem werden Musik und zeitgenössische Kunst nahtlos miteinander verschmolzen, wobei die schiere Kraft der Live-Performance hervorgehoben wird. Mit On Site wurde ein dynamischer kultureller Raum geschaffen, in dem Kunst, Musik und Publikum zusammenkommen und zu einem integralen Bestandteil der Erfahrung „vor Ort“ werden.





On Site Music Project 2

Als Erweiterung der International Art Season präsentierten sich auf der dreitägigen Veranstaltung mehr als 100 Künstler aus dem Bereich der elektronischen Musik aus 13 Ländern und Regionen mit fast 100 elektrisierenden Auftritten.

Namhafte Musiklabels wie DAWless Teahouse, Metasonar und Pantheon haben sich zusammengetan, um ein berauschendes Line-up an Live-Auftritten zu präsentieren, das dem Publikum ein unvergleichliches Erlebnis vor Ort bietet.

Für das On Site Music Project wurden außerdem zwei visionäre Künstler engagiert, die die Veranstaltung über den Klang hinaus erweiterten und vollständig immersive Installationen schufen, die die Grenzen von Raum, Wahrnehmung und Emotion neu definierten.

Der Künstler chenshizen erforschte den Dialog zwischen Mensch und Natur durch Installationen auf Pflanzenbasis, während Yang Song mit Metallskulpturen über das Zusammenspiel von Geschwindigkeit, Licht, Zeit und Raum nachdachte. Diese Installationen verliehen dem Festival eine taktile und konzeptionelle Dimension und verwandelten die Musik in eine multisensorische Reise.





Installationsansicht, Yang Song, Net, 2024





Installationsansicht, chenshizen, Leafy Mud Resembling, 2024

Miranda Yan, Deputy General Manager der Beijing 798 Culture Technology Co. Ltd. betonte in ihrer Rede auf dem Veranstaltungsforum die Aufgabe des Festivals: die lebendige Kreativität Pekings zu präsentieren. „Ob durch die coolen Ausstellungen oder durch Musik, Theater oder Tanz, sie bieten Raum für Inspiration und ermutigen die Menschen, Grenzen zu überschreiten und neue kreative Wege zu gehen“, so Yan.

Die 798·751-Community veranstaltet ein vielfältiges Angebot an kulturellen und technischen Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit einzigartige Erlebnisse bieten und gleichzeitig den internationalen Kulturaustausch fördern. Durch diese Bemühungen trägt 798·751 weiterhin zum Wachstum Pekings als globales Kultur- und Austauschzentrum bei.

Kontaktinformationen: info@798-art.com.cn

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2f79f09-1e9f-450b-b3b8-a388940e2db9/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7269369b-7db4-495e-9bd8-e7fc4983f516/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8469e870-760b-4548-a780-9f21b665ce30/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7341e304-b594-497a-84c1-c61add7471b9/de

