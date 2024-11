Monument Mining annonce les résultats de son Assemblée générale annuelle des actionnaires

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », a le plaisir d’annoncer les résultats de son Assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« AGA ») qui s’est tenue le 19 novembre 2024 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La Société y a enregistré une participation record. Les résolutions présentées, qui figurent dans la Circulaire d’information datée du 7 octobre 2024, ont toutes été adoptées, recueillant chacune plus de 97 % de voix favorables. Elles concernaient notamment la fixation du nombre de membres du conseil d’administration pour l’année suivante à cinq, à savoir Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun, Dato’ Sia Hok Kiang et Jean-Edgar de Trentinian, et la nomination de Grant Thornton LLP en tant qu’auditeur.

Selon Graham Dickson, Président de l’assemblée : « Grâce au flux de trésorerie important dégagé par la production d’or à l’installation de flottation de la mine d’or de Selinsing en Malaisie, 2024 a été une année remarquable pour la Société. À l’aube de l’exercice 2025, notre équipe continue de privilégier le développement et l’expansion de nos actifs minéraux afin de relever la valeur de la Société pour tous les acteurs concernés. Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous les actionnaires qui ont participé à l’Assemblée générale de cette année et y ont exprimé leur voix. »

Pour obtenir de plus amples informations sur ces résolutions, veuillez consulter la Circulaire d’information de Monument, disponible sur SEDAR, (www.sedar.com) ou consulter notre site Internet à l’adresse suivante : www.monumentmining.com.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie occidentale. Dans la même région, la Société participe au projet aurifère de Tuckanarra à hauteur de 20 %, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. Elle emploie quelque 250 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente et Directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou contactez :

Richard Cushing, MMY Vancouver, Tél. : +1-604-638-1661 x102, rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de croissance TSX et son Partenaire en services de réglementation, au sens de la définition prévue dans ses protocoles, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué. »

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par une terminologie prospective, comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens et par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont induits ou exprimés. Ces risques et certains autres facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales ; les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration en cours ; les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs ; les risques liés aux opérations à l’étranger ; les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, lesquels sont tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs ayant servi à élaborer les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent être hors du contrôle de Monument ; les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société ; les hypothèses sur le prix futur de l’or et d’autres minéraux ; le calendrier et la hauteur estimée de la production future ; les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium ; les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun ; les coûts des activités futures ; les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation ; le succès des activités d’exploration ; les problèmes d’exploitation minière ou de traitement ; les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.