Aduro Clean Technologies fait appel au leader mondial Zeton pour la conception et la fabrication d’une usine pilote Hydrochemolytic™

Ce projet majeur vise à démontrer la solution modulaire et évolutive d’Aduro pour convertir les déchets plastiques en produits chimiques à forte valeur ajoutée, renforçant ainsi sa trajectoire vers une commercialisation complète

LONDON, Ontario, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un accord avec Zeton Inc .(« Zeton »)

Zeton est un leader mondialement reconnu dans la conception et la fabrication d’usines pilotes, d’usines de démonstration et d’unités commerciales à petite échelle. Comptant plus de 800 projets réalisés dans plus de 45 pays, la société fait bénéficier le secteur d’une expertise et d’une envergure inégalées. Forte de plus de trois décennies d’expérience, Zeton est spécialisée dans la réduction de l’écart entre l’innovation en laboratoire et la production commerciale. Ses résultats avérés, sa portée mondiale et ses compétences en matière d’ingénierie de précision en font un partenaire de confiance pour Aduro.

Ensemble, Zeton et Aduro vont concevoir, construire et mettre en service une usine pilote pour la technologie Hydrochemolytic™ exclusive d’Aduro (« HCT Pilot Plant » ou usine pilote HCT en français), marquant une étape clé dans la trajectoire de commercialisation d’Aduro pour la transformation des déchets plastiques en produits chimiques à forte valeur ajoutée. Précédemment appelée « Next Generation Process (NGP, ou processus de dernière génération) », cette usine pilote HCT de 10 kg/heure illustre les efforts déployés par Aduro pour mettre au point des solutions modulaires, évolutives et de taille adéquate. Achever la conception de l’usine pilote était un objectif clé pour 2024, et le délai est respecté. La construction, la livraison, l’installation et la mise en service sont prévues pour le troisième trimestre 2025. Parallèlement, la préparation du site, la formation du personnel et l’approvisionnement en matériaux progressent pour garantir le respect du calendrier du projet.

L’usine pilote HCT d’Aduro, qui sera implantée sur le site de la Société à London, en Ontario, marque la prochaine phase du plan stratégique d’Aduro visant à mettre à l’échelle sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT) en vue d’une commercialisation complète. Cette usine pilote tirera parti des années de recherches intensives de la Société visant à optimiser les exigences de la technologie HCT à l’échelle commerciale. Élaborée dans une optique de modularité et d’évolutivité, l’usine pilote HCT permettra à Aduro de définir les configurations optimales de son système de réacteur unique pour traiter chacune des nombreuses variations locales au sein de la vaste gamme de matières premières compatibles avec le processus de la technologie Hydrochemolytic™. Cette usine pilote sera ainsi parfaitement adaptée aux exigences spécifiques de chaque projet dans le cadre de diverses applications clients. Cette flexibilité se révèle particulièrement précieuse pour les collaborateurs actuels et potentiels d’Aduro, qui explorent l’utilisation du recyclage chimique avancé sur une large gamme de matières premières issues de déchets plastiques, chacune ayant des caractéristiques et des exigences uniques.

« Notre partenariat avec Zeton nous permet d’ajouter d’importantes capacités d’ingénierie. Nous sommes enthousiastes et pensons être en bonne position pour atteindre nos objectifs en travaillant avec un leader mondial aussi expérimenté », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Notre usine pilote HCT servira de plateforme clé pour valider les performances de la technologie HCT dans des conditions réelles, nous rapprochant ainsi de la conception et la construction d’une usine de démonstration commerciale », a poursuivi Ofer Vicus. « À mesure que ce projet pilote progresse, nous avons hâte de collaborer plus étroitement avec nos partenaires stratégiques potentiels et des leaders du secteur des plastiques, plaçant Aduro en position de créer de la valeur à long terme. »

« Notre partenariat avec Aduro représente une réelle opportunité de démontrer l’évolutivité et la viabilité de la technologie Hydrochemolytic™, qui s’inscrit dans le cadre de la demande croissante de solutions de recyclage avancées et de la transition mondiale vers des méthodes durables de recyclage des plastiques », a ajouté le Dr. Leisl Dukhedin-Lalla, Présidente-directrice générale de Zeton. « Notre rôle visant à concrétiser la commercialisation de cette solution innovante s’aligne sur notre vision commune qui consiste à fournir des technologies durables et efficaces qui répondent aux défis environnementaux mondiaux. »

À propos de Zeton Inc.

Zeton est un leader mondialement reconnu dans la conception et la fabrication de systèmes à l’échelle de laboratoire, d’usines pilotes, d’usines de démonstration et de petites usines commerciales modulaires utilisant la fabrication modulaire. La société opère pour un large éventail de secteurs et d’applications, notamment le pétrole et le gaz, les polymères, les produits chimiques, les carburants synthétiques et les énergies alternatives, la bioénergie et les biocarburants, la pharmacie et la biotechnologie, l’exploitation minière et l’hydrométallurgie, les produits chimiques fins, la chimie environnementale et durable. Les modules de traitement sont conçus et fabriqués au sein des deux infrastructures intégrées de conception-construction de pointe de ZETON, à Oakville, Ontario, Canada et à Enschede, Pays-Bas. Ils peuvent être expédiés dans pratiquement tous les pays du monde pour être installés sur site. Pour en savoir plus, consultez le site www.zeton.com.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle. Pour en savoir plus, consultez le site www.adurocleantech.com.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Zeton Inc.

David Edwards, Vice-président des ventes et du marketing

dedwards@zeton.com

+1 905 632 3123

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, des événements ou des développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la conception et la fabrication prévues de l’usine pilote HCT par l’engagement de Zeton ; l’attente que la conception et le développement de l’usine pilote HCT démontrent les solutions modulaires et évolutives d’Aduro pour convertir les déchets plastiques en produits chimiques à forte valeur ajoutée ; que la conception et le développement de l’usine pilote HCT renforcent la trajectoire d’Aduro vers une commercialisation complète ; que la conception de l’usine pilote HCT sera achevée avant la fin de 2024 ; que la mise en service de la construction de l’usine pilote HCT sera réalisée au troisième trimestre 2025 ; que la préparation du site, la formation, la manutention des matériaux et les activités connexes pour le développement de l’usine pilote HCT se dérouleront dans les mêmes délais ; que le développement de l’usine pilote HCT permettra la mise à l’échelle de la technologie de la Société en vue d’une commercialisation complète ; que la conception et le développement de l’usine s’appuieront sur les années de recherche intensive de la Société visant à optimiser les exigences de la technologie à l’échelle commerciale ; que l’usine sera conçue de manière modulaire et évolutive, permettant la démonstration d’approches de traitement adaptables à une large gamme de types de matières premières, ce qui la rendra apte à répondre aux besoins spécifiques de projets dans diverses applications clients ; que la flexibilité de l’usine sera précieuse pour les collaborateurs actuels et potentiels d’Aduro qui explorent des solutions avancées de recyclage et de traitement des matières premières ; que l’engagement de Zeton ajoutera des capacités d’ingénierie significatives et permettra à la Société d’atteindre ses objectifs ; que l’usine pilote HCT servira de plateforme clé pour valider la technologie dans des conditions réelles ; que l’usine rapprochera la Société de la conception et de la construction d’une usine à l’échelle commerciale ; que le projet conduira à une collaboration plus étroite avec des partenaires stratégiques potentiels et des leaders du secteur des plastiques et placera la Société en position de créer de la valeur à long terme ; que l’engagement de Zeton rapprochera la technologie de la Société de sa commercialisation et s’alignera sur sa vision de fournir une technologie durable et efficace qui répond aux défis environnementaux mondiaux. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude qui leur est inhérente. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes de la Société comprennent, sans toutefois s’y limiter, des difficultés imprévues dans la conception et la fabrication de l’usine pilote HCT ; l’incapacité de Zeton à respecter son engagement pour diverses raisons ; le manque de fonds d’Aduro pour achever l’usine pilote HCT et son incapacité à obtenir un financement suffisant à des conditions satisfaisantes pour mener à bien le projet ; l’incapacité de la conception et du développement de l’usine pilote HCT à démontrer l’efficacité de la technologie d’Aduro pour convertir les déchets plastiques en produits chimiques à forte valeur ajoutée ; l’incapacité de la conception et du développement de l’usine pilote HCT à renforcer la trajectoire d’Aduro vers une commercialisation complète ; l’impossibilité d’achever la conception de l’usine pilote HCT dans les délais ou pour diverses raisons ; que la construction de l’usine pilote HCT ne se déroule pas comme prévu ou ne se déroule pas du tout pour diverses raisons ; que la préparation du site, la formation, la manutention des matériaux et les activités connexes pour le développement du projet peuvent ne pas se dérouler en temps opportun ou ne pas avoir lieu du tout pour diverses raisons ; que la technologie de la Société peut ne pas être commercialisée pour diverses raisons, y compris le développement de technologies concurrentes, l’incapacité à gagner des parts de marché ou diverses autres raisons ; que l’usine peut ne pas avoir les caractéristiques attendues pour une commercialisation réussie dans diverses applications de clients ; que les collaborateurs actuels et potentiels d’Aduro puissent choisir d’autres solutions de recyclage et de traitement des matières premières ; que l’engagement de Zeton ne fournisse pas les capacités d’ingénierie à Aduro comme prévu ou ne permette pas à la Société d’atteindre ses objectifs ; que l’usine pilote HCT ne parvienne pas à valider la technologie de la Société dans des conditions réelles et que la conception et la construction d’une usine à l’échelle commerciale ne soient jamais achevées ; que le projet ne parvienne pas à établir des relations plus étroites avec des partenaires stratégiques potentiels et des leaders du secteur des plastiques ou à placer la Société en position de créer de la valeur à long terme ; que le projet de la Société ne parvienne pas à se manifester en tant que technologie durable et efficace répondant aux défis environnementaux mondiaux ; et que le projet de la Société échoue pour diverses autres raisons, y compris des conditions de marché défavorables et/ou d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La CSE, bourse des valeurs canadiennes, n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a4456a8-628e-4a25-85ec-208afa35906b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.