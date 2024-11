JINAN, Chine, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 14 novembre dernier à Jinan s’est tenue l’événement « Dialogue with BRICS - Shandong Enterprise Innovation and Development Conference » (Conseil chinois pour la promotion du commerce international, Sous conseil du Shandong), sous l’égide du China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council. Avec pour thème « Work Together for Common Development » (Travailler ensemble pour un développement commun), l’événement a rassemblé des représentants d’ambassades, d’associations d’entreprises et de communautés d’affaires de plus de 10 pays, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Arabie saoudite et le Brésil. L’objectif était de se concentrer sur une coopération pragmatique et d’explorer conjointement le « Shandong Model » (Modèle Shandong) de collaboration économique et commerciale locale avec les pays du BRICS. Cette initiative vise à renforcer les relations commerciales et les rendre plus solides et plus importantes entre la province du Shandong et les pays du BRICS, permettant ainsi de créer un niveau cadre pour une collaboration régulière avec les communautés d’affaires des pays du BRICS.

Jim O’Neill, ancien ministre du Trésor britannique, ancien économiste en chef de Goldman Sachs et créateur de l’acronyme BRICS a adressé un message vidéo. Les principaux discours ont été prononcés par Jean Felipe Celestino Gouhie, représentant principal du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et l’Approvisionnement alimentaire (MAPA) du Brésil en Chine ; Abdulla Albasha Alnoaimi, conseiller commercial de l’Ambassade des EAU en Chine et représentant du Ministère de l’Économie des EAU ; ainsi que Jalaluddin bin Alias, membre senior du Conseil exécutif de l’État de Negeri Sembilan (EXCO) en Malaisie.

Lors des présentations thématiques, Meng Xiangdong, président du China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council (Conseil chinois de la promotion du commerce international et sous-conseil du Shandong), a souligné les nouvelles opportunités de développement de haute qualité dans la province du Shandong. Les participants ont pris part à des discussions sur des sujets tels que la transformation numérique industrielle, l’intelligence artificielle, la banque et la monnaie numériques, ainsi que les paiements transfrontaliers.

L’événement a également été l’occasion d’organiser des sessions de mise en relation individuelles d’affaires, axées sur des secteurs tels que le commerce international, l'e-commerce transfrontalier, la logistique et l’entreposage, l’agroalimentaire, les trusts financiers, la biotechnologie et les machines de production. Plus de 150 entreprises chinoises et étrangères ont participé à des discussions de mise en relations ciblées.

Le mécanisme de coopération des BRICS offre aux marchés émergents et aux pays en développement une plateforme importante pour renforcer leur unité et sauvegarder leurs intérêts communs. Le 1er janvier 2024, le mécanisme de coopération du BRICS s’est élargi pour inclure 10 pays membres. À l’heure actuelle, les pays du BRICS représentent plus d’un cinquième du commerce mondial. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, les échanges commerciaux du Shandong avec les neuf autres pays du BRICS ont totalisé 449,32 milliards de yuans, soit 18,1 % de la valeur totale des échanges commerciaux de la province.

