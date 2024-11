Quantexa présente l’optimisation de la charge de travail par l’IA pour Microsoft Fabric, en vue de l’amélioration de la qualité et de la facilité d’utilisation des données au sein de l’entreprise

• L’outil Unify Workload for Microsoft Fabric de Quantexa permet de proposer aux utilisateurs des fonctionnalités de résolution d’entités de pointe en vue d’effectuer des rapprochements de données et des découvertes de liens très précis à grande échelle.

• Les entreprises sont en mesure d’améliorer la qualité des données, d’éliminer les silos de données, de réduire les coûts et de relever les défis liés à la préparation des données pour l’IA, afin d’améliorer et d’accélérer la prise de décision.

LONDRES et CHICAGO, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (ou DI, de l’anglais « Decision Intelligence ») pour les secteurs public et privé, a annoncé ce jour, à l’occasion de la conférence Microsoft Ignite, la disponibilité immédiate de l’outil Unify Workload for Microsoft Fabric de Quantexa. Quantexa Unify, actuellement en avant-première, offre à Microsoft Fabric une résolution d’entités et un rapprochement de données avancés, alimentés par l’IA. Cela permet aux entreprises de tirer pleinement parti des fonctionnalités essentielles de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa en vue de l’élaboration d’un domaine de données intégrant une vue unifiée et interconnectée de leurs données. Plus de 50 entreprises et agences gouvernementales de premier plan ont utilisé cette fonctionnalité pour comparer plus de 60 milliards d’enregistrements à une vitesse remarquable et avec une précision de 99 %.

Cette charge de travail innovante permet aux ingénieurs de données, aux data scientists, aux analystes et aux utilisateurs professionnels de connecter sans effort et de mettre à jour en continu des données provenant de sources multiples, entièrement au sein de Microsoft Fabric. Grâce à la charge de travail Quantexa Unify, les entreprises peuvent automatiquement identifier, faire correspondre et consolider les enregistrements de mêmes entités, telles que les personnes, les entreprises, les lieux et les contacts, malgré les incohérences ou les erreurs.

Création d’une base de données fiable pour l’analyse et l’IA générative

Quantexa Unify lit les données directement depuis OneLake, automatise le nettoyage, l’analyse et la normalisation des sources de données, puis effectue un rapprochement élaboré des données en vue de la création d’une vue connectée des données dans OneLake. Quantexa Unify fournit des modèles de correspondance préconfigurés, qui permettent aux utilisateurs de définir le niveau de qualité de correspondance requis. Des rapports Microsoft Power BI sont fournis pour mettre en évidence les mesures et les problèmes relatifs à la qualité des données. La charge de travail s’exécute directement dans Microsoft Fabric et inscrit les résultats dans OneLake pour une utilisation élargie.

Le résultat constitue un domaine de données à l’échelle de l’entreprise constamment actualisé à l’aide de données fiables qui :

Peuvent être intégrées de manière harmonieuse dans la suite de services de Microsoft en matière de données, d’analyse et de productivité des entreprises.

Optimisent les capacités en matière de veille stratégique.

Fournissent une vue connectée et contextuelle sous la forme d’un graphe de connaissances afin de débloquer des analyses avancées basées sur les graphes.

Peuvent être intégrées dans des modèles d’intelligence artificielle élaborés et alimentés par le secteur privé.

En association avec Copilot Studio et Azure OpenAI, peuvent constituer un atout majeur dans l’amélioration ou l’automatisation de la prise de décision et la stimulation de l’innovation.



Principales fonctionnalités de Quantexa Unify

Cartographie de données automatisée sans code : la charge de travail peut être configurée avec votre propre modèle de données, afin de simplifier et d’accélérer le processus de mise en correspondance des champs de données entre différents systèmes ou sources de données à l’aide d’une interface visuelle.

la charge de travail peut être configurée avec votre propre modèle de données, afin de simplifier et d’accélérer le processus de mise en correspondance des champs de données entre différents systèmes ou sources de données à l’aide d’une interface visuelle. Mise en correspondance avancée des entités : grâce à des configurations prêtes à l’emploi et à l’apprentissage automatique, la charge de travail effectue une mise en correspondance de haute qualité entre les types d’entités, relie les enregistrements et enrichit les données incomplètes.

grâce à des configurations prêtes à l’emploi et à l’apprentissage automatique, la charge de travail effectue une mise en correspondance de haute qualité entre les types d’entités, relie les enregistrements et enrichit les données incomplètes. Informations contextualisées : découvrez les liens importants, révélez les relations cachées et élaborez des graphes de connaissances.

découvrez les liens importants, révélez les relations cachées et élaborez des graphes de connaissances. Qualité des données : découvrez et corrigez les problèmes relatifs à la qualité des données à l’aide de tableaux de bord Power BI.

découvrez et corrigez les problèmes relatifs à la qualité des données à l’aide de tableaux de bord Power BI. Évolutivité et performances : la vitesse et l’évolutivité de cette charge de travail sont optimisées, ce qui la rend adaptée aux environnements d’entreprise à grande échelle où le volume et la complexité des données peuvent être immenses.

la vitesse et l’évolutivité de cette charge de travail sont optimisées, ce qui la rend adaptée aux environnements d’entreprise à grande échelle où le volume et la complexité des données peuvent être immenses. Accès démocratisé aux données pour une prise de décision plus rapide et plus efficace : accélérez la capacité de votre entreprise à rendre les données fiables accessibles et utilisables par les utilisateurs techniques et commerciaux dans l’ensemble de votre organisation. Exploitez les résultats de Quantexa Unify dans la suite complète d’outils analytiques de Microsoft, y compris Microsoft Copilot.

Dan Higgins, Directeur des produits chez Quantexa, a déclaré : « L’annonce de l’avant-première de Quantexa Unify for Microsoft Fabric lors de la conférence Microsoft Ignite constitue une étape cruciale dans notre collaboration continue avec Microsoft. Notre charge de travail alimentée par l’IA pour Microsoft Fabric viendra révolutionner la façon dont les entreprises préparent les données en vue de l’optimisation de leurs investissements dans l’IA générative. Cette puissante intégration permet aux entreprises d’établir les bases d’une prise de décision améliorée en résolvant les relations complexes entre les entités à l’aide de sources de données externes et internes, avec rapidité et précision. En exploitant l’évolutivité et la flexibilité de Microsoft Fabric, nous offrons aux entreprises la possibilité de stimuler l’innovation et d’exploiter le plein potentiel de leurs données comme jamais auparavant. »

Amir Netz, Conseiller technique et Directeur technique pour Microsoft Fabric, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’intégration d’une fonctionnalité aussi convaincante, issue de l’innovation de Quantexa, dans Microsoft Fabric. Elle permettra aux entreprises d’exploiter leurs données dans Microsoft Fabric en vue de l’amélioration de la prise de décision et de l’efficacité opérationnelle. Alors que les clients misent de plus en plus sur Microsoft Fabric pour accélérer leur transformation numérique, cette fonctionnalité leur permettra d’obtenir des informations plus abouties au sujet de leurs investissements dans les données, le tout au sein d’un domaine de données fiables à l’échelle de l’entreprise. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Quantexa afin d’aider nos clients à ouvrir de nouvelles perspectives et à renforcer leur confiance en matière d’initiatives axées sur l’IA et les données. »

Novo Banco se joint à l’avant-première privée

En plus de l’avant-première publique, permettant aux clients d’expérimenter Quantexa Unify avec des ensembles de données accessibles au public, Quantexa a également annoncé une avant-première privée pour les clients prêts à déployer Quantexa Unify. Aujourd’hui, à l’occasion de la conférence Microsoft Ignite, Novo Banco, l’un des premiers participants à l’avant-première privée et importante institution financière du Portugal au service des particuliers et des entreprises, et ayant pour ambition de transformer le numérique et de développer les offres de la banque à travers l’Europe, a dévoilé son intention d’élaborer un domaine de données à l’échelle de l’entreprise en collaboration avec Quantexa et Microsoft.

Comme nous l’a dit Seamus Murphy, Directeur de l’exploitation chez Novo Banco : « Comprendre le comportement des clients grâce à une vue d’ensemble des données permet aux banques de personnaliser les communications et les services, de renforcer les relations avec les clients et de les protéger, ainsi que la banque, via un seul et même investissement.

La tendance actuelle de création de solutions verticales n’est pas rentable et ne génère pas l’impact commercial escompté. Le domaine de données à l’échelle de l’entreprise représente l’avenir de l’opérationnalisation efficace des données dans le secteur bancaire. L’outil Unify for Microsoft Fabric de Quantexa constitue le socle qui nous permettra de démanteler les silos organisationnels et de données, et d’améliorer les analyses, et l’efficacité grâce à l’IA et le service à la clientèle. »

Pour en savoir plus sur la façon dont votre entreprise peut participer à l’avant-première publique ou privée de l’outil Unify for Microsoft Fabric de Quantexa, cliquez ici.

À propos de Quantexa

Pionnier de l’intelligence décisionnelle, Quantexa est un éditeur mondial de logiciels d’IA, de données et d’analyse qui permet aux entreprises de prendre des décisions opérationnelles fiables à l’aide de données en contexte. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les entreprises à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

