Crakmedia est fière de soutenir la persévérance et la réussite : Félicitations à Mikaël Grenier et son équipe pour avoir remporté les honneurs sur le mythique circuit du Nürburgring Nordschleife

QUÉBEC, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia est fière de soutenir Mikaël Grenier, un athlète exceptionnel incarnant les valeurs de persévérance et de réussite. Fort d’une riche expérience en sport automobile, Mikaël pilote de l’équipe Mercedes-AMG GT3, cumule de nombreuses victoires et podiums, faisant de lui un pilote fiable et performant sur la scène internationale.





Mikaël a connu une saison 2023-2024 exceptionnelle, marquée par une victoire au championnat de la Coupe d’endurance IMSA Michelin et aux prestigieuses 12 heures du Golfe.

Ce week-end, le pilote a une fois de plus démontré son talent en remportant une course de 4 heures sur le mythique circuit du Nürburgring Nordschleife, un défi reconnu mondialement. Cette performance remarquable s’inscrit dans ses préparatifs pour les prochaines compétitions, notamment les célèbres 24 Heures du Nürburgring, qui se tiendront l’année prochaine du 21 au 25 juin 2025.

« Mikaël est un modèle d’engagement et d’excellence, des qualités que nous valorisons profondément chez Crakmedia. J’ai eu le privilège et le plaisir de voir courir Mikael sur le parcours où il a remporté les honneurs cette fin de semaine. Cela me rend encore plus fier de l’accompagner dans son cheminement et de célébrer ses réussites, qui inspirent les générations futures », déclare Nicolas Chretien, président et fondateur de Crakmedia.

Crakmedia est déterminée à soutenir des talents comme Mikaël Grenier, qui incarnent les valeurs de dépassement de soi et d’ambition, tout en portant haut les couleurs du Canada sur la scène internationale.

À PROPOS DE CRAKMEDIA

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations: crakmedia.com

À PROPOS DE MIKAËL GRENIER

Mikael possède une solide expérience en course automobile, avec de nombreuses victoires et podiums à son actif. Son expertise et ses compétences en font un pilote fiable et performant. Après avoir fait ses premiers pas dans le sport automobile en karting, le Canadien Mikaël Grenier est passé à la monoplace en Amérique du Nord en 2008 et est resté dans ce segment jusqu'en 2013. En 2016, il est passé à l'Europe. En 2017, les courses de GT sont devenues un élément fixe de son calendrier. Depuis 2022, il participe en tant que pilote de performance à la Mercedes-AMG GT3, avec laquelle il a également participé au DTM la même année. Lors de la saison 2023, il a célébré le championnat de la Coupe d'endurance IMSA Michelin et a également remporté les 12 heures du Golfe.

