Aya Or & Argent annonce des résultats de forage à haute teneur en profondeur à Zgounder

MONTRÉAL, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d’exploration en profondeur à la mine d’argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.

Faits saillants (toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m : Le sondage DZG-SF-24-172 a recoupé 2 165 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 21,0 mètres (« m »), incluant 4 600 g/t Ag sur 3,5 m



Le sondage DZG-SF-24-145 a recoupé 4 645 g/t Ag sur 3,0 m, incluant 6 703 g/t Ag sur 2,0 m Le sondage DZG-SF-24-272 a recoupé 1 849 g/t Ag sur 5,5 m, incluant 3 894 g/t Ag sur 2,5 m

Dans la zone Ouest, près du contact avec le granite : Le sondage ZG-SF-24-200 a recoupé 1 151 g/t Ag sur 21,0 m, incluant 3 290 g/t Ag sur 6,0 m sur 2,5 m

Dans la zone Est, près du secteur de la fosse à ciel ouvert : Le sondage DZG-SF-24-153 a recoupé 3 955 g/t Ag sur 4,0 m Le sondage ZG-RC-24-028 a recoupé 986 g/t Ag sur 24,0 m, incluant 4 418 g/t Ag sur 4,0 m Le sondage ZG-RC-24-082 a recoupé 1 155 g/t Ag sur 16,0 m, incluant 2 335 g/t Ag sur 5,0 m Le sondage ZG-RC-24-031 a recoupé 744 g/t Ag sur 14,0 m

28 983 m ont été forés depuis le début de l’année dans le cadre du programme d’exploration de 2024

« Les résultats de forage à haute teneur d’aujourd’hui, incluant le sondage DZG-SF-24-172, montrent la bonne continuité de la minéralisation à haute teneur en argent à Zgounder », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les multiples intersections riches en argent, dans et autour du secteur de la fosse, pourraient mener à une augmentation du taux d’extraction minière dans la fosse à ciel ouvert. De plus, l’intersection à haute teneur à l’extrémité ouest, combinée aux résultats déjà annoncés pour le sondage ZG-SF-24-141 à la limite ouest de la faille, laisse entrevoir un potentiel pour d’autres expansions des ressources. Avec quatre foreuses souterraines, deux en surface et une foreuse RC actuellement en activité, nous anticipons recevoir un flot constant de résultats au cours des mois à venir, qui nous permettra de faire avancer notre compréhension ainsi que le potentiel de croissance des ressources à Zgounder. »

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 458 sondages, incluant 107 sondages DDH souterrains, 148 sondages RC, 137 sondages T28 et 66 sondages YAK (DDH : forage au diamant; RC : forage à circulation inverse; T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d’aujourd’hui, voir l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag



(g/t) Longueur (m)* Ag x

largeur Forage DDH souterrain ZG-SF-24-170 28,5 35,5 977 7,0 6 836 Incluant 28,5 31,0 2 432 2,5 6 080 ZG-SF-24-200 265,0 286,0 1 151 21,0 24 166 Incluant 280,0 286,0 3 290 6,0 19 738 DZG-SF-24-145 13,0 16,0 4 645 3,0 13 934 Incluant 13,0 15,0 6 703 2,0 13 406 DZG-SF-24-151 17,5 20,0 2 489 2,5 6 222 DZG-SF-24-153 56,0 60,0 3 955 4,0 15 818 DZG-SF-24-172 22,5 43,5 2 165 21,0 45 474 Incluant 30,5 34,0 4 600 3,5 16 100 DZG-SF-24-247 47,0 66,0 400 19,0 7 596 DZG-SF-24-272 4,0 9,5 1 849 5,5 10 170 Incluant 4,5 7,0 3 894 2,5 9 736 DZG-SF-24-273 3,0 11,0 1 219 8,0 9 748 Incluant 7,5 9,5 4 140 2,0 8 280 Forage RC en surface ZG-RC-24-001 8,0 25,0 504 17,0 8 560 ZG-RC-24-027 11,0 19,0 769 8,0 6 152 Incluant 11,0 15,0 1 433 4,0 5 732 ZG-RC-24-028 2,0 26,0 986 24,0 23 672 Incluant 18,0 22,0 4 418 4,0 17 672 ZG-RC-24-028 45,0 55,0 908 10,0 9 076 Incluant 50,0 54,0 1 900 4,0 7 600 ZG-RC-24-029 5,0 17,0 543 12,0 6 516 ZG-RC-24-029 20,0 37,0 464 17,0 7 892 ZG-RC-24-031 8,0 22,0 744 14,0 10 416 ZG-RC-24-033 25,0 28,0 1 863 3,0 5 588 ZG-RC-24-062 10,0 21,0 370 11,0 4 072 ZG-RC-24-067 74,0 78,0 1 075 4,0 4 300 ZG-RC-24-074 62,0 76,0 387 14,0 5 424 ZG-RC-24-082 24,0 40,0 1 155 16,0 18 472 Incluant 33,0 38,0 2 335 5,0 11 676 ZG-RC-24-140 11,0 13,0 2 268 2,0 4 536 ZG-RC-24-142 1,0 5,0 1 881 4,0 7 524 Incluant 2,0 4,0 3 546 2,0 7 092 ZG-RC-24-243 0,0 25,0 420 25,0 10 504 Incluant 9,0 13,0 1 242 4,0 4 968 Forage T28 souterrain TD28-24-2030-329 0,0 9,6 519 9,6 4 982 TD28-24-2030-335 0,0 12,0 718 12,0 8 621 Incluant 2,4 6,0 1 447 3,6 5 208 TD28-24-2030-338 1,2 25,2 539 24,0 12 926 Incluant 9,6 15,6 1 558 6,0 9 350 TD28-24-2050-412 19,2 26,4 705 7,2 5 078 Forage YAK souterrain YAKD-24-2000-122 14,4 28,8 931 14,4 13 406 Incluant 21,6 26,4 2 054 4,8 9 859 YAKD-24-2000-130 22,8 34,8 729 12,0 8 750 Incluant 24,0 27,6 1 963 3,6 7 066 1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant. 2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder





Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d’African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l’argent seulement à l’eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P.Geo., vice-président à l’exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui, à la suite de l’annonce du 12 septembre 2024, sera mis en valeur par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère issue d’une scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « montrer », « mener », « potentiel », « expansion », « anticiper », « croissance », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de l’avancement des travaux de mise en service conformément au plan d’Aya. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité pour la Société de montrer, par forage, la continuité de la minéralisation à haute teneur à Zgounder et l’existence de cette dernière, la capacité pour la Société d’augmenter son taux d’extraction minière dans la fosse à ciel ouvert, la capacité d’ajouter des ressources et d’accroître les ressources à Zgounder, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques), l’exactitude des estimations de réserves et de ressources minérales et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.



Annexe 1 - Intersections de forage minéralisées à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag

(g/t) Longueur (m)* Ag x largeur Forage DDH souterrain ZG-SF-24-169 51,0 52,0 268 1,0 268 ZG-SF-24-169 63,0 63,5 260 0,5 130 ZG-SF-24-169 77,0 80,5 126 3,5 440 ZG-SF-24-170 7,5 9,0 96 1,5 144 ZG-SF-24-170 28,5 35,5 977 7,0 6 836 Incluant 28,5 31,0 2 432 2,5 6 080 ZG-SF-24-170 49,0 57,5 92 8,5 784 ZG-SF-24-170 94,0 97,0 200 3,0 600 ZG-SF-24-170 109,0 112,5 1 094 3,5 3 828 ZG-SF-24-171 72,0 73,5 80 1,5 120 ZG-SF-24-171 75,0 76,5 192 1,5 288 ZG-SF-24-171 75,0 78,0 166 3,0 498 ZG-SF-24-171 79,0 79,5 116 0,5 58 ZG-SF-24-171 80,5 81,5 124 1,0 124 ZG-SF-24-172 100,5 101,5 268 1,0 268 ZG-SF-24-172 105,5 109,5 161 4,0 642 Incluant 105,5 107,0 293 1,5 440 ZG-SF-24-172 113,5 118,0 102 4,5 458 ZG-SF-24-174 16,0 17,5 287 1,5 430 ZG-SF-24-174 18,0 19,0 80 1,0 80 ZG-SF-24-174 57,0 61,5 760 4,5 3 422 ZG-SF-24-185 54,0 57,0 266 3,0 798 ZG-SF-24-188 130,5 132,0 188 1,5 282 ZG-SF-24-188 138,0 141,0 119 3,0 357 ZG-SF-24-188 142,5 144,0 92 1,5 138 ZG-SF-24-190 110,0 111,5 116 1,5 174 ZG-SF-24-190 123,5 125,0 128 1,5 192 ZG-SF-24-192 199,0 202,0 794 3,0 2 382 ZG-SF-24-192 284,0 285,5 76 1,5 114 ZG-SF-24-192 302,0 303,5 84 1,5 126 ZG-SF-24-192 307,5 313,5 147 6,0 882 ZG-SF-24-192 321,0 326,0 112 5,0 562 ZG-SF-24-194 140,0 141,5 268 1,5 402 ZG-SF-24-194 151,5 154,5 1 040 3,0 3 120 ZG-SF-24-195 6,2 7,5 128 1,3 166 ZG-SF-24-195 10,5 13,0 124 2,5 310 ZG-SF-24-198 201,5 203,0 208 1,5 312 ZG-SF-24-198 225,5 227,0 88 1,5 132 ZG-SF-24-198 228,5 230,0 88 1,5 132 ZG-SF-24-199 129,5 130,5 642 1,0 642 ZG-SF-24-200 204,0 208,5 208 4,5 936 ZG-SF-24-200 265,0 286,0 1 151 21,0 24 166 Incluant 273,0 275,0 1 356 2,0 2 712 Incluant 280,0 286,0 3 290 6,0 19 738 ZG-SF-24-200 322,0 323,0 168 1,0 168 ZG-SF-24-200 326,5 327,0 188 0,5 94 ZG-SF-24-200 329,0 330,0 120 1,0 120 ZG-SF-24-200 346,5 348,0 192 1,5 288 ZG-SF-24-200 352,5 354,0 104 1,5 156 ZG-SF-24-200 364,5 366,0 204 1,5 306 ZG-SF-24-202 109,0 110,5 700 1,5 1 050 ZG-SF-24-202 135,5 136,5 80 1,0 80 ZG-SF-24-202 137,5 138,0 80 0,5 40 ZG-SF-24-205 4,5 6,0 80 1,5 120 ZG-SF-24-205 182,0 184,1 90 2,1 189 ZG-SF-24-212 9,0 10,5 96 1,5 144 ZG-SF-24-212 135,5 138,5 134 3,0 402 ZG-SF-24-239 42,5 45,0 242 2,5 604 ZG-SF-24-239 54,5 56,0 144 1,5 216 DZG-SF-24-129 40,5 41,5 176 1,0 176 DZG-SF-24-129 43,5 44,5 224 1,0 224 DZG-SF-24-129 55,0 56,0 96 1,0 96 DZG-SF-24-129 57,0 57,5 208 0,5 104 DZG-SF-24-129 61,5 64,0 110 2,5 276 DZG-SF-24-129 67,5 73,0 143 5,5 788 DZG-SF-24-129 80,5 84,5 173 4,0 690 DZG-SF-24-141 1,5 3,0 88 1,5 132 DZG-SF-24-144 36,0 37,5 76 1,5 114 DZG-SF-24-145 0,0 1,0 96 1,0 96 DZG-SF-24-145 2,0 3,5 620 1,5 930 DZG-SF-24-145 6,5 8,0 360 1,5 540 DZG-SF-24-145 13,0 16,0 4 645 3,0 13 934 Incluant 13,0 15,0 6 703 2,0 13 406 DZG-SF-24-146 4,0 11,5 205 7,5 1 536 DZG-SF-24-149 33,0 39,0 643 6,0 3 860 Incluant 34,0 35,5 2 176 1,5 3 264 DZG-SF-24-149 55,0 56,0 76 1,0 76 DZG-SF-24-150 38,0 39,5 128 1,5 192 DZG-SF-24-150 44,0 49,5 292 5,5 1 606 DZG-SF-24-151 17,5 20,0 2 489 2,5 6 222 DZG-SF-24-151 24,0 26,0 384 2,0 768 DZG-SF-24-153 13,5 15,0 120 1,5 180 DZG-SF-24-153 16,0 17,0 104 1,0 104 DZG-SF-24-153 56,0 60,0 3 955 4,0 15 818 DZG-SF-24-154 16,0 17,0 92 1,0 92 DZG-SF-24-154 28,5 29,0 208 0,5 104 DZG-SF-24-154 42,5 45,5 156 3,0 468 DZG-SF-24-157 15,0 24,0 436 9,0 3 924 DZG-SF-24-157 34,5 38,0 102 3,5 358 DZG-SF-24-161 18,0 19,5 104 1,5 156 DZG-SF-24-166 40,5 42,0 80 1,5 120 DZG-SF-24-166 43,5 45,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-168 30,0 31,0 76 1,0 76 DZG-SF-24-168 32,0 33,5 208 1,5 312 DZG-SF-24-170 21,0 23,0 96 2,0 192 DZG-SF-24-170 41,5 42,5 84 1,0 84 DZG-SF-24-170 43,0 45,5 548 2,5 1 370 DZG-SF-24-170 49,0 55,5 235 6,5 1 526 DZG-SF-24-170 57,0 57,5 88 0,5 44 DZG-SF-24-171 18,0 19,5 180 1,5 270 DZG-SF-24-171 62,5 64,0 260 1,5 390 DZG-SF-24-172 15,0 16,5 104 1,5 156 DZG-SF-24-172 18,0 19,5 264 1,5 396 DZG-SF-24-172 22,5 43,5 2 165 21,0 45 474 Incluant 30,5 34,0 4 600 3,5 16 100 DZG-SF-24-172 52,5 55,5 318 3,0 954 DZG-SF-24-176 32,0 40,0 168 8,0 1 342 Incluant 32,0 34,5 346 2,5 864 DZG-SF-24-177 18,0 21,0 114 3,0 342 DZG-SF-24-177 36,0 37,5 196 1,5 294 DZG-SF-24-181 28,0 29,5 76 1,5 114 DZG-SF-24-227 3,0 4,5 112 1,5 168 DZG-SF-24-230 9,0 12,5 102 3,5 356 DZG-SF-24-231 35,0 35,5 184 0,5 92 DZG-SF-24-232 7,5 9,0 92 1,5 138 DZG-SF-24-232 16,5 19,0 1 050 2,5 2 626 DZG-SF-24-233 9,0 14,5 144 5,5 790 DZG-SF-24-234 27,5 28,5 80 1,0 80 DZG-SF-24-235 26,5 28,5 206 2,0 412 DZG-SF-24-236 63,0 67,0 286 4,0 1 144 DZG-SF-24-238 4,5 5,5 768 1,0 768 DZG-SF-24-238 10,5 15,0 533 4,5 2 398 Incluant 10,5 13,5 705 3,0 2 114 DZG-SF-24-241 34,5 35,5 436 1,0 436 DZG-SF-24-241 43,0 44,5 228 1,5 342 DZG-SF-24-242 15,0 21,0 279 6,0 1 674 DZG-SF-24-243 14,5 18,0 177 3,5 618 DZG-SF-24-243 22,0 22,5 472 0,5 236 DZG-SF-24-243 36,5 38,5 76 2,0 152 DZG-SF-24-244 29,0 30,0 156 1,0 156 DZG-SF-24-244 37,0 41,5 84 4,5 378 DZG-SF-24-244 60,5 68,5 163 8,0 1 300 DZG-SF-24-245 12,0 15,0 96 3,0 288 DZG-SF-24-245 43,0 47,5 117 4,5 528 DZG-SF-24-247 3,0 4,5 144 1,5 216 DZG-SF-24-247 39,5 43,0 255 3,5 892 DZG-SF-24-247 47,0 66,0 400 19,0 7 596 Incluant 47,0 50,0 796 3,0 2 388 Incluant 60,0 62,0 800 2,0 1 600 DZG-SF-24-271 7,5 9,0 100 1,5 150 DZG-SF-24-271 12,0 20,5 279 8,5 2 368 Incluant 13,0 17,5 400 4,5 1 798 DZG-SF-24-272 1,5 3,0 92 1,5 138 DZG-SF-24-272 4,0 9,5 1 849 5,5 10 170 Incluant 4,5 7,0 3 894 2,5 9 736 DZG-SF-24-272 11,0 12,5 80 1,5 120 DZG-SF-24-273 3,0 11,0 1 219 8,0 9 748 Incluant 7,5 9,5 4 140 2,0 8 280 DZG-SF-24-275 39,0 40,5 76 1,5 114 DZG-SF-24-277 22,0 23,5 76 1,5 114 DZG-SF-24-278 24,5 26,0 76 1,5 114 DZG-SF-24-288 40,5 46,0 516 5,5 2 838 DZG-SF-24-289 27,0 30,0 224 3,0 672 DZG-SF-24-289 31,5 33,0 96 1,5 144 DZG-SF-24-291 42,0 45,0 321 3,0 964 Forage RC en surface ZG-RC-24-001 8,0 25,0 504 17,0 8 560 Incluant 11,0 14,0 883 3,0 2 648 ZG-RC-24-001 40,0 41,0 88 1,0 88 ZG-RC-24-001 63,0 64,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-020 27,0 28,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-020 32,0 35,0 303 3,0 908 ZG-RC-24-021 45,0 55,0 366 10,0 3 664 Incluant 45,0 48,0 707 3,0 2 120 ZG-RC-24-021 57,0 58,0 168 1,0 168 ZG-RC-24-021 60,0 63,0 759 3,0 2 276 ZG-RC-24-021 66,0 68,0 126 2,0 252 ZG-RC-24-024 59,0 66,0 329 7,0 2 304 ZG-RC-24-024 83,0 84,0 120 1,0 120 ZG-RC-24-027 3,0 7,0 131 4,0 524 ZG-RC-24-027 11,0 19,0 769 8,0 6 152 Incluant 11,0 15,0 1 433 4,0 5 732 ZG-RC-24-027 32,0 33,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-027 34,0 35,0 92 1,0 92 ZG-RC-24-028 2,0 26,0 986 24,0 23 672 Incluant 18,0 22,0 4 418 4,0 17 672 ZG-RC-24-028 31,0 32,0 532 1,0 532 ZG-RC-24-028 45,0 55,0 908 10,0 9 076 Incluant 50,0 54,0 1 900 4,0 7 600 ZG-RC-24-029 1,0 2,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-029 1,0 3,0 80 2,0 160 ZG-RC-24-029 5,0 17,0 543 12,0 6 516 ZG-RC-24-029 20,0 37,0 464 17,0 7 892 Incluant 20,0 22,0 1 388 2,0 2 776 Incluant 32,0 35,0 1 095 3,0 3 284 ZG-RC-24-029 56,0 65,0 156 9,0 1 400 ZG-RC-24-030 40,0 42,0 208 2,0 416 ZG-RC-24-030 49,0 51,0 108 2,0 216 ZG-RC-24-031 8,0 22,0 744 14,0 10 416 ZG-RC-24-032 23,0 43,0 108 20,0 2 156 Incluant 23,0 28,0 200 5,0 1 000 ZG-RC-24-032 67,0 68,0 164 1,0 164 ZG-RC-24-032 75,0 77,0 280 2,0 560 ZG-RC-24-032 82,0 91,0 202 9,0 1 820 ZG-RC-24-033 25,0 28,0 1 863 3,0 5 588 ZG-RC-24-033 38,0 39,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-034 92,0 93,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-034 94,0 95,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-036 12,0 25,0 225 13,0 2 924 ZG-RC-24-038 56,0 60,0 940 4,0 3 760 ZG-RC-24-038 76,0 83,0 261 7,0 1 828 ZG-RC-24-041 4,0 6,0 97 2,0 194 ZG-RC-24-042 103,0 104,0 100 1,0 100 ZG-RC-24-044 90,0 95,0 122 5,0 608 ZG-RC-24-047 45,0 46,0 256 1,0 256 ZG-RC-24-048 6,0 8,0 218 2,0 436 ZG-RC-24-048 56,0 57,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-048 61,0 62,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-049 36,0 39,0 555 3,0 1 664 ZG-RC-24-050 14,0 19,0 118 5,0 588 ZG-RC-24-051 93,0 98,0 258 5,0 1 292 ZG-RC-24-061 0,0 8,0 113 8,0 904 ZG-RC-24-061 11,0 17,0 147 6,0 884 ZG-RC-24-061 21,0 23,0 130 2,0 260 ZG-RC-24-061 28,0 29,0 112 1,0 112 ZG-RC-24-061 31,0 32,0 108 1,0 108 ZG-RC-24-061 31,0 33,0 116 2,0 232 ZG-RC-24-061 31,0 34,0 100 3,0 300 ZG-RC-24-061 31,0 35,0 102 4,0 408 ZG-RC-24-061 37,0 38,0 92 1,0 92 ZG-RC-24-061 40,0 41,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-062 5,0 7,0 140 2,0 280 ZG-RC-24-062 10,0 21,0 370 11,0 4 072 Incluant 13,0 20,0 490 7,0 3 432 ZG-RC-24-062 32,0 37,0 130 5,0 652 ZG-RC-24-063 53,0 54,0 828 1,0 828 ZG-RC-24-064 22,0 24,0 136 2,0 272 ZG-RC-24-064 31,0 32,0 132 1,0 132 ZG-RC-24-065 30,0 33,0 1 308 3,0 3 924 ZG-RC-24-065 48,0 49,0 1 328 1,0 1 328 ZG-RC-24-065 79,0 80,0 204 1,0 204 ZG-RC-24-066 14,0 16,0 254 2,0 508 ZG-RC-24-066 23,0 24,0 128 1,0 128 ZG-RC-24-066 59,0 60,0 848 1,0 848 ZG-RC-24-066 62,0 63,0 128 1,0 128 ZG-RC-24-066 66,0 67,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-066 78,0 79,0 260 1,0 260 ZG-RC-24-066 84,0 85,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-067 71,0 72,0 140 1,0 140 ZG-RC-24-067 74,0 78,0 1 075 4,0 4 300 ZG-RC-24-069 93,0 94,0 136 1,0 136 ZG-RC-24-073 55,0 56,0 92 1,0 92 ZG-RC-24-074 62,0 76,0 387 14,0 5 424 Incluant 69,0 72,0 881 3,0 2 644 ZG-RC-24-075 71,0 75,0 441 4,0 1 764 ZG-RC-24-078 92,0 93,0 332 1,0 332 ZG-RC-24-079 1,0 2,0 120 1,0 120 ZG-RC-24-081 19,0 20,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-082 24,0 40,0 1 155 16,0 18 472 Incluant 33,0 38,0 2 335 5,0 11 676 ZG-RC-24-082 47,0 48,0 356 1,0 356 ZG-RC-24-083 5,0 13,0 331 8,0 2 644 Incluant 10,0 12,0 1 044 2,0 2 088 ZG-RC-24-083 39,0 45,0 628 6,0 3 768 Incluant 41,0 43,0 1 704 2,0 3 408 ZG-RC-24-083 54,0 55,0 104 1,0 104 ZG-RC-24-083 64,0 69,0 502 5,0 2 512 ZG-RC-24-084 4,0 10,0 507 6,0 3 040 ZG-RC-24-084 12,0 13,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-084 14,0 15,0 216 1,0 216 ZG-RC-24-084 19,0 25,0 141 6,0 844 ZG-RC-24-084 28,0 29,0 424 1,0 424 ZG-RC-24-085 48,0 49,0 124 1,0 124 ZG-RC-24-085 51,0 52,0 124 1,0 124 ZG-RC-24-085 57,0 58,0 128 1,0 128 ZG-RC-24-089 10,0 11,0 316 1,0 316 ZG-RC-24-089 14,0 18,0 340 4,0 1 360 ZG-RC-24-090 46,0 48,0 142 2,0 284 ZG-RC-24-091 49,0 50,0 112 1,0 112 ZG-RC-24-091 51,0 60,0 305 9,0 2 748 ZG-RC-24-092 47,0 48,0 472 1,0 472 ZG-RC-24-092 57,0 58,0 472 1,0 472 ZG-RC-24-099 34,0 35,0 100 1,0 100 ZG-RC-24-125 11,0 12,0 128 1,0 128 ZG-RC-24-125 17,0 18,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-127 60,0 66,0 323 6,0 1 940 ZG-RC-24-129 34,0 41,0 469 7,0 3 284 ZG-RC-24-138 26,0 30,0 227 4,0 908 ZG-RC-24-138 37,0 39,0 322 2,0 644 ZG-RC-24-139 23,0 28,0 178 5,0 892 ZG-RC-24-140 11,0 13,0 2 268 2,0 4 536 ZG-RC-24-142 1,0 5,0 1 881 4,0 7 524 Incluant 2,0 4,0 3 546 2,0 7 092 ZG-RC-24-142 8,0 9,0 220 1,0 220 ZG-RC-24-142 14,0 15,0 712 1,0 712 ZG-RC-24-213 37,0 38,0 136 1,0 136 ZG-RC-24-213 40,0 41,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-213 56,0 57,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-213 58,0 59,0 104 1,0 104 ZG-RC-24-214 47,0 48,0 664 1,0 664 ZG-RC-24-214 57,0 58,0 668 1,0 668 ZG-RC-24-228 51,0 52,0 76 1,0 76 ZG-RC-24-228 66,0 67,0 80 1,0 80 ZG-RC-24-228 70,0 71,0 84 1,0 84 ZG-RC-24-243 0,0 25,0 420 25,0 10 504 Incluant 9,0 13,0 1 242 4,0 4 968 ZG-RC-24-243 28,0 29,0 312 1,0 312 ZG-RC-24-254 1,0 3,0 86 2,0 172 ZG-RC-24-254 8,0 9,0 96 1,0 96 ZG-RC-24-254 10,0 11,0 88 1,0 88 ZG-RC-24-254 34,0 35,0 80 1,0 80 Forage T28 souterrain TD28-24-2030-327 0,0 6,0 144 6,0 864 TD28-24-2030-328 2,4 6,0 177 3,6 638 TD28-24-2030-328 10,8 12,0 80 1,2 96 TD28-24-2030-329 0,0 9,6 519 9,6 4 982 TD28-24-2030-330 2,4 7,2 708 4,8 3 398 TD28-24-2030-330 15,6 16,8 88 1,2 106 TD28-24-2030-332 7,2 8,4 1 204 1,2 1 445 TD28-24-2030-332 9,6 10,8 84 1,2 101 TD28-24-2030-332 14,4 16,8 640 2,4 1 536 TD28-24-2030-334 18,0 19,2 552 1,2 662 TD28-24-2030-334 20,4 26,4 211 6,0 1 267 TD28-24-2030-335 0,0 12,0 718 12,0 8 621 Incluant 2,4 6,0 1 447 3,6 5 208 TD28-24-2030-335 13,2 14,4 104 1,2 125 TD28-24-2030-335 15,6 16,8 112 1,2 134 TD28-24-2030-335 18,0 19,2 652 1,2 782 TD28-24-2030-335 22,8 24,0 508 1,2 610 TD28-24-2030-336 0,0 7,2 305 7,2 2 194 TD28-24-2030-336 8,4 9,6 80 1,2 96 TD28-24-2030-337 3,6 12,0 189 8,4 1 584 TD28-24-2030-338 1,2 25,2 539 24,0 12 926 Incluant 9,6 15,6 1 558 6,0 9 350 TD28-24-2030-339 9,6 10,8 188 1,2 226 TD28-24-2030-340 0,0 3,6 120 3,6 432 TD28-24-2030-340 4,8 6,0 84 1,2 101 TD28-24-2030-340 10,8 12,0 84 1,2 101 TD28-24-2030-342 0,0 4,8 336 4,8 1 613 TD28-24-2030-342 12,0 13,2 400 1,2 480 TD28-24-2030-342 16,8 21,6 375 4,8 1 800 TD28-24-2030-342 25,2 26,4 492 1,2 590 TD28-24-2030-344 3,6 4,8 208 1,2 250 TD28-24-2030-351 2,4 4,8 98 2,4 235 TD28-24-2030-359 20,4 22,8 84 2,4 202 TD28-24-2030-360 0,0 1,2 96 1,2 115 TD28-24-2030-360 7,2 8,4 124 1,2 149 TD28-24-2030-360 9,6 10,8 92 1,2 110 TD28-24-2030-360 12,0 14,4 80 2,4 192 TD28-24-2030-360 15,6 16,8 80 1,2 96 TD28-24-2030-360 20,4 21,6 86 1,2 103 TD28-24-2030-361 6,0 9,6 144 3,6 518 TD28-24-2030-361 10,8 13,2 84 2,4 202 TD28-24-2030-372 15,6 18,0 682 2,4 1 637 TD28-24-2050-316 3,6 4,8 172 1,2 206 TD28-24-2050-411 18,0 19,2 148 1,2 178 TD28-24-2050-412 19,2 26,4 705 7,2 5 078 Incluant 19,2 21,6 1 212 2,4 2 909 TD28-24-2050-413 2,4 3,6 560 1,2 672 TD28-24-2050-413 8,4 9,6 152 1,2 182 TD28-24-2050-413 18,0 20,4 326 2,4 782 TD28-24-2050-413 22,8 24,0 80 1,2 96 TD28-24-2050-414 7,2 8,4 80 1,2 96 TD28-24-2050-414 18,0 22,8 83 4,8 398 TD28-24-2050-416 9,6 10,8 76 1,2 91 TD28-24-2050-416 12,0 14,4 80 2,4 192 TD28-24-2050-416 15,6 16,8 76 1,2 91 TD28-24-2050-418 1,2 2,4 452 1,2 542 TD28-24-2050-418 6,0 7,2 84 1,2 101 TD28-24-2050-418 10,8 16,8 86 6,0 518 TD28-24-2075-477 0,0 2,4 164 2,4 394 TD28-24-2075-479 0,0 1,2 386 1,2 463 TD28-24-2100-385 9,6 18,0 142 8,4 1 190 TD28-24-2100-385 20,4 21,6 84 1,2 101 TD28-24-2100-386 10,8 12,0 88 1,2 106 TD28-24-2100-400 0,0 3,6 215 3,6 773 TD28-24-2100-423 1,2 2,4 400 1,2 480 TD28-24-2100-432 10,8 12,0 188 1,2 226 TD28-24-2100-432 20,4 21,6 80 1,2 96 TD28-24-2100-439 9,6 10,8 136 1,2 163 TD28-24-2100-442 24,0 25,2 160 1,2 192 TD28-24-2100-447 9,6 18,0 89 8,4 744 TD28-24-2100-448 2,4 3,6 104 1,2 125 TD28-24-2100-448 10,8 12,0 124 1,2 149 TD28-24-2100-448 13,2 14,4 76 1,2 91 TD28-24-2100-448 22,8 24,0 132 1,2 158 TD28-24-2100-450 4,8 8,4 95 3,6 341 TD28-24-2100-455 8,4 16,8 178 8,4 1 493 TD28-24-2100-455 19,2 20,4 132 1,2 158 TD28-24-2100-456 12,0 15,6 125 3,6 451 TD28-24-2100-456 25,2 26,4 112 1,2 134 Forage YAK souterrain YAKD-24-1950-080 0,0 3,6 157 3,6 566 YAKD-24-1950-081 10,8 12,0 252 1,2 302 YAKD-24-1950-086 37,2 38,4 90 1,2 108 YAKD-24-1950-086 42,0 45,6 83 3,6 298 YAKD-24-1950-087 44,4 46,8 126 2,4 302 YAKD-24-1950-088 14,4 15,6 104 1,2 125 YAKD-24-1950-088 21,6 22,8 100 1,2 120 YAKD-24-1950-088 32,4 42,0 132 9,6 1 262 Incluant 32,4 36,0 216 3,6 778 YAKD-24-1950-088 46,8 48,0 88 1,2 106 YAKD-24-2000-106 19,2 24,0 229 4,8 1 099 YAKD-24-2000-108 6,0 7,2 104 1,2 125 YAKD-24-2000-108 44,4 45,6 272 1,2 326 YAKD-24-2000-111 33,6 34,8 96 1,2 115 YAKD-24-2000-115 9,6 10,8 84 1,2 101 YAKD-24-2000-115 15,6 16,8 80 1,2 96 YAKD-24-2000-117 22,8 24,0 76 1,2 91 YAKD-24-2000-117 25,2 26,4 332 1,2 398 YAKD-24-2000-117 32,4 45,6 169 13,2 2 237 Incluant 33,6 36,0 466 2,4 1 118 YAKD-24-2000-118 25,2 26,4 100 1,2 120 YAKD-24-2000-118 45,6 46,8 104 1,2 125 YAKD-24-2000-119 0,0 8,4 142 8,4 1 190 YAKD-24-2000-119 18,0 19,2 168 1,2 202 YAKD-24-2000-122 4,8 6,0 184 1,2 221 YAKD-24-2000-122 14,4 28,8 931 14,4 13 406 Incluant 21,6 26,4 2 054 4,8 9 859 YAKD-24-2000-130 20,4 21,6 80 1,2 96 YAKD-24-2000-130 22,8 34,8 729 12,0 8 750 Incluant 24,0 27,6 1 963 3,6 7 066 YAKD-24-2000-132 27,6 28,8 96 1,2 115 YAKD-24-2000-132 30,0 33,6 148 3,6 533 YAKD-24-2000-132 42,0 48,0 201 6,0 1 205 YAKD-24-2050-169 25,2 27,6 1 128 2,4 2 707 YAKD-24-2050-173 12,0 36,0 117 24,0 2 818 YAKD-24-2050-175 16,8 25,2 127 8,4 1 066 YAKD-24-2050-175 26,4 27,6 100 1,2 120 YAKD-24-2050-176 30,0 31,2 280 1,2 336 YAKD-24-2050-176 39,6 40,8 92 1,2 110 YAKD-24-2075-091 34,8 39,6 269 4,8 1 291 YAKD-24-2075-092 7,2 8,4 440 1,2 528 YAKD-24-2075-093 16,8 19,2 180 2,4 432 YAKD-24-2075-096 16,8 18,0 160 1,2 192 YAKD-24-2075-096 36,0 43,2 197 7,2 1 421 1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant. 2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

