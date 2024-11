Ramason presenta su innovadora línea de aparatología estética y médico estética de última generación

Ramason es la marca líder en aparatología estética y médico estética desde 1978. Ramason cuenta con toda una gama de aparatología facial, corporal, depilación por láser, plataforma lumínica y depilación eléctrica. Bienvenido al nuevo mundo de la aparatología estética y médico estética del siglo XXI!

La gama de equipos de Ramason incluye tecnologías de última generación diseñadas para ofrecer resultados superiores.

MADRID, SPAIN, November 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Ramason, marca líder en aparatología estética y médico estética desde 1978, reafirma su compromiso con la excelencia tecnológica y la innovación en el cuidado personal y profesional. Con sede en Colmenar Viejo, Madrid, la compañía se especializa en el diseño y fabricación de equipos de tecnología avanzada producidos en una planta 100% europea, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.La empresa se posiciona como referente en soluciones para tratamientos estéticos: tratamiento facial y corporal, destacando en áreas como depilación láser, plataformas lumínicas y depilación eléctrica. Su enfoque innovador garantiza resultados eficaces, adaptados a las necesidades de los profesionales del sector.Aparatología destacada de RamasonLa gama de equipos de Ramason incluye tecnologías de última generación diseñadas para ofrecer resultados superiores:- FHOS FHOTON: Una solución avanzada para tratamientos estéticos.- FHOS PROCYON: Plataforma lumínica pionera que combina bioluminiscencia cosmética con resultados médico-estéticos. TITANS : Tecnología de electromagnetismo focalizado, capaz de replicar 10,000 sentadillas o abdominales en tan solo 10 minutos de tratamiento.- RADIO: Sistema especializado en reducción de arrugas y signos de envejecimiento, con beneficios visibles desde las primeras sesiones.- ATHOR: Equipo versátil y eficaz para tratar celulitis, empleando ondas de choque y un martillo masajeador para resultados rápidos y sin efectos secundarios.- NEXUS: Tecnología de depilación profesional que combina eficacia y comodidad, trabajando a una velocidad de hasta 10 Hz sin causar dolor ni calor.Reconocimiento de los profesionalesRamason ha logrado consolidar una sólida reputación gracias a la confianza de los expertos en estética. Profesionales del sector destacan la innovación constante, la calidad de los equipos y el compromiso de la empresa con la formación y el apoyo a los especialistas:- Montserrat Lopez Lopez "los conozco hace años y para mí, no hay otra marca que se implique más con la profesional. trato directo, muy buenas ofertas, sencillamente, gracias Grupo DRV Phytolab"- Karen Lissette Matamala Vasquez "Recomiendo los productos del grupo DRV Phytolab porque constituyen una real herramientas para los profesionales del área Estetica , se preocupan de innovar constantemente en nuevas tecnologías , principios activos de vanguardia y potentes Herramientas de venta ! Por esto y porque mi vida cambio el día que los conocí ! Los recomiendo 100%"- Rocio Fernandez "Una gran empresa,de las pocas que dan una gran confianza.Siempre estan apoyando al profesional,con grandes herramientas y siempre innovando.Productos de alta calidad,al igual que sus formaciones ."Compromiso con la excelenciaRamason continúa liderando el mercado gracias a su dedicación a la innovación y a ofrecer equipos que cumplen con las expectativas más altas de los profesionales. La empresa mantiene su objetivo de proporcionar tecnologías de vanguardia que impulsen el éxito de sus clientes.Para obtener más información sobre la gama de productos y servicios, visite www.ramason.es o contacte al teléfono (+34) 902 100 021 o al correo electrónico info@ramason.es

Nexus Láser Led. Equipo Ramason de depilación profesional.

