A BYD az energiatárolási piacon való szoros partneri együttműködést hangsúlyozta partnerkonferenciáján

SENCSEN, Kína, Nov. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BYD Co. Ltd. bővíti a BYD Energy Storage energiatárolási megoldások partnerprogramját. A program részeként a BYD 2024 novemberében partnerkonferenciát tartott a BYD központjában, ahol a partnerek megoszthatták tapasztalataikat, eszmecserét folytathattak a műszaki csapattal, és exkluzív információkat kaptak a közelgő új termékekről és funkciókról.

„A BYD folyamatosan befektet a kutatás-fejlesztésbe valamint a gyártási létesítményekbe is, hogy az energiatárolási megoldások ne csak az innovációs görbe élvonalában legyenek, hanem a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelően és költséghatékony módon legyenek előállítva” – mondta Yin Xiaoqiang, a BYD Energy Storage ügyvezetője. „Termékfejlesztésünk másik fontos tényezője a partnereinkkel és vásárlóinkkal folytatott aktív párbeszéd. Ezért partnerprogramunk részét képezik a rendszeres találkozók a forgalmazási és telepítési ágazat partnereivel. Visszajelzéseiket és meglátásaikat komolyan vesszük, és úgy fejlesztjük tovább megoldásainkat, hogy segítsük őket a megújuló energia hatékony felhasználásával és tárolásával kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli igények kielégítésében.”

A BYD egyik fő célja a konferencián az volt, hogy betekintést nyerjen a partnerek által tapasztalt aktuális piaci kihívásokba, valamint abba, hogy az energiatárolási megoldások hogyan segíthetnek ezek megoldásában.

Több nagykereskedő és telepítő arról számolt be, hogy tapasztalatuk szerint jelenleg a vásárlói oldalon vonakodnak beruházni a PV-be és a kapcsolódó technológiákba, mivel a piac éppen hullámvölgyben van.

Ugyanakkor megerősítették, hogy az olyan megoldások, mint a BatteryBox sorozat segítettek nekik ügyfelek elnyerésében, mivel a PV és az energiatárolás egyre inkább elválaszthatatlanná válnak.

Különösen az olyan trendek fényében, mint a kétirányú töltés és a dinamikus villamosenergia-árképzés, a BYD BatteryBox rendszerek nagy töltési teljesítménye rendkívül előnyös.



A konferencia exkluzív betekintést is kínált az energiatárolási portfólió közelgő termékeibe és új funkcióiba. A felhasználói konferencián való részvételen és a BYD központjának meglátogatásán kívül a partnerek betekintést nyerhettek a BYD egyik legfejlettebb gyártóüzemének kulisszái mögé is. A nanningi ipari park 2023 májusától energiatároló cellák és energiatároló rendszerek kutatására, fejlesztésére és gyártására szakosodik – a nyersanyagoktól a kész termékekig –, és magában foglal egy 55 GWh kapacitású, energiatároló cellákat és rendszereket gyártó bázist is.

