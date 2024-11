Tomorrow.Building World Congress signale un changement radical dans le domaine de la construction

BARCELONE, Espagne, 15 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impression 3D, Internet des objets (IdO), drones, réalité virtuelle (RV), modélisation des informations du bâtiment (MIB), jumeaux numériques… Voici quelques-uns des outils grâce auxquels les nouvelles technologies transforment le secteur de la construction en un secteur plus durable et plus efficace. Le Tomorrow.Building World Congress a contribué à impulser ce changement lors de sa deuxième édition qui s’est tenue du 5 au 7 novembre et qui a réuni des entreprises leaders en matière d’innovation ainsi que des intervenants nationaux et internationaux de premier plan.

Organisé par la Fira de Barcelona sous le slogan « Construire mieux », l’événement s’est déroulé dans le parc des expositions Gran Via et a présenté de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouveaux systèmes de construction essentiels à la planification, à la construction et à la réhabilitation de bâtiments et d’infrastructures urbaines dans le monde entier, selon des critères de durabilité.

C’est dans cette optique que le programme du Tomorrow.Building Solutions World Congress s’est articulé autour des grands défis auxquels le secteur doit faire face pour mettre en œuvre sa transformation : l’urbanisme et l’aménagement paysager, la technologie de la construction, la technologie de la conception, la construction décarbonée et la transformation durable des bâtiments.

Plus de 100 experts ont participé aux plus de 30 sessions organisées à cette occasion. Parmi eux, on comptait la stratège urbaine new-yorkaise Majora Carter, connue pour sa conception de stratégies de revitalisation urbaine visant à promouvoir le développement de zones économiquement et socialement dégradées telles que le South Bronx à New York ; l’architecte en charge de la conception de la nouvelle tour de télécommunications à Istanbul, Melike Altinisik ; et la directrice du département R&D du cabinet de conseil en recherche et conception urbaine Gehl Liselott Stenfeldt, entre autres intervenants.

Dans son espace d’exposition de plus de 2 000 m², l’événement a accueilli des entreprises réputées pour leur esprit novateur telles que BIOO, New Murabba, Roshn, Samsung C&T Corporation et Siemens, qui ont présenté leurs dernières innovations axées sur une construction plus circulaire, plus efficace et plus résiliente. Il a également apporté de la visibilité aux startups numériques du secteur de la construction (ConTech) et de la gestion immobilière (PropTech) dans l’espace de l’Innovation Playground.

L’événement a été soutenu par des associations internationales, telles que Build Up, le portail officiel de l’Union européenne pour la promotion de l’efficacité énergétique dans la construction, ou Women’s New European Bauhaus (WNEB), ainsi que par des entités espagnoles, telles que la Plateforme technologique espagnole de la construction (PTEC) ou le Conseil supérieur des associations d’architectes d’Espagne (CSCAE), entre autres.

Tomorrow.Building, avec Tomorrow.Mobility et Tomorrow.Blue Economy, faisait partie du Smart City Expo World Congress 2024, le plus grand événement mondial sur les villes et l’innovation urbaine, qui a réuni cette année plus de 1 100 exposants et représentants de 850 villes et 140 pays. En trois jours, plus de 25 771 participants en provenance de 130 pays se sont rassemblés au parc des expositions Gran Vía de la Fira de Barcelona.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l'adresse suivante :

