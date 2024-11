Der Tomorrow.Building World Congress: bahnbrechende Veränderungen im Bausektor

BARCELONA, Spanien, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D-Druck, Internet der Dinge (IoT), Drohnen, virtuelle Realität (VR), Building Information Modeling (BIM), digitale Zwillinge ... Dies sind nur einige der Werkzeuge, mit denen neue Technologien den Bausektor nachhaltiger und effizienter machen. Der Tomorrow.Building World Congress, der vom 5. bis 7. November zum zweiten Mal stattfand, trieb diesen Wandel weiter voran und brachte führende Innovationsunternehmen sowie prominente nationale und internationale Referentinnen und Referenten zusammen.

Die von der Fira de Barcelona organisierte Veranstaltung, die unter dem Motto „Build better“ stand und im Veranstaltungsort Gran Via abgehalten wurde, stellte neue Ideen, Projekte und Bausysteme vor, die für die nachhaltige Planung, den Bau und die Sanierung von Gebäuden und städtischer Infrastruktur weltweit von entscheidender Bedeutung sind.

Diesem Gedanken folgte auch das Kongressprogramm des Tomorrow.Building Solutions World Congress, das sich mit den wichtigsten Herausforderungen befasste, denen sich der Bausektor im Rahmen seiner anstehenden Transformation stellen muss: Stadt- und Landschaftsplanung, Gebäudetechnik, Design-Engineering, kohlenstoffarmes Bauen und nachhaltige Umgestaltung von Gebäuden.

Zu den mehr als 100 Expertinnen und Experten, die an den über 30 Sessions teilnahmen, gehörten die New Yorker Stadtplanerin Majora Carter, die für ihre Strategien zur Stadterneuerung bekannt ist, mit denen sie die Entwicklung wirtschaftlich und sozial benachteiligter Gebiete wie der South Bronx in New York vorantreibt, die Architektin Melike Altinisik, die den neuen Fernsehturm von Istanbul entworfen hat, sowie Liselott Stenfeldt, Leiterin Forschung und Entwicklung des Beratungsunternehmens für Stadtentwicklungsforschung und -design Gehl.

Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 2.000 m² präsentierten Unternehmen wie BIOO, New Murabba, Roshn, Samsung C&T Corporation und Siemens, die für ihre innovative DNA bekannt sind, ihre neuesten Entwicklungen für ein zirkuläreres, effizienteres und resilienteres Bauen. Im Bereich „Innovation Playground“ standen zudem digitale Start-ups aus dem Bausektor (ConTech) und der Immobilienwirtschaft (PropTech) im Fokus.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von internationalen Verbänden wie Build Up, dem offiziellen Portal der Europäischen Union zur Förderung der Energieeffizienz im Bauwesen, oder Women's New European Bauhaus (WNEB) sowie von spanischen Organisationen wie der Spanischen Plattform für Bautechnologie (PTEC) oder dem Hohen Rat der Architekten Spaniens (CSCAE).

Tomorrow.Building, gemeinsam mit Tomorrow.Mobility und Tomorrow.Blue Economy war Teil des Smart City Expo World Congress 2024, der weltweit größten Veranstaltung für Stadtentwicklung und städtische Innovation, an der in diesem Jahr mehr als 1.100 Ausstellende und Personen aus 850 Städten und 140 Ländern teilnahmen. Innerhalb von drei Tagen versammelten die Veranstaltungen über 25.771 Teilnehmer aus mehr als 130 Ländern im Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4686d34-d24a-408d-a187-9062c19cf0e7

