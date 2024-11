Lin-gang Exhibition Area wird zum Innovations-Highlight der 7. CIIE

SHANGHAI, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Lin-gang Exhibition Area hat sich dank ihrer erfolgreichen Resultate bei der Globalisierung und der zahlreichen ausgestellten Beispiele für neue Qualitätsproduktionskräfte zum Höhepunkt der 7. China International Import Expo entwickelt. Bis zum 10. November, als die CIIE schloss, fanden auf der Ausstellungsfläche, die 68 Unternehmen aus 19 Ländern und Regionen beherbergte, 19 Veranstaltungen statt, die täglich rund 60 000 Besucher anzogen. Es wurden zahlreiche Vereinbarungen zur industriellen und handelspolitischen Zusammenarbeit getroffen.

Während der CIIE unterzeichnete die Lingang Group Verträge mit Plansee, Kognic und Jetway, die Kooperationen bei Hochleistungsmaterialien und integrierten Schaltkreisen beinhalten. Auf der Ausstellungsfläche fanden auch Veranstaltungen für die Mieter der von der Lingang Group betriebenen Parks statt, darunter die zwischen der MAKA Systems GmbH und China National Building Material, dem Innovation Center Denmark und dem Caohejing Hi-tech Park sowie die zwischen Xellar Biosystems und seinen Partnern.

Die MAKA Systems GmbH schloss einen Vertrag über 2,05 Mio. EUR mit China National Building Material ab. Song Zhijia, Vice President von MAKA, dazu: „Ein weiterer Kunde aus Hangzhou war von unseren ausgestellten Geräten beeindruckt. Wir wurden eingeladen, den Kunden in Hangzhou zu besuchen, und könnten in Zukunft einen Vertrag abschließen.“

Als Hauptentwickler der Lin-gang Special Area und Partner der CIIE bei der Ausstellerwerbung hat die Lingang Group ihre Globalisierung während der Expo beschleunigt. Am 7. November unterzeichnete die Lingang Group mit der Mizuho Bank und der Mizuho Bank (China) Verträge über den Bau des Lin-gang Japan Small and Medium-sized Enterprise Industrial Park in der Nähe der Financial Bay des Dishui-Sees.

Am selben Tag unterzeichnete die Lingang Group auch eine Vereinbarung mit Gaw Capital und Expo City Dubai über das Projekt Dubai Expo Life Science Park.

Das Thema der Lin-gang Exhibition Area sind neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte. Greenlyzer präsentierte den weltweit ersten großtechnischen Anionenaustauschmembran-Elektrolyseur, der einen tiefgreifenden Einfluss auf die globale Wasserstoffproduktionsindustrie haben wird. project44, ein globaler Dienstleister für Supply Chain Visibility, hat sein „Movement China by project44“ auf den Markt gebracht, das speziell auf chinesische Kunden zugeschnitten ist und ihnen hilft, die Bewegungen in der globalen Lieferkette mit einer visualisierten Lösung zu verfolgen.

In der Lin-gang Exhibition Area fanden auch mehrere Foren zur Förderung des Innovationsökosystems statt. Viele erstklassige Dienstleistungsanbieter aus den Bereichen grenzüberschreitende Dienstleistungen, Wissenschaft und Innovationsförderung sowie aufstrebende Finanzdienstleistungsbereiche gaben wertvolle Einblicke und erkundeten neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Außerdem fanden verschiedene Veranstaltungen zum Thema „Young City for the Youth“ (Junge Stadt für die Jugend) statt. Am 5. November stellte Lamborghini Fashion China auf dem Messegelände eine Reihe neuer Projekte in der Lin-gang Special Area vor, die junge Leute ansprechen sollen, darunter ein Hotel mit Lamborghini-Thema, Catering-Services, Cafés und andere Lifestyle-Dienstleistungen.

An der Eröffnungsfeier des Bündnisses „Young City for the Youth“ nahmen außerdem zahlreiche Führungskräfte und VIP-Gäste von Modemarken wie Bikuli, Euglena und dem Shanghai L+SNOW Indoor Skiing teil. Dies soll weitere Innovationsimpulse in der Lin-gang Special Area, einer jungen Stadt, auslösen.

Jules Thevenon, Public-Relations-Manager für internationale Angelegenheiten in der Lin-gang Special Area, sagte, dass die integrative Haltung, die umfassende und einladende Politik, die schöne Umgebung und die lebendige Atmosphäre viele Ausländer angezogen haben, hierher zu kommen und ihre Unternehmen zu gründen.

