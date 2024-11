Cloudera erwirbt Plattform von Octopai zur Bereitstellung vertrauenswürdiger Daten für gesamten hybriden Cloud-Datenbestand

Erstklassige Datenabgleich- und Katalogplattform von Octopai bietet Unternehmen Auffindbarkeit, Qualität und Governance, um die datengesteuerte Entscheidungsfindung zu verbessern

SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera, die einzige echte hybride Plattform für Daten, Analytik und KI, hat den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Octopai B.I. Ltd. (Octopai) über den Erwerb der Datenabgleich- und Katalogplattform von Octopai bekanntgegeben, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten zu verstehen und zu verwalten. Die Transaktion wird die Datenkatalog- und Metadatenmanagement-Funktionen von Cloudera erheblich erweitern.

Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, datengestützte Entscheidungsprozesse in ihre Geschäftsabläufe einzubinden. Sie wollen ihre Daten für KI, maschinelles Lernen und Initiativen im Bereich der prädiktiven Analytik nutzen, was eine umfassende Data-Intelligence-Strategie erfordert, um alle relevanten, kontextbezogenen und vertrauenswürdigen Daten im gesamten Unternehmen zu finden. Für viele Unternehmen – insbesondere in den Bereichen Finanzwesen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Telekommunikation, die mit hochgradig regulierten, sensiblen und voluminösen Daten arbeiten – ist es jedoch nach wie vor eine Herausforderung, einen vollständigen Überblick über den gesamten Datenbestand zu haben, da sie Funktionen für mehrere Datenlösungen in hybriden Umgebungen benötigen.

„Da datengesteuerte Unternehmen hybride, verteilte Datenarchitekturen einführen, ist die Möglichkeit, Metadaten automatisch zu verwalten, von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung einer einheitlichen Self-Service-Ansicht der Daten“, so Sanjeev Mohan, Principal Analyst bei SanjMo. „Einheitliche Metadatenstrategien führen zu analytischen Erkenntnissen, denen die Datenkonsumenten vertrauen. Außerdem gewährleisten sie Sicherheit, verbessern die Governance und bieten einen einheitlichen Überblick über den gesamten Datenbestand. Die Ergänzung der Datenmanagement-, Governance- und KI-Funktionen von Cloudera mit der unternehmenstauglichen, mehrschichtigen Datenabgleichsfunktion von Octopai mit über 50 Datenquellenkonnektoren und automatisiertem Metadatenmanagement führt zu einer umfassenden Lösung für Metadaten und Data Intelligence.“

Octopai wurde 2016 gegründet und hat die Landschaft des Metadatenmanagements verändert, indem das Unternehmen automatisiertes Datenmapping und Wissensgraphen zur Anreicherung und Aktivierung von Metadaten einsetzt, um Einblicke in die Datenlandschaft zu liefern. In Verbindung mit einem intuitiven Erlebnis und KI-Copiloten beschleunigt dies die Nutzung hochwertiger Daten für Analyse- und KI-Ergebnisse. Heute sparen Kunden von Octopai in führenden Unternehmen Zeit bei der Analyse von Änderungen oder Auswirkungen, reduzieren Fehler und Kosten bei ihren Datenoperationen und erfüllen die sich entwickelnden Vorschriften.

Die automatisierten Lösungen von Octopai für Datenabgleich, Datenentdeckung, Datenkatalogisierung, Kartierung und Auswirkungsanalysen in komplexen Datenumgebungen ergänzen die moderne Datenarchitekturstrategie von Cloudera. Mit dem integrierten Metadatenmanagement und der multidimensionalen Datenabfolge von Octopai erhalten Kunden von Cloudera Transparenz über eine Vielzahl von Datenlösungen, so dass sie ihre Tools für KI, prädiktive Analysen und andere Bereiche der Entscheidungsfindung mit zuverlässigen Daten versorgen können. Kunden können auch Verbesserungen in folgenden Bereichen erwarten:

Datenauffindbarkeit – Schnelles Auffinden relevanter Daten in komplexen und verteilten Datensätzen in der Cloud, vor Ort und in hybriden Umgebungen sowie Verständnis der Datenherkunft und ihrer Zuverlässigkeit. Durch diesen klaren Einblick in die Datenquelle, den Verlauf und die Umwandlungen wird sichergestellt, dass Entscheidungen auf genauen und zuverlässigen Daten beruhen.

– Schnelles Auffinden relevanter Daten in komplexen und verteilten Datensätzen in der Cloud, vor Ort und in hybriden Umgebungen sowie Verständnis der Datenherkunft und ihrer Zuverlässigkeit. Durch diesen klaren Einblick in die Datenquelle, den Verlauf und die Umwandlungen wird sichergestellt, dass Entscheidungen auf genauen und zuverlässigen Daten beruhen. Datenqualität – Verfolgen Sie den Weg der Daten von ihrer Quelle bis zu ihrem aktuellen Zustand. Mit Octopai können Kunden Datenqualitätsprobleme lösen, die zu unzuverlässigen Daten, schlechter Entscheidungsfindung und minderwertigen Datenprodukten führen, und sicherstellen, dass vertrauenswürdige Qualitätsdaten im gesamten Unternehmen genutzt werden.

– Verfolgen Sie den Weg der Daten von ihrer Quelle bis zu ihrem aktuellen Zustand. Mit Octopai können Kunden Datenqualitätsprobleme lösen, die zu unzuverlässigen Daten, schlechter Entscheidungsfindung und minderwertigen Datenprodukten führen, und sicherstellen, dass vertrauenswürdige Qualitätsdaten im gesamten Unternehmen genutzt werden. Daten-Governance – Durch die automatische Zuordnung und Katalogisierung von Daten über Systeme hinweg in einer Wissensdrehscheibe mit detaillierten Einblicken in Datenflüsse, -transformationen und -prozesse kann Octopai Unternehmenskunden bei der Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO, CCPA, HIPAA und anderen unterstützen.

Durch die automatische Zuordnung und Katalogisierung von Daten über Systeme hinweg in einer Wissensdrehscheibe mit detaillierten Einblicken in Datenflüsse, -transformationen und -prozesse kann Octopai Unternehmenskunden bei der Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO, CCPA, HIPAA und anderen unterstützen. Migrationsunterstützung – Anwendung des partnergesteuerten Abgleichs und des Octomize AI GenKI-Agenten für Datenteams, um Risiken zu minimieren, Fehler zu reduzieren und sicherzustellen, dass die migrierten Daten nach der Übertragung in eine neue Umgebung korrekt, konsistent und nutzbar bleiben.

„Wenn Unternehmen Daten nutzen, um geschäftskritische Entscheidungen zu treffen, können sie sich keine blinden Flecken oder Ungenauigkeiten leisten, und sie sollten auf keinen Fall zulassen, dass die Identifizierung vertrauenswürdiger Daten den Fortschritt bremst“, so Charles Sansbury, CEO von Cloudera. „Unsere Kunden müssen Daten über mehrere Repositorys hinweg automatisch erkennen, eine tiefe Abstammung von Assets sowohl innerhalb als auch außerhalb des Cloudera-Portfolios anzeigen und einen robusten Datenkatalog nutzen, um Daten-Assets zu identifizieren, die genutzt werden können. Die Übernahme der Plattform von Octopai erweitert die Daten-, Analyse- und KI-Plattform von Cloudera und ermöglicht es Kunden, unabhängig von ihrem Datenmanagement-Anbieter eine bessere Sicht auf ihre Daten zu haben.“

„Cloudera und Octopai stellen eine perfekte Symbiose dar, indem sie zentralisiertes Daten- und Metadatenmanagement zusammenbringen“, so Yael Ben Arie, CEO von Octopai. „Durch die Kombination der Metadaten-Funktionen von Octopai mit der umfassenden Daten-, Analyse- und KI-Plattform von Cloudera gehen wir die kritische Herausforderung an, Daten in Multi-Cloud- und On-Premises-Umgebungen zu verstehen und zu verwalten. Diese Übernahme wird die Datenabgleich- und Katalogplattform von Octopai als Standard für das Metadatenmanagement etablieren und gleichzeitig die Mission von Cloudera beschleunigen, Kunden auf die KI-Ära vorzubereiten. Wir freuen uns darauf, Unternehmen ein Daten- und Metadatenmanagement auf Unternehmensebene in einem noch nie dagewesenen Umfang anbieten zu können.“

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Cloudera geht davon aus, dass der Abschluss der Transaktion vor Ende November 2024 erfolgen wird. Weitere Informationen zur Übernahme der Plattform von Octopai durch Cloudera finden Sie im Cloudera-Blog.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Cloudera Ihr Unternehmen in die Lage versetzen kann, mehr Wert aus Ihren größten Datenmengen zu schöpfen, besuchen Sie uns: www.cloudera.com/products/cloudera-data-platform.

Über Cloudera

Cloudera ist die einzige echte Hybridplattform für Daten, Analysen und KI. Mit 100-mal mehr verwalteten Daten als andere reine Cloud-Anbieter ermöglicht Cloudera globalen Unternehmen, Daten aller Art in jeder öffentlichen oder privaten Cloud in wertvolle, vertrauenswürdige Erkenntnisse umzuwandeln. Unser Open Data Lakehouse bietet skalierbares und sicheres Datenmanagement mit portablen, cloud-nativen Analysen, sodass Kunden GenAI-Modelle in ihre Daten einbringen können, während der Datenschutz gewahrt bleibt und eine verantwortungsvolle, zuverlässige KI-Bereitstellung gewährleistet ist. Die weltweit größten Marken in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Medien, Produktion und Behörden verlassen sich auf Cloudera, um mit ihren Daten das scheinbar Unmögliche möglich zu machen – heute und in Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter Cloudera.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X. Cloudera und zugehörige Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Cloudera, Inc. Alle anderen Unternehmens- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

