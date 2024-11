Thérapeutique Knight annonce l’approbation par Santé Canada de JORNAY PM(MC) pour le traitement du trouble de déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH)

MONTRÉAL, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui l’approbation par Santé Canada de JORNAY PMMC, une formulation à libération prolongée de méthylphénidate, médicament stimulant pour le traitement du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) des enfants.

JORNAY PMMC est le premier et unique produit de méthylphénidate en dose du soir disponible sur le marché canadien pour traiter le TDAH chez les patients âgés de 6 à 12 ans. JORNAY PMMC est constitué de microbilles dotées d’une couche à libération retardée et d’une couche à libération prolongée. La première couche retarde la libération du principe actif jusqu’au matin tandis que la couche à libération prolongée contrôle la libération du principe actif débutant le matin et se poursuivant durant toute la journée. Cette formulation unique présente un profil pharmacocinétique qui assure le contrôle des symptômes du TDAH depuis le réveil jusqu’au soir.

« À titre de psychiatre traitant le TDAH, je considère le lancement de JORNAY PMMC particulièrement prometteur, car il est administré par un mécanisme distinct qui vise l’un des aspects les plus ardus de la gestion du TDAH, soit le fonctionnement du matin. JORNAY PMMC propose un traitement efficace qui améliore les routines matinales. Ce nouveau traitement constitue un ajout bienvenu aux options croissantes offertes pour la gestion du TDAH au Canada », a déclaré le Dr Doron Almagor (MD, FRCPC), psychiatre pour enfants, adolescents et adultes.

JORNAY PMMC a fait l’objet de deux études cliniques multicentriques de phase 3, randomisées, à double insu et contrôlées par placebo1,2. Les deux études ont atteint leur objectif principal et leurs principaux objectifs secondaires, démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement notable du contrôle des symptômes du TDAH au réveil, tout au long de l’après-midi et jusqu’en début de soirée.

« Je suis fière d’annoncer l’approbation de JORNAY PMMC au Canada. Ce nouveau lancement prometteur, prévu pour le second semestre 2025, marque une avancée majeure pour nos activités canadiennes, alors que nous continuons à élargir nos offres de traitement pour le TDAH », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. « Suite à cette approbation, nous bâtissons un portefeuille TDAH bien équilibré avec une gamme de thérapies complémentaires répondant aux divers besoins des patients et apportant un soutien accru à leurs familles ».

En mai 2024, Knight a conclu une entente avec Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc, filiale en propriété exclusive d’Ironshore Therapeutics, Inc (aujourd’hui intégrée à Collegium Pharmaceutical, Inc; Nasdaq : COLL), pour les droits exclusifs de distribution de JORNAY PMMC au Canada et en Amérique latine.

Selon IQVIA Canada, le marché canadien total des produits de méthylphénidate à libération prolongée s’élevait à 469 millions $ en 2023, avec une hausse des ordonnances de 8,1 % comparé à 2022 et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % sur les quatre dernières années.

À propos du TDAH3

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental chronique, généralement permanent, qui affecte tant les enfants que les adultes. La prévalence estimée du TDAH est de 5 à 9 % parmi les enfants et les adolescents et de 3 à 5 % parmi les adultes.3 Ce trouble est caractérisé par des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité susceptibles d’influer considérablement sur la capacité d’un individu à fonctionner au quotidien. Les symptômes du TDAH peuvent évoluer dans le temps, mais nécessitent le plus souvent un suivi et un traitement continus tout au long de leur vie. Les pharmacothérapies actuelles de première ligne pour le TDAH comptent le méthylphénidate à action prolongée ou les psychostimulants à base d’amphétamines et les non stimulants. Les produits individuels des deux catégories diffèrent par leur système d’administration et leur profil de libération qui assurent des durées d’effet distinctes. Néanmoins, tous les patients ne reçoivent pas une couverture adéquate de leurs symptômes avec les thérapies actuellement disponibles. En conséquence, le besoin médical d’options thérapeutiques supplémentaires pour les patients souffrant de TDAH demeure important.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

Références :

Childress, A. C., Cutler, A. J., Marraffino, A., McDonnell, M. A., Turnbow, J. M., Brams, M., DeSousa, N. J., Incledon, B., Sallee, F. R., & Wigal, S. B. (2020). A randomized, double-blind, placebo-controlled study of HLD200, a delayed-release and extended-release methylphenidate, in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: An evaluation of safety and efficacy throughout the day and across settings. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 30(1), 2–14. https://doi.org/10.1089/cap.2019.0070 Pliszka, S. R., Wilens, T. E., Bostrom, S., Arnold, V. K., Marraffino, A., Cutler, A. J., López, F. A., DeSousa, N. J., Sallee, F. R., Incledon, B., & Newcorn, J. H. (2017). Efficacy and safety of HLD200, delayed-release and extended-release methylphenidate, in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 27(6), 474–482. https://doi.org/10.1089/cap.2017.0084 CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance. (2020). Canadian ADHD Practice Guidelines, 4.1 Edition. https://adhdlearn.caddra.ca/wp-content/uploads/2022/08/Canadian-ADHD-Practice-Guidelines-4.1-January-6-2021.pdf





PERSONNES-RESSOURCES POUR KNIGHT :

Information aux investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 T. +598.2626.2344 Téléc.: 514.481.4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.