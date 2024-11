eGain présentera les innovations et les meilleures pratiques en matière de gestion des connaissances alimentée par l’IA lors des Stuttgart KM Days 2024

SUNNYVALE, Californie, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), la plateforme de gestion des connaissances alimentée par l’IA pour les services d’entreprise, a annoncé aujourd’hui qu’elle était sponsor Gold de la 20ᵉ conférence Knowledge Management Days, qui se tiendra du 19 au 20 novembre 2024 à Stuttgart, en Allemagne.

Dans le cadre de leur démarche de transformation de leurs opérations, les entreprises recherchent des conseils d’experts sur la manière d’exploiter l’IA rapidement et en toute sécurité. D'ici à 2025, 100 % des projets d’assistants clients virtuels et d’assistants agents virtuels alimentés par l’IA générative qui manquent d’intégration aux systèmes modernes de gestion des connaissances ne parviendront pas à atteindre leurs objectifs en matière d’expérience client et de réduction des coûts opérationnels, selon Gartner. Lors de l’événement, eGain présentera sa solution complète primée AI Knowledge Hub. De plus, fidèle à la devise de l’événement « Pour les praticiens et par les praticiens », eGain évoquera également les leçons apprises et les meilleures pratiques pour réussir dans ce domaine alors que les entreprises se lancent dans leur processus de modernisation des connaissances et d’intégration de l’IA générative.

Plus d’informations

Séances principales

Un meilleur service client grâce à la gestion des connaissances et à l’IA générative

(Présentation en allemand) Date et heure : 19 novembre, 16 h 40 Conférencier : Uwe Schiefelbein, directeur clients stratégiques, eGain

(Présentation en allemand) L’art du possible : Transformez vos opérations grâce à l’IA générative basée sur les connaissances

(démo en anglais) Date et heure : 20 novembre, 15 h 10 Intervenants Anthony Gray, VP EMEA, eGain Vernon Lees, Consultant en solutions, eGain

(démo en anglais)

Points forts du stand

Lieu : GATE22 – Studio hybride

Offres exclusives Exemplaire gratuit de la 2ᵉ édition spéciale de Knowledge Management for Dummies, publiée par John Wiley et mise à jour avec les meilleures pratiques en matière d’IA générative (version allemande) Innovation in 30 Days, pilote de gestion sans risque des connaissances alimentée par l’IA



À propos d’eGain

Le AI Knowledge Hub d’eGain aide les entreprises à améliorer l’expérience client et à réduire les coûts en leur fournissant des réponses fiables et pratiques. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.egain.com

Contact médias :

Press@egain.com

408-636-4514

