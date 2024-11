El 17 de diciembre se celebrará una audiencia pública sobre el permiso de vertido de aguas residuales de Lear Corp.

La División de Recursos Hídricos del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte celebrará una audiencia el 17 de diciembre para escuchar los comentarios públicos sobre la propuesta de renovación del permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Vertidos Contaminantes para la planta textil industrial de Lear Corp. cerca de Kenansville. El permiso regula los contaminantes vertidos en las aguas residuales de la planta. La planta, situada junto a la carretera 903 de Carolina del Norte, cerca de Kenansville, en el condado de Duplin, se dedica a los procesos de tricotado, tejido, teñido y acabado de fibras sintéticas. La planta vierte aguas residuales domésticas e industriales tratadas al río Northeast Cape Fear, en la cuenca del río Cape Fear. El río está clasificado como vía navegable de clase C protegida para usos como la propagación de la vida acuática, y como aguas pantanosas o de pantano. Basándose en las aportaciones públicas recibidas durante el periodo inicial de comentarios, celebrado entre el 9 de febrero y el 28 de marzo de 2024, se ha revisado el proyecto del permiso. El proyecto de permiso revisado incluye requisitos para que la planta controle y tome muestras de sustancias per y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) en el vertido de aguas residuales de la planta, en las aguas subterráneas in situ y aguas arriba y abajo del punto de vertido de aguas residuales de la planta en el río Northeast Cape Fear. Además, el proyecto incluye un calendario de cumplimiento en el que se detallan los requisitos para estudio y análisis de todos los compuestos de PFAS utilizados, procesados y liberados de la planta; estudios de la mejor tecnología disponible (BAT, por sus siglas en inglés) para controlar los PFAS; así como un estudio de las mejores prácticas administrativas (BMPs, por sus siglas en inglés) para controlar estas sustancias. El proyecto de permiso incluye condiciones para reabrir el permiso con el fin de imponer límites para los PFAS si se dispone de la siguiente información: Reglas Federales de Limitación de Efluentes, normas reguladoras federales y estatales de calidad de las aguas superficiales, normas de rendimiento o criterios específicos del lugar tras la recogida de datos. Información de la audiencia pública

Cuándo: Martes, 17 de diciembre de 2024 a las 6:00 PM

Dónde: James Sprunt Community College Campus

Monk Auditorium en el Edificio Hoffler

133 James Sprunt Drive, Kenansville NC 28349

Registro: El registro de participantes en el sitio comienza a las 5:30 PM en una hoja de registros. Además de aceptar comentarios en la audiencia pública, también se aceptarán comentarios por escrito hasta las 5:00 PM. del 18 de diciembre. Los comentarios públicos con respecto al proyecto del permiso pueden enviarse a: Atn: Fenton Brown, Jr., NPDES Wastewater Permitting, A la atención de: Lear Corporation Permit, 1617 Mail Service Center, Raleigh, N.C., 27699-1617, debe estar matasellado a más tardar el 18 de diciembre. Los comentarios públicos también pueden enviarse por correo electrónico a: publiccomments@deq.nc.gov. Incluya “Lear Corporation Permit” en la línea de asunto del correo electrónico. El proyecto del permiso y la ficha técnica están disponibles en línea. También está disponible una ficha técnica resumida. Si necesita interpretación para la audiencia, póngase en contacto con Laura Oleniacz al correo electrónico laura.oleniacz@deq.nc.gov antes del 10 de diciembre.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.