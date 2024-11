Bitget Wallet Melancarkan Program Sokongan Aplikasi Mini Telegram bernilai $20 Juta dengan Foresight Ventures

VICTORIA, Seychelles, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet Web3 bukan jagaan terkemuka telah melancarkan Program Sokongan Aplikasi Mini Telegram dengan kerjasama Bitget dan Foresight Ventures. Program ini bertujuan untuk menyokong pembangunan projek inovatif yang meningkatkan ekosistem aplikasi mini Telegram, mewujudkan peluang baharu untuk pembangun dan projek dalam ruang digital yang berkembang maju. Inisiatif ini diperuntukkan dana sebanyak $20 juta dan bertujuan untuk memupuk pertumbuhan platform Telegram sambil menawarkan sokongan berharga kepada pembangun.

Program Sokongan Aplikasi Mini Telegram menawarkan manfaat utama untuk projek yang bertujuan memberikan kesan yang ketara kepada ekosistem aplikasi mini Telegram. Dengan dana khusus sebanyak $20 juta, inisiatif ini menyokong pembangunan aplikasi dan alatan mini yang inovatif, menyediakan sumber kewangan serta sokongan operasi. Bitget Wallet akan menyediakan sokongan teknikal termasuk akses dan panduan untuk kit pembangun OmniConnect serta sokongan operasi dan pemasaran termasuk akses kepada pangkalan pengguna dompet Telegramnya yang luas untuk pembinaan komuniti. Projek terpilih akan mendapat peluang untuk mewujudkan perkongsian strategik dengan projek aplikasi mini Telegram yang terkemuka, berpotensi untuk disenaraikan di Bitget dan memperoleh sokongan pelaburan daripada Foresight Ventures. Pendekatan komprehensif ini memperkasakan pembangun untuk merealisasikan idea mereka dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi digital dalam ekosistem Telegram.

Program ini akan memberikan tumpuan kepada tiga bidang utama: suai tugas pengguna dan alatan pendidikan yang memudahkan kemasukan pengguna baharu melalui UI/UX intuitif dan sumber pendidikan; infrastruktur kewangan dan keselamatan, menyokong pembangunan bursa terdesentralisasi (DEX), perdagangan NFT dan ciri pengurusan aset selamat untuk mempertingkatkan utiliti kripto Telegram; dan pengembangan ekosistem aplikasi mini, menggalakkan pembangunan permainan, sosial, hiburan dan aplikasi interaktif lain. Projek yang memacu penggunaan pengguna, penggunaan aktif dan storan aset selamat adalah digalakkan untuk membantu Telegram mengembangkan ekosistemnya sambil memupuk penglibatan pengguna untuk jangka panjang.

Bitget Wallet telah mengumpulkan pangkalan pengguna melebihi 40 juta orang pengguna dan kini menjadi dompet Web3 berbilang rantaian yang paling banyak dimuat turun. Ia telah mempelopori integrasi ekosistem TON dan Telegram, bekerjasama dengan lebih 40 projek aplikasi mini. Keupayaan inkubasi Bitget Wallet yang kukuh diserlahkan dengan pelaburannya dalam Tomarket, aplikasi mini Telegram di TON, yang telah menarik lebih 40 juta pengguna dalam masa tiga bulan, menandakan kejayaannya yang menonjol. Dengan inisiatif baru-baru ini, seperti Bitget Wallet Lite — dompet Telegram berbilang rantaian yang menjadi dompet terbesar seumpamanya dalam tempoh yang singkat. Dengan lebih daripada 8 juta pengguna dalam masa dua minggu — Bitget Wallet menawarkan kepada pengguna cara yang selamat untuk membeli, mengurus dan memindahkan mata wang kripto dalam Telegram. Selain itu, kit pembangun OmniConnect membolehkan Aplikasi Mini Telegram berhubung secara lancar dengan Bitget Wallet untuk penandatanganan transaksi, interaksi DApp dan urus niaga berbilang rantaian, memanfaatkan hampir satu bilion pengguna Telegram sebagai platform yang teguh untuk menskalakan inovasi digital.

Butiran lanjut mengenai Program Sokongan Aplikasi Mini Telegram akan didedahkan tidak lama lagi. Alvin Kan, Ketua Pegawai Operasi Bitget Wallet, mengumumkan program ini di WalletCon semasa Devcon 7 Asia Tenggara. "Geran ini mencerminkan visi kami untuk mempercepatkan pertumbuhan ekosistem Telegram dan memperkasakan pembangun untuk mencipta penyelesaian generasi seterusnya yang memacu penyertaan pengguna yang aktif. Kami percaya Telegram menyediakan platform yang ideal untuk pembangun menjangkau pengguna baharu dan membina aplikasi yang berkesan dan kami teruja untuk melihat gelombang inovasi seterusnya muncul daripada perkongsian kami dengan projek terkemuka dalam ekosistem ini."

Untuk memohon Program Sokongan Aplikasi Mini Telegram, sila layari: https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

Perihal Bitget Wallet:

Bitget Wallet merupakan rumah Web3, menyatukan pelbagai kemungkinan dalam satu dompet bukan jagaan. Dengan lebih daripada 40 juta pengguna, ia menawarkan perkhidmatan dalam rantaian yang komprehensif, termasuk pengurusan aset, pertukaran segera, ganjaran, staking, alatan dagangan, data pasaran langsung, penyemak imbas DApp dan pasaran NFT. Direka untuk semua orang daripada pemula hingga pedagang maju, ia menyokong pilihan dompet mnemonik, MPC dan AA. Dengan sambungan kepada lebih 100 rantaian blok, 20,000+ DApps dan 500,000+ token, Bitget Wallet membolehkan dagangan berbilang rantaian lancar merentasi ratusan DEX dan jambatan silang rantai, bersama-sama dengan dana perlindungan $300 juta untuk aset digital anda.

Cubalah Bitget Wallet Lite dan ikuti Bitget Wallet Lite News untuk mendapatkan kemas kini.

