Bitget Wallet 與 Foresight Ventures 聯手推出價值 2,000 萬美元的 Telegram 迷你應用程式支援計劃

維多利亞，塞舌爾, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的 Web3 非託管錢包 Bitget Wallet 與 Bitget 及 Foresight Ventures 攜手合作，推出 Telegram 迷你應用程式支援計劃。 此計劃目的在於支持創新項目的開發，提升 Telegram 迷你應用程式的生態系統，為發展蓬勃的數碼世界的開發者和項目締造新機遇。 計劃提供了 2,000 萬美元的資金，旨在促進 Telegram 平台的發展，同時為開發者提供重要的支援。

Telegram 迷你應用程式支援計劃為致力向 Telegram 迷你應用程式生態系統帶來重大影響的項目提供了關鍵優勢。 該計劃備有 2,000 萬美元的專屬資金，資助創新迷你應用程式及工具的開發，提供財務上的資源和營運支援。 Bitget Wallet 將會提供技術援助，包括對其 OmniConnect 開發者工具包的取用和指導，以及在營運和營銷方面給予支援，包括可以接觸其龐大的 Telegram 錢包用戶群以進行社群建設。 獲選項目將有機會成為頂尖 Telegram 迷你應用程式項目的策略合作夥伴、在 Bitget 上市的潛在可能性，以及來自 Foresight Ventures 在投資上的支援。 這種全面的方式讓開發者能實現他們的構思，並在 Telegram 的生態系統內為蒸蒸日上的數碼經濟作出貢獻。

計劃將會著重於三個關鍵範疇：用戶入門及教學工具，當中透過直覺式用戶介面（UI）或用戶體驗（UX）以及教學資源來簡化新用戶的入門過程；金融和保安基礎設施、支持去中心化交易所（DEX）的發展、非同質化代幣（NFT）交易與安全穩妥的資產管理功能來提升 Telegram 加密貨幣的實用程度；以及迷你應用程式生態系統的擴展，促進遊戲、社交、娛樂和其他互動應用程式的發展。 計劃鼓勵推動用戶採納、積極使用及安全儲存資產的項目，協助 Telegram 發展其生態系統，同時促進用戶的長期參與。

Bitget Wallet 累積的用戶群已超越 4,000 萬，現已成為下載次數最多的多鏈式 Web3 錢包。 透過與 40 多個迷你應用程式項目合作，Bitget Wallet 成為了整合 TON 和 Telegram 生態系統的先驅， 當中最為人津津樂道的例子，就是投資於 TON 系統上的 Telegram 迷你應用程式 Tomarket，該程式在三個月內獲得了超過 4,000 萬用戶，彰顯了 Bitget Wallet 強大的培育能力。 通過近期的舉措，如 Bitget Wallet Lite（一款多鏈式的 Telegram 錢包，迅速成為同類型錢包中最具規模者， 於兩星期內吸引了逾 800 萬用戶使用），Bitget Wallet 為用戶提供了在 Telegram 內購買、管理和轉移加密貨幣的安全方式。 此外，其 OmniConnect 開發者工具包讓 Telegram 迷你應用程式可與 Bitget Wallet 作無縫連接，以進行交易簽署、DApp 互動及多鏈式交易，善用 Telegram 近 10 億用戶作為擴展數碼創新的強大平台。

有關 Telegram 迷你應用程式支援計劃的進一步詳情將在稍後公佈。 Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 於 Devcon 7 Southeast Asia 的 WalletCon 上宣佈了這項計劃： 「這筆撥款反映出我們加速推動 Telegram 生態系統發展，以及協助開發者創建新一代解決方案來推動用戶積極參與的願景。 我們相信 Telegram 提供了一個理想的平台，幫助開發者接觸新用戶和建立具影響力的應用程式，而我們亦樂意憑著與此生態系統裡知名項目的合作，掀起新一波的創新浪潮。」

欲申請 Telegram 迷你應用程式支援計劃，請瀏覽：https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

關於 Bitget Wallet：

Bitget Wallet 是 Web3 的大本營，將無限可能整合到一個非託管錢包中。 此錢包擁有超過 4,000 萬用戶，提供全面的鏈上服務，包括資產管理、即時互換、獎勵、質押、交易工具、即時市場數據、去中心化應用程式瀏覽器和 NFT 市場， 其設計適合所有人，包括初學者到資深交易者，支援助記詞、MPC 和 AA 錢包選項。 Bitget Wallet 連接超過 100 個區塊鏈、2 萬多個去中心化應用程式和超過 50 萬種加密貨幣，可在數百個去中心化交易所（DEX） 和跨鏈橋上進行無縫多鏈交易，並為客戶的數碼資產提供 3 億美元的保護基金。

體驗 Bitget Wallet Lite 及關注 Bitget Wallet Lite News 獲取最新消息。

如欲了解詳情，請瀏覽：Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e05f6531-5f7b-46b6-83fc-12469e860de3

傳媒查詢請聯絡： media.web3@bitget.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.